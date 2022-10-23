'O sahneyi izledikten sonra ağladık' Set Ekstra, 'Yargı' dizisinin setinde!

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Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu, Ay Yapım imzalı Yargı dizisine, Kanal D'de pazar günleri saat 09:20'de yayınlanan Set Ekstra konuk oldu.

Heyecanın bir an olsun düşmediği dizinin kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar, dizinin en heyecanlı sahnelerinin geçtiği adliye koridorunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Uğur Aslan'la röportaj yaptı.

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"O SAHNEYİ İZLEDİKTEN SONRA AĞLADIK"

Pınar Deniz, “Adliye koridoru denilince aklıma 9’uncu bölümdeki ayrılık sahnesi geliyor. O sahneyi izleyince rejideki kızlar ağlamıştı. Sonra ben de ağladım. ‘Bundan sonra koridorlarda görüşürüz. Her şey için teşekkür ederim’ deyip, ağladığım sahneydi” dedi. Rol arkadaşına övgüler yağdıran Kaan Urgancıoğlu ise "Pınar’ın öyle bir huyu var. 'Beni izleyin biraz sonra çok acayip bir şey yapacağım' der gibi bir şey yapıyor" açıklamasında bulundu.

"KAAN ÇOK İYİ OYNUYORSUN"

Asiye Acar, konuyu Kaan Urgancıoğlu ve muhteşem oyunculuğuna getirdi. Acar, "Kaan çok iyi oynuyorsun. Herkes diyor ki 'Var mı bir tane daha Ilgaz Savcı?' deyince mikrofonu alan başarılı oyuncu şu açıklamayı yaptı:

"Ilgaz iyi bir insan. Kendisini halkın içinde gören bir insan. Ceylin'i çok seviyor. Bir türlü istediği gibi olmuyor. Ama bu ona çok iyi geliyor."

"HEPİMİZİN CEYLİN GİBİ BİR ARKADAŞI VAR"

Son olarak mikrofon uzatılan dizinin Eren Komiser'i Uğur Aslan şunları söyledi:

"Biz sahne önünde de arkasında da çok iyi arkadaşlarız. Hal böyle olunca performansımızı maksimum düzeye çıkarabiliyoruz. Hepimizin de Ceylin gibi bir arkadaşı var, sorun çıkaran."

'Yargı', nefes kesen heyecan dolu bölümüyle bu akşam Kanal D'de...