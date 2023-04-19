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Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmak farz mı? Diyanet arefe günü oruç tutmanın fazileti

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Arefe günü oruç tutulur mu Arefe günü oruç tutmak farz mı Diyanet arefe günü oruç tutmanın fazileti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 10:39

Ramazan ayı boyunca oruç ibadeti idrak edilirken, Ramazanın bitişini temsil eden arefe günü oruç tutulur mu, farz mı merak ediliyor. Hicri takvime göre gerçekleşen arefe günü ardından Ramazan Bayramı kutlanmaya başlanacak. Peki, arefe günü oruç tutmak farz mı? arefe günü oruç tutulur mu? İşte, Diyanet arefe günü oruç tutmanın fazileti

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Hicri takvime göre Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmak farz mı? Diyanet arefe günü oruç tutmanın fazileti

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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

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