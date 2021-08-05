İfrad Haccı, Temettü Haccı İle Kıran Haccı Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen bir Müslüman hangi haccı yapması gerektiğini veya yaptığı haccın hangi anlama geldiğini öğrenmesi gerekmektedir. Hac ibadetinde ifrad, temettü ve kıran haccı özellikleri ihrama girmek ve umre yapmaya niyet etmek gibi farklılıklar arzetmektedir. Özellikle aynı yılın hac vazifesi yapılması durumlarında bu farklılıklar oluştuğu için ifrad, temettü ve kıran gibi isimler almaktadır.

İfrad Haccı Nedir? Nasıl Yapılır?

İfrad haccı bir Müslümanın aynı yılın hac mevsimi içerisinde umre yapılmaksızın eda edilen hacdır. İfrad haccı yapmak isteyen kişi sadece hacca niyet ederek ihrama girer. Mekkeye ikamet ediyorsa bulunduğu yerde Mikat dışından geliyorsa Mikat sınırında hacca niyet ederek ihrama girer.

Kaynak: Diyanet

Mekkeye varınca kudüm tavafını yapar, ihramdan çıkmaz. Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapıp bayram günü Akabe cemresine taş atar sonra ihramdan çıkar. İfrad haccı yapan kimsenin kurban kesmesi gerekmez.

Kaynak: Diyanet

Temettü Haccı Nedir? Nasıl Yapılır?

Temettü haccı aynı yılın hac mevsiminde önce umre yapıp sonra ihramdan çıktıktan sonra tekrar yeniden hacca niyet edilerek yapılan hacdır. Temettü haccında umreden sonra ihramdan çıkılması ve tekrar niyet edilerek ihrama girilmesi söz konusu olmaktadır.

Kaynak: Diyanet

Temettü haccı yapmak isteyen kişi Mikatta veya daha öncesinde umreye niyet ederek ihrama girer. Mekkeye vardıktan sonra umre yapar. Sonra tıraş olup ihramdan çıkar. Böylece umresi tamamlanmış olur. Arefeden bir gün önce hac için ihrama girer. Haccını eda ettikten sonra ihramdan çıkar. Temettü haccı yapanların kurban kesmesi vaciptir.

Kıran Haccı Nedir? Nasıl Yapılır?

Kıran haccı aynı yılın hac ayları içerisinde umre ve hacca niyet ederek ikisini aynı ihramla yapmaktır. Kıran haccının diğer hacc özelliklerinden farkı aynı ihram ile hac ve umre ibadetlerini bir arada yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Kaynak: Diyanet

Kıran haccı yapacak olanlar Mikat sınırında veya daha önce umre ve haccın her ikisine birden niyet ederek ihrama girerler. Umreyi yaptıktan sonra aynı ihramla haccı da eda eder sonra ihramdan çıkar. Kıran haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi vaciptir.