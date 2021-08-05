İlahi Kitaplar Nelerdir Ve Gönderildiği Peygamberler Kimlerdir? İlahi Kitaplar Ve Özellikleri

Kutsal kitapların tümü, zamanlarının gerçeğinden başka bir şey içermiyordu. Bu kitaplar, insanları yalnızca Allah'a ibadet etmeye ve O'nun dünyanın ve ahiretin Yaratıcısı, Sahibi ve Sahibi olduğunu söyler.

İlahi Kitaplar Nelerdir ve Gönderildiği Peygamberler Kimlerdir?

Yüce Allah, dördüncü kutsal kitap olan Kuran-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır;

(Kuran, 57:25 Diyanet Meali)

Yüce Allah, farklı elçilere farklı kitaplar göndermiştir. Ancak dört ilahi kitap bunların en önemlileridir. Fakat gönderilen ilk üç kitap değişikliğe uğramış, çok farklı bir şey yaratmak için efsaneler, folklor ve kişisel arzularla birleştirilmiştir. Bunlar;

Tevrat - Hz.Musa'ya

Zebur - Hz. Davud'a

İncil - Hz. İsa'ya

Son olarak Kuran-ı Kerim - Hz. Muhammed'e gönderilmiştir.

Şimdiye kadar orijinal haliyle kıyamete kadar kalacak tek kitap Kuran-ı Kerim'dir.

İlahi Kitaplar ve Özellikleri Nelerdir?

Tevrat - Hz. Musa

Yüce Allah'ın Hz.Musa'ya (a.s.) indirdiği vahiydir. Tevrat genellikle Kuran'da "Kanun" u gösterir. Özellikle Musa'nın Yasası olarak bilinir. Birçok kişi Tevrat'ı Yahudi inancının Tevrat'ıyla veya Hıristiyan inancının Eski Ahitiyle ilişkilendirir. Bu kutsal kitabın asıl metni kaybolmuştur Müslümanlar, Tevrat'ın Yüce Allah'ın Hz.Musa (a.s) 'a gerçek emirleri bildirdiği kutsal kitap olduğuna inanırlar. Kuran-ı Kerim'de Allah şöyle buyurdu;

(Kuran, 5:44 Diyanet Meali)

Zebur - Hz. Davud

Zabur, Allah'ın Davud Peygamber'e indirilen kitabıdır. Bu vahiy Peygamber Davud'a (AS) bir dizi şarkı veya ilahiler şeklinde geldiği için Arapça "şarkılar" anlamına gelir. Tevrat gibi bu kutsal kitabın orijinal metni artık bulunmuyor. Kutsal kitap Zabur'un orijinal mesajı Kuran-ı Kerim'de hala korunmaktadır çünkü Peygamber Davud (AS) Tevhidi vaaz etmiştir. Yüce Allah, Kuran-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur;

(Kuran, 4: 163 Diyanet Meali)

İncil - Hz. İsa

İncil, Yüce Allah'ın Hz. İsa (as) indirdiği kutsal kitabıdır. Injeel, İncil Kitabı anlamına gelir veya genellikle sadece İncil olarak çevrilir. Diğer birçok Allah'ın Kitabı gibi, Injeel'in gerçek metni de artık mevcut değildir. Allah'ın diğer kutsal kitapları gibi İncil'in mesajı da Kuran-ı Kerim'in içerisinde korunmaktadır. Kuran'da Yüce Allah buyurmuştur ki;

(Kuran, 7: 156 – 157 Diyanet Meali)

Kutsal Kuran – Hz. Muhammed

Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın dördüncü ve son kutsal kitabıdır. Son Peygamber Muhammed (SAV) 'de vahyedildi. Birincil mesajı Tawheed'in veya İslami tektanrıcılığın mesajıdır. Kuran-ı Kerim, Allah'ın orijinal metninde hala mevcut olan tek kitabıdır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de mesajının sonsuza kadar korunacağını vaat etmiştir ve 1400 yıl sonra bu hala geçerlidir. Bugün çalışmak için kullandığımız Kuran, bin yıldan fazla bir süre önce kullanılan Kuran ile tamamen aynıdır.

Kuran Arapça olduğu için, her zaman bir standartlaştırılmış versiyonuna sahibiz. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın son kitabıdır ve temel mesajı, Yüce Allah'ın tüm kutsal kitaplarının mesajını kapsar. Yüce Allah Kuran'da şöyle buyurmuştur;

(Kuran, 3: 3-4 Diyanet Meali)

Müslüman olarak ilahi kitaplara inanmalı ve bunların Yüce Allah'tan olduğunu bilmeliyiz. Kuran-ı Kerim'e inananların diğer İlahi Kitaplara da inanması gerekir. Ancak Müslümanların "Allah'ın Kitapları" na olan inancının, sadece Peygamberlerinin aldıkları 'orijinal rehberliğe' atıfta bulunduğunu, Kuran dışında bu Kutsal Kitapların bugünkü versiyonuna değinmediğini hatırlamalıyız.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onayladığı ve sayfasında yer alan "İnanç Kitapları Serisi" 4. kitaptan “Kitaplara İman" konusunu ayrıntılı bir şekilde inceleyebilir ve okuyabilirsiniz;

https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/96493ae1-5aad-4b8b-b8d8-3f165c3b07e1.PDF