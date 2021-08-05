Bu cümlede geçen maruf kelimesi irfan sözcüğünden türetilmiştir. İrfan hem bilinen hem de hayırlı olan şey anlamına gelir. İnkar kökünden türetilmiş olan münker ise İslam'ın kabul etmediği, haram ve mekruh olan şeyler demektir. Maruf olan amellere yönelip münker olarak nitelendirilen amellerden uzak durmak, her Müslüman için farzdır.

Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker Anlamı Nedir?

Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker, cümlesinde tüm Müslümanların uyması gereken iki ayrı öğüt vardır.

Bunlardan ilki iyiliği emretmek ve özendirmek manasına gelen Emri Bil Maruf'tur. Dinimize göre, iyilik, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak demektir.

Örneğin: Müşkül durumda olan kişilere yardım etmek, ne olursa olsun her zaman doğruyu söylemek, ihtiyacından fazlasını infak etmek, her Müslümanın görevidir. Bunları başkalarına öğütlemek, hayrın yerine ulaşmasını ve iyiliğin yayılmasını sağlar.

Nehyi Anil Münker ise, kötülüklerden men etmek ve günahlara karşı uyarmak anlamına gelir. Dinimize göre, şirk, zina, yalan söylemek, hırsızlık yapmak ve kul hakkı yemek en büyük günahlardır. Mümin kullar, bu günahları işleyen kişileri uyarmak ve onlara cehennem azabını hatırlatmakla mükelleftir.

Çünkü Allah, hepimize sorumluluk vermiştir. Bu nedenle Müslümanlar, sadece kendilerinden değil başkalarından da sorumludur. Peygamber efendimiz de insanlara her zaman iyiliği emretmiş, hem yaşamıyla hem de sözleriyle insanlara örnek olmuştur.

Diğer tüm peygamberler de insanları Hak yoluna davet ederek onları kötülükten vazgeçirmeye çalışmıştır.

Kaynak: Diyanet