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Pembe top Pınar’ın elinden havalandı

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#Pınar Deniz#Pembe Top Sahada#Sinan Erdem Spor Salonu
Pembe top Pınar’ın elinden havalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 07:15

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top, dokuzuncu kez sahaya indi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü’nün hayata geçirdiği “Pembe Top Sahada” projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Pınar Deniz oldu.

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Ünlü oyuncu, önceki gün Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile ALBA Berlin takımları arasında oynanan basketbol karşılaşmasını pembe topla yaptığı hava atışıyla başlattı. Deniz, meme kanserinde erken tanı farkındalığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Pembe top Pınar’ın elinden havalandı

8 KADINDAN BİRİ MEME KANSERİ

Pınar Deniz, “Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini tüm kadınlara hatırlatabilmek ve en önemlisi bu farkındalığı yükseltebilmek için pembe top hava atışını gerçekleştirdim. Tribünlerden, ekranları başından beni duyan tüm kadınları bu farkındalık çağrısına katılmaya davet ediyorum” dedi.

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#Pınar Deniz#Pembe Top Sahada#Sinan Erdem Spor Salonu

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