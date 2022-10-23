Pembe top Pınar’ın elinden havalandı

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Ünlü oyuncu, önceki gün Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile ALBA Berlin takımları arasında oynanan basketbol karşılaşmasını pembe topla yaptığı hava atışıyla başlattı. Deniz, meme kanserinde erken tanı farkındalığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

8 KADINDAN BİRİ MEME KANSERİ



Pınar Deniz, “Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini tüm kadınlara hatırlatabilmek ve en önemlisi bu farkındalığı yükseltebilmek için pembe top hava atışını gerçekleştirdim. Tribünlerden, ekranları başından beni duyan tüm kadınları bu farkındalık çağrısına katılmaya davet ediyorum” dedi.