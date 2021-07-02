Yalnızca Allah'a mahsus olan zati sıfatlar toplam 6 tanedir. Subuti sıfatların sayısı ise 8'dir. Yüce Allah'ın sıfatları ilahi tecelli dairesinde yer alır. İlahi tecelli dairesi ise din alimleri tarafından üç bölüme ayrılmıştır:

1- Ma'allah: Allah ile 2- An'illah: Allah'tan 3- İla'llah: Allah'a

Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir ve Anlamları Nedir?

Allah'ın Zati Sıfatları

1- Vücud:

Zati sıfatların ilki olan Vücud, Arapçada varlık anlamına gelir. Allah'ın varlık nedeni yine kendisidir. Onun yokluğu hiçbir şekilde düşünülmez. Her şeye gücü yeten yüce Allah'ın varlığının bir başlangıcı yoktur.

Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde Allah'ın varlığı hakkında bilgiler verilir. O doğmamış ve doğurmamıştır. Bir cismi yoktur. Hiçbir şey ve hiç kimse ona benzemez.

Müslümanlar, Hz. Muhammed'e Allah'ın varlığı hakkında sorular sorduğunda peygamber efendimiz şöyle yanıtlamıştır: ''Allah'ın yarattıkları hakkında uzun uzun tefekkür edin. Ancak Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin.''

2- Kıdem:

Allah'ın bir başlangıcı yoktur. O ezelidir. Mümin kullar, onu dünyadaki zaman ölçütlerine göre düşünmemeli ve O'nun tüm zamanlardan münezzeh olduğunu bilmelidir.

3- Beka:

Her şeyi yoktan var eden Allah'ın bir başlangıcı olmadığı gibi bir sonu da yoktur. Kasas Suresinin 88. ayetinde Allah'ın zatından başka her şeyin helak olacağı bildirilir.

4- Vahdaniyet:

Tevhit inancı, dinimizin en temel itikatlarından biridir. Allah birdir ve tektir. Ondan başka ilah yoktur. O, bütündür. İslam düşünürleri vahdaniyet kavramını ''Tevhid, bakılan olduğu halde bakan olmamasıdır.'' şeklinde özetlemiştir.

5- Muhalefet - un Lil Havadis:

Allah'u Teala, sonradan yaratılmış olan hiçbir varlığa benzemez. Onun tecellisi sıfatları ile birlikte tüm kainata dağılmıştır. Mümin kullar Allah'ı sadece bir varlık olarak düşünür ve O'nu hiçbir şeye benzetmez.

6- Kıyam-bi - nefsihi:

Allah, Ezel-i Mutlak'tır. Hiçbir şey ona denk ve eşit değildir. Bu nedenle var olması için başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz. Bilakis, diğer tüm yaratılmışlar onun varlığına muhtaçtır. Kıyam-bi-nefsihi, Esma-ül Hüsnadaki isimlerden biri olan Samet ile eş anlamlıdır. Es- Samet ismi de kimseye ihtiyaç duymayıp herkesin kendisine muhtaç olduğu varlık manasına gelir.

Allah'ın Subuti Sıfatları

1- İlim:

Bakara Suresinin 31. ayetinde Allah'ın Hz. Adem'e tüm isimleri öğrettiği bildirilir. Çünkü onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Bu nedenle O İlm-i Ezelidir. Kainattaki her şey onun bilgisiyle ve izniyle geçekleşir.

2- Hayat:

Hayat sıfatı ile Hay ismi aynı anlama gelir. Allah, tüm zaaflardan münezzehtir. O her zaman diridir. Onda hiçbir zaman uyku ve yorgunluk hasıl olmaz.

3- Semi:

Allah, yeryüzünde olup biten her şeyi duyar. En gizli fısıldaşmaları ve kulunun içinden geçirdiği şeyleri de işitir.

4- Basar:

O münkir ve münafıkların gizli gizli işlediği tüm günahları da görür. O aynı zamanda Rahman ve Rahimdir. Kulunu hem dünyada hem de ahirette gözetir.

5- İrade:

Allah bir şeyin gerçekleşmesini istediğinde ''Ol'' der ve ''Olur''

6- Kudret:

Allah, muktedirdir. Onun kudreti karşısında her şey fani ve güçsüzdür.

7- Kelam:

Harfleri ve kelimeleri yaratan Allah, kuluyla ve peygamberleriyle sözsüz, işaretsiz konuşabilir.

8- Tekvin:

Allah, kanattaki her şeyi bir ölçüye göre ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaratmıştır.

Kaynak: Diyanet