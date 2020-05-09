Din Nedir? Din Ne Demek? Dinin Anlamı

Din kelime anlamı olarak ‘Tanrı düşüncesine dayalı şekilde toplumsal bir kurum’ biçiminde tabir edilmektedir. Her din üzerinde inanç ile beraber tapınma şekli ya da amacı değişkenlik gösterebilir. Ancak dinlerin büyük bir çoğunluğunda tek tanrı olgusu vardır. İslami açıdan Allahu Teala olarak yaratan bilinmekte ve farklı isimleri üzerinden de ifade edilmektedir.

Din Nedir?

İnsanların doğal süreçler ile beraber kutsal saydıkları Tanrıya ya da başka varlıklara tapınma şeklinde katıldıkları gizemli olgu olarak genel ifade ile öne çıkmaktadır. Ancak din bundan çok daha öte bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar açısından ve onların inançlarına göre ele alındığında din, ‘Allah'ın peygamberleri vasıtası eşliğinde insanlara duyurduğu inanç’ biçiminde ifade etmek mümkün. İnsanlar için çok kutsal ve ulaşılması mümkün olmayan yücelik şeklinde de öne çıkmaktadır.

Din Ne Demek?

İslami açıdan ele alındığında din farklı şekillerde anlama geliyor.

- Akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi bir yasa,

- Akıl sahibi olan insanları kendi iradeleri doğrultusunda, bizzat hayırlı durumlara ulaştıran ilahi bir kanun,

- Akıl sahibi insanların kendi iradeleri eşliğinde iyiliğe ve ahirette sevk eden, Allahu Teala tarafından konulmuş bir kanun,

Bu anlamları üzerinden din farklı şekillerde İslami açıdan ele alınmaktadır. Ahiret ve dünya mutluluğunu insanlara göstermek amaçlı; onlara hayırlı ve güzeli gösteren ve yönelten, peygamberler vasıtası ile Allahu Teala'nın emirlerine ulaştıran ilahi kanundur.

Dinin Anlamı

Sözlük anlamı ile beraber din birçok değişik anlamı üzerinden kelime kapsamında ele alınabilmektedir. Bu kelimeler arasında mükafat, hesap, teslimiyet, itaat, hüküm, kanun, yol, ilahi yasa, şeriat, mezhep, millet ve üstün gelme gibi birçok değişik ifade öne çıkıyor.

Bu doğrultuda İslami açıdan ele alındığında din şüphesiz, Allah'ın katında İslam olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda Allahu Teala buyurur ki; Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Bununla beraber pek çok farklı inanç üzerinden din anlamı değişkenlik gösterebilmektedir. Farklı anlamlar ve sözcükler üzerinden de ifade edildiğini dile getirmek mümkün.