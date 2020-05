Allah'ın Sıfatları Nelerdir? Allah'ın Sıfatlarıın Anlamları

Allah'ın zati ve subuti sıfatları bulunmaktadır. Bu sıfatlar iki kategoriye ayrılmıştır.

Allah'ın Sıfatları Nelerdir?

Allah'ın zati sıfatlarında 6 sıfatı subuti sıfatlarında ise 8 sıfatı vardır. Allah'ın zati sıfatları şu şekildedir;

1) Vücud

2) Kıdem

3) Beka

4) Vahdaniyyet

5) Muhalefet-ün lil-havadis

6) Kıyam bi nefsihi

Allah'ın subuti sıfatları şu şekildedir;

1) Hayat

2) İlim

3) Sem

4) Basar

5) İradet

6) Kudret

7) Kelam

8) Tekvin

Allah'ın Sıfatlarının Anlamları

Allah'ın zati sıfatlarının anlamları;

1) Allah'ın var olduğundan, onun sonsuzluğunu ve tek olduğunu belirtir.

2) Allah'ın varlığının bir başlangıcı ve bir sonunun olmadığını belirtir. Allah her zaman vardı ve sonsuza kadar da olmaya devam edecektir.

3) Allah'ın varlığının sonsuz olduğunu bir sonunun olmadığını belirten sıfattır.

4) Allah'ın tek yaratıcı olduğunu ve eşsiz olduğunu niteleyen sıfata denir.

5) Allah'ın kainatta ki bütün yaratılmışlardan yaşamış ve ölmüş bütün varlıklardan bambaşka ve farklı olduğunu belirten sıfata denir.

6) Allah yarattıkları hiçbir kula ihtiyaç duymaz. Herhangi bir varlığa ihtiyacı yoktur. Onun hiçbir nesneye de ihtiyaç duymadığını niteleyen sıfata denir.

Allah'ın subuti sıfatlarının anlamları;

1) Allah'ın yaşadığını ve her zaman yaşayacağını niteleyen sıfata denir. Onun yaşayışının bir ömrü yoktur. Sonsuz ve sınırsızdır.

2) Allah'ın her şeyi bilmesini niteleyen sıfata denir. Onun bilgisinin her şeye yettiğini, ondan daha iyi bilgi sahibi olan varlığın olmadığını niteler.

3) Allah'ın bütün her şeyi duyduğunu niteleyen sıfata denir. Allah'ın her şeyi işitmesi kainattaki varlıkların işitmesine benzemez. Her şeyi işitir.

4) Kainatta ve evrende yaşanılan her şeyin gördüğünü ve görmesi için herhangi bir uvza da ihtiyaç duymadığını belirten sıfata denir.

5) Allah'ın istediğinde her şeyi yapabileceğini belirten sıfata denir. Onun isteği ile her şey oluverir. İzni olmadan hiçbir şey gerçekleşmez.

6) Allah'ın gücünün üstünde güç olmadığı onun gücünün her şeye yettiğini belirten sıfata denir.

7) Allah'ın herhangi bir uvza veya bir alete ihtiyaç duymadan konuşabilmesine denir.

8) Kainattaki bütün her şeyin yaratıcısı Allah'tır ve o tek yaratıcıdır.