El-Hafiz Ne Demek? El Hafiz Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hafiz Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Kaf Suresinin 16. ayetinde Allahu Teala'nın insanlara şah damarından daha yakın olduğu buyuruluyor. Bunun dışında birçok ayet ve hadiste, Allah'ın kullarını her an koruyup gözettiği yazılıdır. Bunun bilincinde olan müminler, Allah'ı hep yanında hisseder ve bol bol tövbe ederler.

El-Hafiz Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı: Kullarını koruyup gözeten.

El- Hafiz ismi, Rahim ve Rahman sıfatlarıyla yakın anlamlıdır. Rahim ve Rahman, Allah'ın kullarını hem dünyada hem de ahirette gözetmesi anlamına gelir. El- Hafiz de buna yakın bir anlam taşır. Kullarını hastalıklardan, kaza ve belalardan koruyan Allah, onlara hayra yöneltir.

İkinci Anlamı: Kainattaki her zerreyi tüm ayrıntılarıyla bilen.

El- Hafiz isminin ikinci anlamı ise gizli saklı her şeyi tüm detaylarıyla bilen demektir. Allah'ın isimlerinden biri de El- Alim'dir. Onun ilmi de rahmeti ve merhameti gibi tükenmez. Evrendeki hiçbir şey onun haberi ve izni olmadan gerçekleşmez.

El-Hafiz Esması Türkçe Anlamı

El Hafiz esması, muhafaza eden ve belalardan uzak tutan demektir. Allah, insana akıl ve irade vererek diğer tüm canlılara üstün kıldı. İnsanları doğru yola döndürmek için kitaplar indirdi ve binlerce peygamber gönderdi.

Aklımızı ve irademizi kullanarak doğru ile yanlışı ayırt edebilir ve cehennem azabından korunabilir.

Ya Hafiz Zikrinin Faziletleri ve Faydaları

Günde 99 kere Ya Hafız esmasını zikretmek, haneyi kazalardan ve musibetlerden korur. Allah'ın varlığını benliğinde hisseden kul haramdan sakınır ve hayra yönelir.