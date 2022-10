Samet Kaan Kuyucu: “Yargı” evreninde her an her şey olabilir

Haberin Devamı

◊ “Yargı”nın yeni sezonunda izleyici karşısına çıktınız. Diziye sonradan dahil olmak nasıl bir his?

- Oynadığınız projenin çok sevilmesi ve izlenmesi harika bir şey. Fakat beni en çok mutlu eden şey, hem bu kadar kaliteli bir iş olup hem de dünyanın dört bir yanından insanlara ulaşabilmesi. Ekipteki herkes işinin ehli ve bu sayede sette kendimi çok güvende hissediyorum. Her sete gidişimde mesleki tatmini hissettiğim bir tecrübe oluyor. Her anının tadını çıkarmaya çalışıyorum.

◊ “Yargı”nın senaryosunu okuduğunuzda ne hissettiniz?

- Sema Ergenekon, yıllardır seyirci olarak takip ettiğim ve kalemine bayıldığım bir isim. Bu kadar özenli, nakış gibi işlenen bir senaryonun içinde olmak, oyuncu olarak içimdeki oynama güdüsünü coşturuyor. Her hafta heyecanla yeni bölüm senaryosunun yollarını gözlüyorum. Bu bölümde “Yargı” evreninde neler oluyor, karakterim neler yapacak, olaylar nereye evrilecek? Tüm bu sorular, tüm bu heyecanlar müthiş hissettiriyor.

◊ “Yargı”yı takip ediyor muydunuz?

- Annem ve dedemin en sevdikleri dizi “Yargı”. Onlarla birlikte olduğum dönemler hep birlikte izliyorduk. Ben yıllardır gününde ve saatinde bir diziyi takip etmemiştim. Fakat “Yargı” benim gibi çoğu insanı değiştirdi. Çevremde çok kişi “Televizyonu ‘Yargı’ için açıyorum” dediğini duyuyorum. Bir dizinin böylesine bir etki yaratması çok kıymetli.

◊ Burak karakterine hayat veriyorsunuz. Burak sınır tanımayan, hırslı bir karakter. Karakterinizle benzeştiğiniz yönler neler?

- Tıpkı Burak gibi mesleğimde daha iyi olmak için hırsla çalışan, azimli biriyim. Burak, karşısındakinin diline göre konuşan, her ortama çok iyi adapte olabilen, sosyal zekâsı çok yüksek biri. Hatta belki dahilik derecesinde yüksek. Ben onun kadar bukalemun değilim. Özellikle bir konuda çok ayrışıyoruz.

Gazeteciyi oynamak heyecan verici

◊ İzleyici katilin kim olduğunu merak ediyor. İşaretler de Burak’ı gösteriyor. Peki, sizce katil kim?

- Bilemiyorum, “Yargı” evreninde her an her şey olabilir. Göreceğiz hep birlikte. Ben de heyecanlıyım böyle bir gizemin ortasında olduğum için...

◊ Adliye muhabiri rolünü oynamak nasıl? Rolünüze hazırlanırken nelere dikkat ettiniz?

- Haber peşinde hırsla koşan bir gazeteciyi oynamak heyecan verici. Kişisel olarak benim de çok ilgilendiğim bir alan. Hazırlanırken daha çok Burak’ın niçin bu mesleği seçtiğini düşündüm. Onur belgesiyle mezun olmuş başarılı bir sosyolog olarak onu haber peşinde koşmaya çeken etkenlere kafa yordum.

Kendi filmimi çekmek istiyorum

◊ İleriye yönelik gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz var mı?

- Mutlaka sahnede olmak, sinema filmleriyle beyazperdede yer almak istiyorum. Bir diğer hedefim de kendi filmlerimi çekmek. Sevdiğim dostlarımla birlikte yazıp üretmek.

◊ Sosyal medya ile aranız nasıl? Sevenlerinizden gelen mesajları okuyor musunuz?

- Sosyal medya ile aram pek iyi değil. Çevremden “paylaşım yap artık” uyarısı alıyorum. Sosyal medyanın çok yıkıcı bir tarafı da var. Çok dikkatle kullanmaya çalışıyorum. Sevenlerden gelen mesajlar benim için o mecraların en güzel yanı. Kariyer yolculuğum için heyecanlanan, destek olan insanları görmek bana çok iyi geliyor.