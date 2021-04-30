El-Alim Ne Demek? El Alim Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Alim Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan El Alim esması Allahu Tealanın ilminin en yüksek derecede olduğunu ifade eden bir esmadır. El Alim esmasının zikretmenin faziletleri arasında Allahu Tealanın bildirmesiyle ilim elde etmek vardır.

El Alim Ne Demektir? El Alim Esmasının Anlamı

El Alim esması Allahu Tealanın ilminin her şeyi kuşattığı anlamına gelmektedir. Allahu Teala gelecek, geçmiş, görünen görünmeyen bütün bilgilere sahip ve en ince ayrıntılarıyla bunları bilen tek yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir.

El Alim Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Alim esması Allahu Tealanın ilminin sınırsız olması anlamına gelmektedir. O Allah ki görünen görünmeyen bilinen bilinmeyen her ilimden haberdardır. Gerçek ilim sahibi Allahtır.

El Alim Esmasını Zikretmenin Faziletleri Ve Faydaları Nelerdir?

El Alim esmasını zikretmenin faziletleri arasında bu ismi şerifi zikretmek ilim öğrenmeyi kolaylaştırarak beynin kapasitesini arttırmaya faydalıdır. Bu ismi zikredenler alzahimer hastalığına yakalanmamaktadır. El Alim ismi şerifi bilinmeyen veya korkulan şeylerden emin olmaya vesile olmaktadır. El Alim esması kişiye ilim kapıları ve yolları açmaktadır. El Alim esmasını çok zikreden kişiler bilinmesi gereken ince ayrıntılı bilgileri kolaylıkla öğrenebilmektedir. Ya Alim esmasını zikretmek emin olamadığı konularda doğru karar vermeye vesile olmaktadır.

El Alim esması bilinmeyen birçok olayın aydınlanmasına kayıpların bulunmasına vesile olmaktadır. El Alim ismi şerifini okumadan önce istiğfar ederek niyet üzerine okuyarak dua etmek sıkıntıları açacak yolları kişiye göstermekte faydalı olmaktadır. El Alim esması ilim almayı kolaylaştırmaktadır.