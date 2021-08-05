Namaz ibadetinin eda edilmesinden önce abdestli olmak veya abdest almak zorunluluktur. Bunun gibi cünüp olmak da namaz kılmaya engel bir haldir.

Cünüplük Nedir ve Nasıl Olur?

Hz. Muhammed, sahabeye örnek olarak farz namazlarını aksatmadan eda ederken öte yandan sabahlara kadar nafile namazı kılarak da Rabbine yalvarış ve yakarışta bulunmuştur. Namaz ibadet üzerinde hassasiyetle duran Hz. Muhammed, namazın şartları ve farzlarını da en ince ayrıntısına kadar sahabeye anlatmış ve öğretmiştir.

İslam gelmeden önce de yani İslam öncesi dinlerde, cinsi münasebet gibi bazı hallerde kişilerin kutsal kitap ya da eşyalara el sürmeleri, mabetlere gitmeleri, ibadet etmeleri hatta toplumun arasına karışmaktan bile alıkonulduğu görülmektedir.

Cünüp kelimesinin kökeni "cenabet" sözcüğüdür. Sözlükte bu kelimenin manası "uzaklaşmak" şeklindedir. Cünüp sözcüğü günlük dilde pis ya da hoşlanılmayan şey ya da kişiyi tanımlamak gayesiyle de kullanılır. İslamiyet'te ise cünüp kavramı ile anlatılan; cinsel ilişkide bulunduğu ya da vücudundan meni çıktığı halde henüz boy abdesti alarak temizlenmemiş olan kimse anlatılır. Bu konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği bilgi ise şöyledir:" Cünüp olan bir kimse, namaz kılmak ve Kur'an okumak gibi ibadetleri yerine getiremez. Dolayısıyla, ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır." ( Diyanet İşleri Başkanlığı; webdosya.diyanet.gov.tr./Diyanet/Anasayfa/ TAHARET ( TEMİZLİK )/ Gusül s.11 )

Hz. Muhammed de temizliğe çok önem vermiştir. Abdest alınmadan namaz kılınamayacağı gibi bir müminin cünüp bir şekilde uzun süre bulunması da pek hoş karşılanmamıştır. Hatta cünüp kimsenin namazını kaçıracak biçimde yıkanmayı geciktirmesi haram hatta elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Yıkanarak ve boy abdesti alınarak cünüp halinden bir an evvel kullanmak gerekmektedir.

Kaynaklar: webdosya.diyanet.gov.tr/Diyanet

webdosya.diyanet.gov.tr/Diyanet/Anasayfa