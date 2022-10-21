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Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım özel gösterimde: Yargı'yı birlikte izliyoruz!

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Yargı
Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım özel gösterimde: Yargıyı birlikte izliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:19

Bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, “Hazine” filminin Soho House İstanbul’daki özel gösterimine birlikte katıldı.

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Kaan Yıldırım’a sevgilisinin “Yargı” dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile uyumu soruldu. Oyuncu, “Aslında bana laf düşmez ama çok iyiler, seviliyorlar. ‘Yargı’nın zaten çok iyi bir senaryosu var. Pazar günleri Pınar’la beraber izliyoruz” dedi.

Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım özel gösterimde: Yargıyı birlikte izliyoruz

“Yoğun çalışıyorsunuz, birbirinize özlem duymuyor musunuz?” sorusuna ise Pınar Deniz yanıt verdi: “Biz görüşürüz, bir yolunu buluruz. Bizim yerimize endişelenmeyin. İkimiz de çalışmayı seviyoruz. Arta kalan zamanımızı da beraber geçiriyoruz.”

Ünlü isimlerden tam not aldı

Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Bülent Çolak’ın başrolünde yer aldığı “Hazine” filmi 4 Kasım’da vizyonda. Filmi izleyen ünlü isimler “Ters köşe ve sıra dışı bir kara mizah. Çok beğendik” dedi.

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Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım özel gösterimde: Yargıyı birlikte izliyoruz

Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Bülent Çolak’ın başrolünde yer aldığı “Hazine” filminin özel gösterimi önceki akşam Soho House İstanbul’da gerçekleşti.

Canbert Yerguz’un yönettiği BKM yapımı film, 4 Kasım’da vizyona girecek. Özel gösterime birçok ünlü isim katıldı. İzleyiciler, “Ters köşe ve sıra dışı bir kara mizah. Beklenmedik anlarda yaşanan trajikomik olaylar, izleyene sürekli ‘acaba şimdi ne olacak’ hissini veriyor. Eğlendiğiniz kadar yeni ve farklı bir film izliyor olmaktan da keyif alıyorsunuz” yorumunu yaptı.

Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım özel gösterimde: Yargıyı birlikte izliyoruz

Şükran Ovalı - Songül Öden - Mehmet Yılmaz Ak

Taklitler hoşuma gitti

Ezgi Mola, geçen günlerde giydiği kıyafetin sosyal medyada gündem olması hakkında, “Kıyafetimi stilistim seçti. Çok hoşuma giderek ve içime sinerek giydim. Bazıları taklidimi yaptı ama çok güzel şeyler bunlar. Olumlu hepsi” dedi.

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Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım özel gösterimde: Yargıyı birlikte izliyoruz

 

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Yargı

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