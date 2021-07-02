Adak Kurbanı Nedir, Ne Zaman Ve Nasıl Kesilir? Adak Kurbanı Şartları, Mahiyeti Ve Hükmü

Adak kurbanı kesmek kişinin isteğine bağlıdır. Bu Kurban türü farz değildir. Adak kurbanı kesecek olan kişiler öncesinde mutlaka şartları ve hükmü hakkında araştırma yapmalıdır. Kurbanı doğru ve hakkı ile kesmek açısından bu çok önemlidir.

Adak Kurbanı Nedir?

Adak kurbanı tıpkı akika ve şükür kurbanları gibi farz olmayan ve kişinin isteğine bağlı olan kurbandır. Adak kurbanı, bir şeyin olması, bir durumun gerçekleşmesi ve istenilen bir şeyin elde edebilmesi için adanan, bu durum gerçekleşince kesilmesi gereken kurbandır. Adak kurbanı, istenilen her şey için adanabilir. Genellikle kişiler çok istedikleri durumlar için adak kurbanı adamlar. Adak kurbanından kimse ibadet olarak yükümlü değildir. İstek doğrultusunda kesilir. Ancak adanan kurbanın dilenen adak gerçekleştiği zaman mutlaka kesilmesi gerekir.

Kaynak: Diyanet

Ne Zaman ve Nasıl Kesilir?

Adak kurbanı kişinin yükümlü olmadığı halde dileyerek kestiği kurbandır. Kişi adak kurbanı için aslında Allah'a söz verir. Gerçekleştiği zamanda bu kurbanı kesmekle yükümlü olur. Adak kurbanının bir zamanı yoktur. İstenilen şeyin gerçekleşmesinden itibaren adak kurbanı kesilebilir. Kişi dileği olduğundan itibaren sözünü yerine getirmekle yani adak kurbanı kesmekle borçludur, yükümlüdür. Tabi ki en makbul olanı en kısa zamanda kesilen adak kurbanıdır. Adak kurbanı bir hayvan kesme şeklinde gerçekleşir. Adanan kurbanlık hayvan tıpkı Kurban Bayramında kesilen kurbanlar gibi kesilir. Sadece niyet farklıdır. Kesiminde bir farklılık yoktur.

Kaynak: Diyanet

Adak Kurbanı Şartları, Mahiyeti ve Hükmü

Adak kurbanı kesmek adak adayan kişiye vaciptir. Eğer bir kişi adak kurbanını bir şartın gerçekleşmesine, bir istek ve dileğin olmasına bağlamışsa bu durum gerçekleşince kesilmesi gerekir. Ancak adak kurbanının belirli şart, mahiyet ve hükümleri vardır. Bir adak kurbanının hakkıyla kesilmesi ve sevabının alınması için bu şartları yerine getirmek çok önemlidir. Adak kurbanının ilk şartı ve en önemlilerinden bir tanesi kurbanı adayan kişi yani adak sahibi yiyemez.

Kendi ile beraber ailesinden eşi, çocukları, anne ve babası, kendi soyundan olan kişiler, dede ve torunlar gibi kimseler de bu kurban etinden yiyemez. Ayrıca akraba olmayıp ve bir kan bağı bulunmayan fakat zengin kimselerinde bu kurban etinden yemesi doğru değildir. Eğer yenilirse o et bedeli kadar yoksullara dağıtmak gerekir. Adak kurbanı kesmek için adakta bulunan kişilere de şart koşulmuştur. Adak adayan kişinin Müslüman, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik dönemine girmiş olması gerekir. Ayrıca adak isteği de dine uygun ve günaha, kötü durumlara sebep olmayacak şeyler olmalıdır.

Adak kurbanının dağıtılması hakkında ise kesin bir hüküm yoktur. Adak kurbanı ne kadar çok kişiye dağıtılabilirse o kadar çok sevabı vardır. Elden geldiğince yoksul ve çok kişiye ulaştırmak gerekir. Bir kurbanın adak edilebilmesi için de belirli şartlar vardır. Bu şartlar aslında Kurban Bayramında kesilen kurbanda aranan şartlar ile aynıdır. Yani kesilecek olan adak kurbanının belirli bir yaşa ulaşmış ve sağlıklı olması gerekir. Ayrıca tüm azalarının da tam olması gerekir. Bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı adak kurbanların yine İslami şartlara uygun olarak kesilmesine önem verilmelidir.

Kaynak: Diyanet