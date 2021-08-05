Guslü Gerektiren Durumlar Nelerdir? Gusül Abdesti Almayı Gerektiren Haller

Abdestsiz olmanın getirdiği hades hali küçük hades olarak isimlendirilmektedir. Cünüplük ya da hayız ve nifas sonucu ile oluşan hades ise büyük hades olarak isimlendirilmektedir. Hades hali dendiği zaman genellikle küçük hades yani abdestsiz olma anlaşılmaktadır.

Guslü Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Namaz dışındaki şartlardan en önemlisi abdest almaktır. Abdest kelimesi Farsçadan gelmektedir. "El suyu" anlamına gelmektedir. Abdest; usulüne uygun olarak namaz kılmak amacı ile su ile yapılan temizliğe verilen isimdir. Arapçadaki karşılığı ise “vudû” olarak ifade edilir.

Namaz kılmak için abdest almak farzdır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de ve bunun yanı sıra sünnet ile bildirilmiştir. Mekke döneminde, Hz. Cebrail, Peygamber Efendimize (SAV) abdestin doğru bir şekilde nasıl alınması gerektiğini öğretmiştir.

Medine döneminde Maide suresinin 6. ayetinde abdestin nasıl alınması gerektiğinden tekrar bahsedilmiştir. Ayet; “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın…” şeklindedir.

Peygamber Efendimiz (SAV) ise; Abdesti bozulan bir kimsenin tekrar abdest alıncaya kadar namazının kabul edilmeyeceğini buyurmuştur.

Gusül ise tüm vücudun su ile yıkayarak yapılan hükmi temizliğe verilen isimdir. Gusül de abdest gibi hükmi bir temizliktir. Bunun yanında aynı zamanda maddi bir temizliktir. Çünkü gusül abdesti ile vücuttaki hayız, cünüplük ve nifas nedeni ile oluşan maddi kalıntıların ve bulaşıkların da temizlenmesi işlemi yapılmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de gusül ile ilgili pek çok ayet bulunmaktadır. “Allah, tertemiz olanları sever.” (Tevbe, 9/108), “Namazın anahtarı temizliktir.” (Ebu Dâvûd, Salât, 31), “Temizlik olmadan namaz kabul olmaz.” (Müslim, Tahâret, 2) ayetleri ile temizliğin ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Gusül abdesti alarak cünüplük sebebi ile vücutta meydana gelen yorgunluk ve gevşeklik durumu da giderilmiş olmaktadır. Bedenin dengesi tekrar sağlanmış ve kan dolaşımı düzene girmiş olur. Bunun yanında bedenin hükmi kirlilikten de arınması sağlanmaktadır.

Gusül alarak hem ibadete hazırlanmış hem de beden ile ruh sağlığının dengelenmesi sağlanmış olur. Bunun yanında gusül abdesti alarak Allah (cc) ile Hz. Peygamberin (SAV) emirlerinin yerine getirilmesi de sağlanmış olmaktadır. Kulluk görevi yerine getirildiği için insan sevapta kazanmaktadır.

Gusül Abdesti Almayı Gerektiren Haller Nelerdir?

Gusül abdestinin dört durumda alınması gerekmektedir. Bunlar;

Meni gelse de gelmese de cinsel münasebette bulunmak

İhtilam durumu: Bir kimse uykudan uyandığı zaman ihtilam olduğunu hatırlamazsa ancak elbisesine meni bulaştığını görürse o zaman yine gusül abdesti alması gerekmektedir. Uykusunda ihtilam olduğunu hatırlayan bir kimsenin elbiselerine meni bulaşmadıysa o zaman gusül abdesti almasına gerek yoktur. Kadınların da ihtilam oldukları zaman gusül abdesti alması gerekmektedir. Sahabe içerisinden olan bir kadın Peygamber Efendimize (SAV) erkeğin gördüğü rüyaları kadın görür mü diye sormuştur. Peygamber Efendimiz de “Bir kadın (rüyasında) erkeğin gördüğünü görür ve ihtilam olursa (Müslim, Hayz, 32–33) gusletsin” (Müslim, Hayz, 31) buyurmuştur.

Herhangi bir durumda üreme organından şehvetle meni gelmesi durumunda

Kadınlarda adet ile lohusalık dönemlerinin sona ermesi halinde gusül abdesti alması gerekmektedir.

Bunun yanında cuma ve bayram namazlarından önce, hac ya da umre için ihrama girerken, Arafat'ta vakfe için gusül abdesti almak sünnettir.

Kaynak: Diyanet