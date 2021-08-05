Şeytan Taşlamada Atılan Taşların Sayısı Kaçtır? Vaktinde Atılamayan Taşların Kazası Nasıl Yapılır

Şeytan taşlama, farz olan bir ibadet değildir. Yapılmaması halinde Hac geçersiz sayılmaz ancak vacip olan ibadetler arasında yer alır. Hacca giden hemen herkes bu ibadeti de yerine getirerek dönmek ister. Hac esnasında ibadeti doğru gerçekleştirmek isteyenler öncesinde mutlaka bilgi edinmelidir.

Şeytan Taşlamada Atılan Taşların Sayısı Kaçtır?

Şeytan taşlama sırasında taşlar, belirli bir sayıya göre atılmaktadır. Yani hac ibadeti yapan kişiler bu taşları gelişi güzel atmazlar. Şeytan taşlama sırasında toplamda 28 taş atılır. Ancak bayramın 4. günü Minada geceleyenler 21 taş daha atar. Böylelikle toplamda 49 taş atılmış olur. Şeytan taşlama bayramın 1. günü ile birlikte başlar. Bayramın 1. gününde yalnız 7 taş atılır ve yalnızca Akabe Cemresine taş atılır. Taş atma zamanı ise bayramın birinci günü taş atma zamanı, tan yerinin ağarmasından ertesi günün tan yeri ağarmasına kadar olan süre olmakla birlikte, belirlenen bu süre içinde, güneşin doğması ile öğle namazı vaktinin girmesi arasındaki vakitte taşlamak sünnet, sabah güneşin doğmasından önce ve akşam güneşin batmasından sonra taş atmak mekruh kabul edilmiştir. Bayramın 2. ve 3. günlerinde de her 3 cemreye 7'şer taş olmak üzere toplamda 21 taş atılır. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ise, Küçük Cemre’den başlamak üzere, sıra ile her üç cemreye, günde yedişerden 21 olmak üzere üç günde 63 taş atılır.

Kaynak: Diyanet (İlmihal)

Vaktinde Atılamayan Taşların Kazası Nasıl Yapılır?

Şeytan taşlamada her taşın gününde atılması vaciptir. Ancak bazı durumlardan dolayı taşlar gününde atılamayabilir. Atılamayan taşların kazasını yapmakta vaciptir. Atılamayan taşların kazası yine taş atma vakitleri içerisinde yapılır. Taş atma zamanı ve farzları gerçekleştirme zamanı da bayramın 4. günü güneşin batması ile son bulur. Bundan sonra eda ve kaza olarak taşlama yapılmaz. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre ise vaktinde atılamayan taşlar bayramın dördüncü günü güneş batmadan önce atıldığı takdirde, kazâ değil, eda sayılır. Gecikmeden dolayı ceza da gerekmez.

Kaynak: Diyanet