Haberin Devamı

Hicri takvime göre Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmak farz mı? Diyanet arefe günü oruç tutmanın fazileti

Gözden Kaçmasın Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet yanıtladı Haberi görüntüle

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).