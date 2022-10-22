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Yargı’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

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#Yargı#Kanal D#Önizleme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 12:39

Kanal D’nin her hafta ilgiyle takip edilen Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. Hastanede karşılaşan Gül ve Metin’in konuşması iki ailenin birleşmesini bir kez daha imkânsız kılıyor.

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Ceylin’in kaçırılmasıyla birlikte herkes büyük endişe yaşarken, Gül’ün ailesinden bir kişiyi daha kaybetme ihtimali onu çok korkutmuştur. Hastanede Gül’ü gören Metin, yanına gidip konuşmak ister fakat Gül’ün cümleleri yaşadığı acı sebebiyle net ve keskindir. İkilinin sert ve gergin geçen konuşmasının ardından iki ailenin bundan sonraki süreci merak uyandırıyor.

Yargı’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

 Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ yeni bölümleri ile her Pazar akşamı Kanal D’de..

 

 

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#Yargı#Kanal D#Önizleme

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