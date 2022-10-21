Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım özel gösterimde: Yargı'yı birlikte izliyoruz!

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Kaan Yıldırım’a sevgilisinin “Yargı” dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile uyumu soruldu. Oyuncu, “Aslında bana laf düşmez ama çok iyiler, seviliyorlar. ‘Yargı’nın zaten çok iyi bir senaryosu var. Pazar günleri Pınar’la beraber izliyoruz” dedi.
Ünlü isimlerden tam not aldı
Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Bülent Çolak’ın başrolünde yer aldığı “Hazine” filmi 4 Kasım’da vizyonda. Filmi izleyen ünlü isimler “Ters köşe ve sıra dışı bir kara mizah. Çok beğendik” dedi.
Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Bülent Çolak’ın başrolünde yer aldığı “Hazine” filminin özel gösterimi önceki akşam Soho House İstanbul’da gerçekleşti.
Canbert Yerguz’un yönettiği BKM yapımı film, 4 Kasım’da vizyona girecek. Özel gösterime birçok ünlü isim katıldı. İzleyiciler, “Ters köşe ve sıra dışı bir kara mizah. Beklenmedik anlarda yaşanan trajikomik olaylar, izleyene sürekli ‘acaba şimdi ne olacak’ hissini veriyor. Eğlendiğiniz kadar yeni ve farklı bir film izliyor olmaktan da keyif alıyorsunuz” yorumunu yaptı.
Taklitler hoşuma gitti
Ezgi Mola, geçen günlerde giydiği kıyafetin sosyal medyada gündem olması hakkında, “Kıyafetimi stilistim seçti. Çok hoşuma giderek ve içime sinerek giydim. Bazıları taklidimi yaptı ama çok güzel şeyler bunlar. Olumlu hepsi” dedi.