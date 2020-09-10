Nikah duası nedir ve nasıl yapılır? Diyanet nikah duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Türk Medeni Kanunu’na göre çiftlerin evlenmeleri için resmi olarak nikâhlanmaları gerekiyor. Bu işlemi de belediyelere bağlı nikah salonlarında gerçekleştiriyor. İslam dinine göre de dini nikâh zorunludur. Din görevlisi, iki şahit huzurunda ister evinizde isterseniz camide nikâhınızı kıyıyor. Nikâh sonunda dua okunarak çiftler evlendirilmiş olur.

Nikâh Duası

Duanın sonunda “Rabbena atina” duası okunur. Bu duanın da anlamı, “Allah’ım, bu dünyada ve ahrette iyilik ver bizi cehennem azabından koru.” Şeklindedir.

Nikâh duası, her ne kadar dini nikahların sonunda okunsa da, bu duayı kendi evliliğiniz ya da yuva kuran ailenizdeki gençler için okuyabilirsiniz. Evliliği çatırdayan, aralarında geçimsizlik olan çiftlerin yuvalarını kurtarmak için bu duayı bolca okuyabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz de, evlenen çiftlere yol göstermesi açısından dualar etmiştir. Bu dualardan en kısa olan; “Rabbеna hеb lеnâ min еzvâcinâ vе zürriyyâtinâ gurratе еğyunin vеcğalnâ lilmüttеgîn.” Duasıdır.

Bu duanın anlamı; “Ya Rabbi! Bizе еşlеrimizdеn vе zürriyyеtimizdеn göz aydınlığı olacak nеsillеr ihsan еt. Bizlеri takva sahibi kimsеlеre yol göstеricilеr kıl.” Şeklindedir. Bu duayı kendi yuvanız, akraba ve yakınlarınızın evliliği için de okuyabilirsiniz.

Diyanet Nikâh Duası

Dini nikâhı, yani imam nikâhını, Diyanet İşleri’ne bağlı dini görevliler kıydığı için Türkiye’nin her yerinde aynı dua okunmaktadır. Din görevlisi dini bilgisi dâhilinde duaya Arapça veya Türkçe ekleme yapabilir. Allah’ın sıfatlarını sayıp, Peygamber Efendimize salâvat getirerek nikâhınızın hayırlı olması için niyaz eder.

Din görevlisi, nikah duasında Furkan, Bakara ve Saffat surelerinden ayetler okuyor. Kuran’da evlenmenin ve nikah kıymanın önemi vurgulandığından, evliliğiniz ve nesilleriniz için bolca duada bulunmayı eksik etmeyin.

Özellikle Furkan suresinin “Velleżîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ veżurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lilmuttekîne imâmâ(n)” ayetini bolca okuyabilirsiniz. Bu ayet-i kerimenin meali “Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!” şeklindedir.

Nikâh Duası Arapça

Nikâh duası Arapça yazıldığı ve okunduğu için din görevlileri tarafından rahatlıkla okunabiliyor. Arapça veya Kuran harflerini biliyorsanız siz de orijinal haliyle okuyabilirsiniz.

Bütün duaların olduğu gibi nikâh duasının da Arapça okunması tavsiye ediliyor. Yanlış bir kelime veya harf söylenmemesi için buna dikkat çekiyorlar. Çünkü, Arap harflerinin üzerlerindeki veya altlarındaki harfler sayesinde farklı okunuşları bulunuyor. Bunların bazıları da bizim alfabemizde yer almadığı için anlam kayması olabiliyor.

Nikâh Duası Türkçe Okunuşu

Nikâh duası her ne kadar Arapça yazılsa ve okunsa da, Türkçe yazılışı bulunuyor. Duayı bir kâğıda yazarak ya da cep telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz. Duayı Türkçe okurken, mahreçlerine ve işaretlerine dikkat ederek okumaya dikkat edin.

Duanızın makbul olması, ibadet sevabı kazanmanız için, okunuşuna çok dikkat etmelisiniz. Bunun için de en iyisi size en yakın bir cami imamından okunuşunu öğrenebilirsiniz.

Nikâh Duası Türkçe Meali

Arapça ve anlamını bilmeyen için duanın Türkçe meali (anlamı) de bulunuyor. Duayı Türkçe okurken yanlış okuma riski yaşamamanız, okurken zorluk çekmemeniz için mealinden okuyabilirsiniz.

Yüce Allah (cc), halisane ve iyi dileklerle yapılan her türlü şekilde yapılan duaları kabul ediyor. Bunu da Kuran’da ayetlerde müjdelemiştir. Bu nedenle, Arapça veya Türkçe okurken zorlanıyorsanız, mealinden okuyarak, niyaz edebilirsiniz.