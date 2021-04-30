El-Kebir Ne Demek? El Kebir Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Kebir Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsna içerisinde yer alan El Kebir esması zikretmenin faziletleri ve birçok faydaları bulunmaktadır. El Kebir esması anlamı itibariyle Allahu Teala’nın büyüklüğünü ifade eden bir sıfattır.

El Kebir Esması Ne Demektir?

El Kebir esması Allahu Teala’nın büyüklük ve ululuk sahibi yaratan olduğu ve büyüklüğünün hiçbir zaman bilinemeyeceği anlamına gelmektedir. El Kebir esması Allahu Teala’nın sıfatlarındandır.

El Kebir Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Kebir esması Allahu Teala’nın hiçbir aklın eremeyeceği kadar büyük ve ululuk sahibi olduğunu ifade etmektedir. Allahu Teala’nın büyüklüğü yaratılmışlar tarafından idrak edilemeyecektir.

El Kebir Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Kebir esması Ya Kebiyru Celle Celaluhu şeklinde her gün 100 kere okunduğunda kişinin şeref ve haysiyetinin artmasına vesile olmaktadır. El Kebir esmasının ebced değeri 232 olarak bilinmektedir. El Kebir esması haksızlıklara karşı kurtulmaya vesile olmaktadır. El Kebir esması faziletleri arasında bu ismi şerifi okumaya devam eden kişiler yüksek makamlardaki insanlar tarafından saygı ve hürmet görürler.

El Kebir esmasını borçlu kişiler 1000 kez okumaya devam ederlerse borçlardan kurtulmaya vesile olmaktadır. El Kebir esmasını okuyarak ezberlemek oldukça sevaptır. Allahu Teala’nın güzel isimlerini ezberlemek ve bunlarla dua etmek kabul olmasına vesile olmaktadır. El Kebir esması Allahu Teala’nın sıfatlarındandır kişi bu esmayı zikrettiğinde Allahu Teala’nın büyüklüğünü idrak etmeye vesile olmaktadır. Anlamını bilerek zikreden kişiler Allahu Teala’nın büyüklüğünü her yerde idrak ederek farkına varmaya ve imanın kuvvetlenmesine vesile olmaktadır.