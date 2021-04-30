El-Macid Ne Demek? El Macid Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Macid Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Macid sözlük anlamın da şanı en yüce, cömertliği en bol, kadri en büyük anlamlarına gelmektedir. Bu sıfat Allah'ın (c.c.) sıfatlarından bir tanesi olarak onu ismini yücelteceğimiz isimlerden bir tanesi olmaktadır.

El-Macid Ne Demek ve Nedir?

Bu Esma övülmeye en çok değen, en cömert olan ve kadri en çok bilinmesi gereken Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. El-Macid ismi şerifi öğrenilerek ve sık sık söylenilerek birçok sevap ve fazilet bulunabilir. Allah'ın (c.c.) izniyle onun yüce isimlerini söyleyerek sevap kazanılır.

El-Macid Esması Türkçe Anlamı

Allah (c.c.) çok cömert ve çok eli bol oldur. Bu isim de Allah'ın (c.c.) bu sıfatlarını taşımaktadır. El-Macid onun ölçüye sığmayan cömertliğini ifade eden bir isimdir. El-Macid aynı zaman da çok kerem ve ikram sahibi olduğunu anlatan bir isimdir.

El-Macid Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Allah'ın (c.c.) bu Esma'sını da sevabını ondan umarak zikretmek ve her daim söylemek birçok güzelliklere kapı açacaktır. Onun cömertliği çok ve lütfu boldur.

- Mal ve para yönünden iyi bir durumda olmak ve cömert birisi olmayı ummak için bu isim zikredilir.

- El-Macid kalbi nurlandırır, gönlü yumuşatır.

- Bu isim tabiatta ki diğer varlıkları da anlamamızı sağlar.

- Allah'ın (c.c.) izni ile itibar, saygınlık makam sahibi olunur.

- İlim sahibi ve faziletli bir kişi olmak için de bu zikir yapılır.