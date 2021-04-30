El-Mani Ne Demek? El Mani Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Mani Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Mani kelimesi, birçok ayet ve hadiste geçer. Münafıklardan bahseden Ma'un suresinde, onların en ufak bir yardıma ve hayra bile mani oldukları yazılıdır. Bakara Suresinde ise Mescid'i Haram'ın ziyaret edilmesine mani olanların çok büyük bir günah işledikleri bildirilir.

El- Mani Ne Demek ve Nedir?

El Mani şeytanın vesveselerine, fitne fücurun yayılmasına, kötülüğe ve harama engel olan demektir. Kuranı Kerim'in birçok ayetinde kafirlerin ve münafıkların kalplerinin mühürlendiği yazılıdır. Onlar bu dünyada bolluk bereket içerisinde yaşasalar da ahirette işledikleri günahlardan sorguya çekilecektir.

Allahu Teala, sevdiği kulları korur gözetir ve onların günah işlemesine mani olur. Takva sahibi kullar da Allah'ın ayetleriyle haram kıldığı şeylerden uzak durur ve hep salih amel işlemeye çalışır.

El-Mani Esması ve Türkçe Anlamı

El- Mani, Allah'ın hem dünyada hem de ahirette kullarını koruyup gözetmesi, haksızlığa ve fitneye engel olması demektir.

Ya- Mani Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Mani zikrini çekenlerin evlerinden belalar ve hastalıklar uzak durur. Kem gözleri de uzaklaştıran Ya Mani esması, en faziletli zikirlerden biridir. Kişiyi şeytanın aldatmacalarından ve vesveselerinden uzaklaştırır. Kalp gözünü açarak kötülükleri ve günah işlemesine vesile olacak şer odaklarını görmesini sağlar.

Sabah evden çıkarken Ya Mani esmasını okuyanlar manevi sıkıntılarından kurtulur. Allah'ın diğer isimleri gibi Ya Mani de imanı tazeler. Bu nedenle Esmaül Hüsnadaki diğer isimler ile birlikte sık sık zikredilmelidir.