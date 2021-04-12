Diyanet fetvası: Kusmak orucu bozar mı?

Oruçluyken kusmak herkesin yaşayabileceği bir durum. Açlık, mide sorunlar gibi nedenlerle ağız dolusu kusmak durumunda kalan vatandaşlar, orucunu riske atmak istemediklerinden "Kusmak orucu bozar mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ramazan öncesinde, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşların sorularını yanıtladı. İşte, Kurulun verdiği fetvaya göre, kusmanın orucu bozup bozmadığına dair bilgiler…

Kusmak orucu bozar mı?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Kustuktan sonra orucu bozup yemek yenir mi?

Kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).