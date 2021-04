El-Adl Ne Demek? El Adl Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Adl Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El Adl Esmaül hüsnada yer almaktadır. El Adl Allahu Tealanın adalette en üstün olan her konuda her durumda ve her zaman en yüce adalet sahibi olduğunu ifade etmektedir.

El Adl Ne Demektir? El Adl Esmasının Anlamı Nedir?

El Adl adaletli olan anlamındadır. El Adl esması ise gerçek adalet sahibi Allahın adaletle hükmeden adaletli olan ve adaletli olandan tarafa olan bir yaratıcı olduğunu işaret etmektedir.

El Adl Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Adl esması adalet kelimesinin kökünden gelerek Allahu Tealanın adaletinden ve Allahın adaletini anlamada kulların yetersizliğinden bahsetmektedir. Şüphesiz ki Allahu Tealanın adaleti dünyadaki adalet kavramıyla kıyaslanamaz. Allah yarattıklarının tümüne adaletle davranan bir yaratandır.

Allah’ın dünyada kullarının bazılarına zenginlik verip bazılarına fakirlik vermesi konusunda da Allahu Teala dünyada verdiği her nimet ile imtihan etmektedir. Elbette ki verdiği nimetlerin sorulacağı ahirette verilen nimetlerin sorgusu daha fazla olacaktır. Allahu Tealanın adaleti bu dünya ile sınırlı değildir. El Adl esması da Allahın adaletinin her iki alemde de varlığını ifade etmektedir.

El Adl Esmasını Zikretmenin Faziletleri Ve Faydaları Nelerdir?

El Adl esmasını zikretmek adaletle karar vermeye vesile olmaktadır. El Adl esması kararlarında adaletli ve doğru yolda olmayı kolaylaştırmaya vesile olmaktadır. El Adl esması faziletleri arasında iki durum arasında kalındığında hangi durumun tercih edileceğini kolaylaştırmaktadır. El Adl esması adalet istendiğinde mahkemelik bir haklı davanın kazanılmasında faydalı olmaktadır. El Adl esması geçmişte haksızlığa uğramış hakların iadesi için de zikir halinde niyetle okunmalıdır. El Adl esması gerçek adaletli olandan istenilen faziletli bir esmadır.