El-Gaffar Ne Demek? El Gaffar Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

El Gaffar ismi şerifi Allahu Telanın af ve mağfiret eden tek yaratıcı olduğunu ifade etmekte olan bir esmadır.

El Gaffar Ne Demektir Ve Ne Anlama Gelmektedir?

El Gaffar ismi şerifi Allahu Teala’nın kullarını çok affedici olduğu anlamına geldiği gibi günahlarını örten ayıplarını gizleyen çok marifetli anlamına gelmektedir.

El Gaffar Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Gaffar esmasının Türkçe anlamı mağfireti ve affı çok olan Allahu Teala’nın kullarının hem günahlarını bağışlayıcı hem de günahlarını örten bir yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir.

El Gaffar Zikrinin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Gaffar zikrini Ya Gaffaru Ya Şekur celle celaluhu şeklinde okumaya devam eden kötü huylarından kurtularak güzel ahlak sahibi olmaya başlamaktadır.

El Gaffar zikrine devam eden kişi Allahu Tealanın af ve mağfiretine kavuşmaya vesile olmaktadır.

El Gaffar ismini zikretmeyi adet edinmek Allahu Teala tarafından rızkın artmasına vesile olduğu gibi kaza ve beladan muhafaza etmeye de fayda etmektedir.

El Gaffar ismi şerifini ya Gaffar olarak zikredilmesi öfkeli ve hiddetli kişilerin öfkelerinin yatışmasına fayda etmektedir.

Ya Gaffar esması düşmanlık yapan ve düşmanların uzaklaşmasına vesile olmaktadır.

Ya Gaffar esmasının bilinen birçok faziletinin yanında kişinin günahlarının Allahu Teala tarafından örtülmesine vesile olmaktadır. Allahu Teala tövbe etmeyi kabul edeceği vakit kişinin Ya Gaffaru zikrini yapması nasip edilmektedir. Allahu Teala af etmek istediği kullarına tövbe nasip ettiği için bu ismi şerifi zikretmek af edilmeye vesile olmak konusunda faydalıdır.