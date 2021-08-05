Mümin, Kafir Ve Münafık Nedir Ve Kime Denir?

Arapçada mümin kelimesinin çoğulu müminin şeklinde yazılır. Halifeler ise Emir'ül Müminin olarak nitelendirilir.

Mümin Nedir ve Kime Denir?

Allah'a, kıyamet gününde tekrar diriltilip Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğine ve peygambere iman eden kişilere mümin denir. Mümin kullar, hem Allah'ın rızasını kazanmak hem de cehennem azabından korunmak için vakitlerinin çoğunu ibadet ve zikir ile geçirirler. Kainattaki her şeyin Allah tarafından yaratıldığına iman eden müminler, işlerinde hakkı, barışı ve adaleti gözetir.

Kuran'ı Kerim'in 40. suresinin adı da mümindir. 85 ayetten oluşan Mümin Suresinde, iman sahibi ve takva ehli olan kulların nitelikleri detaylı bir şekilde anlatılır

Kafir ve Münafık Nedir, Kime Denir?

Küfür kelimesinden türetilmiş olan kafir, gerçeğin üstünü örten ve hakikati anlayan kişi demektir. Kuran'ı Kerimde, İslam dini için Hak ve hakikat kelimeleri kullanılır. Kafirler ise bu hakikatin yalanladıkları için bu isimle nitelendirilmiştir.

Dinimize göre Allah'ın dışında başka ilahlar edinen kişiler de kafirdir. Hz. Muhammed, peygamberliğini ilan etmeden önce Mekke'de putperestlik yaygındır. Putperestler, bir yaratıcının varlığına iman etmekle birlikte, ona dua edebilmek için aracı olarak putları kullanırlardı. Hz. Muhammed ve sahabesi, 622 yılında Mekke'yi fethetmiş ve Kabe'deki tüm putları kırmıştır.

Bunun dışında gerçeği inkar edip batıla inanan kişiler için de kafir kelimesi kullanılır. Kafirler ahirete iman etmedikleri için sadece bu dünya varmış gibi yaşarlar.

Nifak kökünden türetilmiş olan Münafık kelimesinin sözlük anlamı, yaptıkları ile söyledikleri birbirine uymayan kimsedir. Hz. Muhammed, peygamberliğini ilan ettikten sonra, Mekkeli birçok müşrik, Allah'a inanmamalarına rağmen müminlerin arasına sızmış ve onlarla birlikte hareket etmiştir. Ma'un suresinde de münafıklardan bahsedilmekte, onların gösteriş için namaz kıldığı ve en ufak bir hayra bile mani oldukları belirtilmektedir.

Birçok hadis kaynağına göre münafıklar ve kafirler, cehennemin yedinci tabakası olan Haviye'ye atılacaklar ve orada sonsuza kadar kalacaktır. Haviye'de kafirler ve münafıklar dışında, mürtedler, yani önce Müslüman olup sonra başka bir dine geçenler de yer alacaktır.

Kaynak: Diyanet