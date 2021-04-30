El-Gafur Ne Demek? El Gafur Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Gafur Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan El Gafur esması Allahu Tealanın affının ve mağfiretinin bol olduğunu ifade etmektedir. El Gafur esmasını zikretmenin faziletleri arasında günahlardan pişman olarak affedilmeye vesile olmaktadır.

El Gafur Ne Demektir? El Gafur Esmasının Anlamı

El Gafur esması Allahu Tealanın af ve mağfiretinin kulların idrak edemeyeceği kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir. El Gafur esması Allahın affı ve mağfiret ile kullarının günahlarını örtmesi manasına gelmektedir.

El Gafur Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

EL Gafur esması Allahu Tealanın günahları affedici ve kullarının günahlarını örten manasına gelmektedir. Allahu Telanın affının çok büyük olduğunu ve kullarının ümitsizliğe düşmemesi gerektiği her günahı affedecek ve örtecek bir yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir.

El Gafur Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Gafur esmasını zikretmek Allahtan günahları için af istemeye vesile olmaktadır. El Gafur esması hastalıkların şifasına vesile olduğu gibi sıkıntıların ve zorlukların açılmasına da vesile olmaktadır.

El Gafur esmasını zikretmek asabi, öfkeli kişilerin daha sakin mizaçlı olmasında faydalı olmaktadır. El Gafur esması korktuklarından emin olmaya vesile olmaktadır.

El Gafur esması arası bozulmuş veya kavgalı kişilerin arasının düzelmesine eski dostlukların devam etmesine yardımcı olmaktadır. El Gafur esmasının zikrine devam edilmesi günahları dolayısıyla kısmeti kapalı olan kişilerin kısmetlerini açmaktadır. Rızıklarını bollaştırmakta ve geçmişler için bu esma ile af dilenmesi kişinin akraba ve sülalesinin af ve mağfiretine vesile olmakta faydalıdır. El Gafur esması Allahu Tealanın kullarının günahlarını örtmeye vesile olmaktadır.