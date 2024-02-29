Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi

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Gözleri aşktan öylesine kör olmuştur ki sonuçlarını, başkalarının bu konuda ne düşüneceğini bile önemsemez.

Kimi zaman bu şekilde kurulan yuvalar kısacık zamanda tarihe karışır. Ama bazen de herkesi şaşırtacak şekilde uzun süreli olur.

İKİSİ DE BAŞKALARIYLA EVLİYDİ

İşte gösteri dünyasında bunun bir örneğini sergileyen ünlü bir çift var. Bir proje gereği tanıştıklarında ikisi de başkalarıyla evliydi. Ama birbirleri için aşka düştüler. Ve bu aşk gerçekti...

İki seçenekleri vardı... Bu aşkı kalplerine gömüp kendi eşlerine dönmek. Diğeri de her şeyi bir kenara bırakıp birbirlerine kavuşmak.

Onlar ikinci yolu seçti. Çoğunluk "İhanet üzerine kurulan bu yuva fazla sürmez" diye düşünse de öyle olmadı. 2011 yılından bu yana evliler. Göründüğü kadarıyla aşkları da ilk günkü kadar taze. Zaten ünlü çift bunun çarpıcı bir örneğini de geçen hafta sonu çıktıkları sıradan bir gezintide sergiledi.

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AŞK ATEŞİ HİÇ SÖNMEDİ

2000'li yılların ilk yarısında yaşanan ve iki yuvanın dağılmasına neden olan bu skandalın kahramanları müzik ve TV dünyasının iki ünlüsü LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian.

41 yaşındaki Rimes ile 50 yaşındaki Cibrian, bir süredir Avustralya'da bulunuyor. Ünlü çift, geçen hafta sonu çıktıkları bir gezintide 13 yıllık evlilikleri süresince aşklarının azalmadığını hatta tam tersine ateşin hala gürül gürül yandığını gözler önüne serdi.

LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian, o günlük gezinti sırasında bir ara sokak ortasında durdular. Bir yandan sohbet ederken bir yandan da birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdular. Onların sıcak öpücüklerle aralanan romantik anları da objektiflere yansıdı.

LeAnnn Rimes ile Eddie Cibrian, hafızası iyi olanların hatırlayacağı gibi daha bundan 14 yıl önce o dönemin en çok konuşulan aşk ve ihanet skandallarından birinin kahramanı olmuştu.

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Ama görünüşe göre gereken her bedeli ödemeye razı olan çift, bunun karşılığını da aldı. Evlilikleri gayet mutlu bir şekilde sürüyor.

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İLİŞKİLERİ 'YASAK AŞK' OLARAK BAŞLADI

LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian, şimdi gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor. Ama onların ilişkisi 2000'lerin ilk yarısında olaylı bir şekilde başlamıştı.

Rimes ve Cibrian, 2008 yılında birlikte rol aldıkları Northern Lights adlı yapımın setinde tanıştılar. O sırada Rimes, Dean Sheremet ile Cibrian da Brandi Glanville ile evliydi.

Ama LeAnn ve Eddie, o sette karşı karşıya geldikleri ilk anda "birbirlerine doğru aktılar" kelimenin tam anlamıyla.

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Elbette ortada başkalarıyla sürdürdükleri evlilikleri olduğu için LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın ilişkisi ilk duyulduğunda bir tür skandal yarattı. Onlar başlarda aralarındaki ilişkiyi yalanlasalar da sonradan kabul ettiler.

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VE MUTLU SON

Sette tanışmalarından bir yıl sonra eşlerinden boşanıp bu kez ilişkilerini açık açık yaşamaya başladılar. Sonunda 2011 yılının nisan ayında da "ölüm onları ayırıncaya kadar" hayatlarını birleştirdiler. Yani evlendiler.

Aslında hem ilişkilerinin hem de evliliklerinin ilk dönemlerinde başka ilişkiler üzerine yeni bir yuva kurdukları için magazin gazetelerinin eleştiri oklarını üzerlerine çektiler ve bu yüzden bazı duygusal dalgalanmalar yaşadılar. Sonradan bunları da büyük bir açık yüreklilikle itiraf ettiler zaten.

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Yine de etraflarında olup bitenler onların evliliğini yıkmadı ve 2021'de büyük yıl dönümünü yani 10'uncu yılı kutladılar.

'HERKESİN SEÇİMLERİ FARKLIDIR'

LeAnn Rimes, ünlü TV'ci Ellen DeGeneres'in programına konuk olduğunda bu konuda şunları söylemişti: "Hepimiz, bizi farklı yollara yönelten seçimler yaparız. Sonra da bütün bunlardan bir şeyler öğreniriz ya da öğrenmeyiz."

Aynı programda Eddie Cibrian ile ilişkisine değinerek "Bizim seçimlerimiz de bizi şimdi bulunduğumuz yere getirdi. Biz evliyiz ve mutluyuz. Bence ikimiz de hayatlarımızda gerçekten mutlu noktalara geldik. Ve şu anda gerçekten de huzur içindeyim" diyerek sözlerini sürdürmüştü.

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AŞK SENARYODA YAZILIYDI, GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Özetlemek gerekirse, 2008 yılında rol aldıkları o yapımda LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian, birbirlerine aşık olan bir kadın ile erkeği canlandırıyordu.

Senaryo gereği "yazılan" bu aşk onlar için gerçeğe dönüştü. Şimdi 13 yıllık evli bir çift olarak hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürüyorlar.

Bu arada hatırlatalım...Cibrian'ın kendisi de bir TV yıldızı olan eski eşi Brandi Glanville'den şu anda 20 yaşında olan Mason Edward ve 16 yaşında olan Jake Austin adında bir oğlu bulunuyor.

LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın evliliklerinde ise çocuk sahibi olmadılar.

Tanıştıklarında LeAnn Rimes, Dean Sheremet ile evliydi...





Eddie Cibrian ise Brandi Glanville ile. Ama sette birbirlerine aşık olduktan sonra eşleriyle yollarını ayırdı ikisi de.