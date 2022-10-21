Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım özel gösterimde: Yargı'yı birlikte izliyoruz!

Haberin Devamı

Kaan Yıldırım’a sevgilisinin “Yargı” dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile uyumu soruldu. Oyuncu, “Aslında bana laf düşmez ama çok iyiler, seviliyorlar. ‘Yargı’nın zaten çok iyi bir senaryosu var. Pazar günleri Pınar’la beraber izliyoruz” dedi.

“Yoğun çalışıyorsunuz, birbirinize özlem duymuyor musunuz?” sorusuna ise Pınar Deniz yanıt verdi: “Biz görüşürüz, bir yolunu buluruz. Bizim yerimize endişelenmeyin. İkimiz de çalışmayı seviyoruz. Arta kalan zamanımızı da beraber geçiriyoruz.”

Ünlü isimlerden tam not aldı

Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Bülent Çolak’ın başrolünde yer aldığı “Hazine” filmi 4 Kasım’da vizyonda. Filmi izleyen ünlü isimler “Ters köşe ve sıra dışı bir kara mizah. Çok beğendik” dedi.

Haberin Devamı

Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Bülent Çolak’ın başrolünde yer aldığı “Hazine” filminin özel gösterimi önceki akşam Soho House İstanbul’da gerçekleşti.

Canbert Yerguz’un yönettiği BKM yapımı film, 4 Kasım’da vizyona girecek. Özel gösterime birçok ünlü isim katıldı. İzleyiciler, “Ters köşe ve sıra dışı bir kara mizah. Beklenmedik anlarda yaşanan trajikomik olaylar, izleyene sürekli ‘acaba şimdi ne olacak’ hissini veriyor. Eğlendiğiniz kadar yeni ve farklı bir film izliyor olmaktan da keyif alıyorsunuz” yorumunu yaptı.

Şükran Ovalı - Songül Öden - Mehmet Yılmaz Ak

Taklitler hoşuma gitti

Ezgi Mola, geçen günlerde giydiği kıyafetin sosyal medyada gündem olması hakkında, “Kıyafetimi stilistim seçti. Çok hoşuma giderek ve içime sinerek giydim. Bazıları taklidimi yaptı ama çok güzel şeyler bunlar. Olumlu hepsi” dedi.

Haberin Devamı