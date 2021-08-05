Sedd-İ Zerai Nedir? Seddi Zerai Nedir Ve En Çok Kullanan Mezhep

Müslüman için rehber ve kurtarıcı olan Kuran'a uygun bir yaşam sürmek esas amaç olduğundan hassas ve duyarlı olmak gerektiği bir vakadır. Sedd-i zerai kavramı da bu duyarlılığın bir şeklidir.

Sedd-i Zerai Nedir?

Zerai sözcüğünün müfredi olan "zeria" yol, vesile, vasıta anlamına gelmektedir. Sedd sözcüğü ise kapama veya tıkama anlamına gelmektedir. Sedd-i zerai; haram, yasak ve zararlı olana vasıta olan davranışı menetmek, haramna giden yolu tıkamak anlamına gelmektedir. Sedd-i zerai bir İslam terimi olarak "kötülüğe götüren yolların yasaklanması" anlamına gelmektedir. Bu kavramın açıklaması şöyledir:" Yasak olmadığı halde insanların veya toplumların, yasaklanmış şeyleri yapma riskine karşı yasak olmayan şeylerden de imtina etmeleri olarak tarif edilebilir." ( DİB; webdosya.diyanet.gov.tr/Diyanet ) Kısacası; kötülüğe giden yolların kapanması şeklinde özetlenebilir.

Seddi Zerai Nedir Ve En Çok Kullanan Mezhep

Sedd-izerai yöntemi ile haram, yasak ve zararlı olana vasıta olan davranışı menetmek, harama giden yolu tıkamak gayesi güdülmektedir. Bu metoda mezheplerin yaklaşımı farklılık göstermektedir. Şafi mezhebi bu delili zayıf kabul etmelerine rağmen dönem dönem onunla amel ettikleri görülmüştür. Maliki ve Hanbeli mezhepleri bu metodu delil olarak kabul etmişler ve onu hükümlerine de uygulamışlardır. Hanefi mezhebi ise bu metdo yani "sedd-i zerai" metodunu tamamen red etmektedir. Fakat istihsan adı verilen bir yöntemle de uygulamıştır. Yani Hanefi mezhebi sedd-i zerai metodunu kullanmamaktadır. Bu metodu kabul etmemektedirler. Sedd-i zerai metodunu en fazla kullanan mezhep Maliki mezhebi ve Hanbeli mezhebi olmuştur.

Sedd-zerai metodu kullanılarak amaçlanan harama ve kötülüğe giden yolu kapamaktır. Harama olası imkan veren durumları önlemektir. Sedd-i zerai yöntemine bir örnek vermek gerekirse; ağız dolusu içkiye sebep olabileceğinden içkkinin bir damlası dahi haram kılınmıştır. Hz. Muhammed "Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır." ( Ebu Davud, Eşribe,5 ) buyurmuştur.

Kaynaklar: webdosya.diyanet.gov.tr/Diyanet/Anasayfa/UserFiles/DiniBilgiler

webdosya.diyanet.gov.tr/Diyanet/Anasayfa/UserFiles/DiniBilgiler/ilmihal