Haşr Nedir? İnsanlar Nasıl Haşrolunacak?

Genellikle haşr kelimesi ile birlikte kullanılan neşr kelimesinin sözlük anlamı yayılma ve saçılmadır. Dinimizde terim anlamıyla kullanılan bu sözcük, insanların hesaba çekildikten sonra cennet ya da cehenneme gönderilmesi anlamına gelir. Yevmü'n Neşr ise kıyamet günü demektir. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız haşır neşir olmak deyimi de bu iki kavramdan türetilmiştir.

Haşr Nedir?

Arapça kökenli bir sözcük olan haşir, toplamak ve bir araya getirmek demektir. Kıyamet gününde İsrafil sur borusuna ilk kez üflediğinde, o anda dünyada yaşayan tüm insanlar ölecektir. Sura ikinci kez üflendiğinde ise tüm insanlar, Allah'ın huzurunda haşrolmak üzere diriltilecektir.

Dünya hayatı ile ahiret arasındaki alem ise Berzah Alemi olarak nitelendirilir. Burada kullar amellerine göre ya kabir azabı çekecek ya da Alem-i Misal adı verilen alemde bekletilecektir. Kıyamet gününde ise tüm kullar bir araya getirilecek ve dünyadaki amellerinden hesaba çekilecektir.

İnsanlar Nasıl Haşrolunacak?

İnsanlar, kıyamet gününde dünyadaki amellerine göre haşrolunacaktır. Örneğin Allah'ı inkar edip nimetlerini yalanlayanlar, ahiret gününe ve peygamberlere iman etmeyenler, yüz üstü sürünerek haşredilecektir. Hem Kuran'daki birçok ayette, hem de hadis kaynaklarında münkir ve münafıkların, o gün kör, sağıt ve dilsiz olacakları bildirilir.

Haşrolunan kafirler için zaman çok yavaş geçecektir. Mümin kulların yüzleri ışıl ışıl parlarken, müşrik ve kafirlerin yüzleri sıkıntıdan simsiyah kesilecektir.

Buhari ve Müslim'in naklettiği hadislere göre insanlar kıyamet gününde üç grup halinde haşrolacaktır. Peygamberler, sahabeler ve takva ehli mümin kullar o gün beyaz atların üzerinde Allah'ın huzuruna gelecektir. İkinci gruptakiler melekler tarafından yüzüstü sürülerek getirtilecektir. Üçüncü grupta olanlar ise sanki sırtlarında çok ağır bir yük taşıyorlarmış gibi, toplanma yerine koşarak gelecektir.

Tırmizi'nin aktardığı bir hadise göre, insanlar mahşer yerinde beklerken güneş mahşer yerine yaklaştırılacak, kafirler topuklarına kadar terleyecektir. Başka bir hadiste ise güneşin yaklaştırılmasıyla iyice bunalan kafirlerin ''Ya Rab, bizi cehenneme gönderecek olsan bile bu azaptan kurtar'' diye yalvaracakları bildirilir.

Mahşer yerinde cennete girecek olanların kitabı sağ tarafından verilecektir. Kitabı solundan verilenler ise cehennemde sonsuza kadar kalacaktır.

Kaynak: Diyanet