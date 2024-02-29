×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi

Güncelleme Tarihi:

#Leann Rimes#Eddie Cibrian#Hollywood
Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 09:06

Elbette bir insanın mutluluğunu, başkalarının gözyaşları üzerine kurması çok da istenen bir durum değil. Ama kimi zaman insan aşık olur, kalbine söz geçiremez ve gözü de başka hiçbir şeyi görmez. Kendi yuvasını da yıkar, başkasının yuvasını da.

Haberin Devamı

Gözleri aşktan öylesine kör olmuştur ki sonuçlarını, başkalarının bu konuda ne düşüneceğini bile önemsemez.

Kimi zaman bu şekilde kurulan yuvalar kısacık zamanda tarihe karışır. Ama bazen de herkesi şaşırtacak şekilde uzun süreli olur.

Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi

İKİSİ DE BAŞKALARIYLA EVLİYDİ
İşte gösteri dünyasında bunun bir örneğini sergileyen ünlü bir çift var. Bir proje gereği tanıştıklarında ikisi de başkalarıyla evliydi. Ama birbirleri için aşka düştüler. Ve bu aşk gerçekti...

İki seçenekleri vardı... Bu aşkı kalplerine gömüp kendi eşlerine dönmek. Diğeri de her şeyi bir kenara bırakıp birbirlerine kavuşmak.

Onlar ikinci yolu seçti. Çoğunluk "İhanet üzerine kurulan bu yuva fazla sürmez" diye düşünse de öyle olmadı. 2011 yılından bu yana evliler. Göründüğü kadarıyla aşkları da ilk günkü kadar taze. Zaten ünlü çift bunun çarpıcı bir örneğini de geçen hafta sonu çıktıkları sıradan bir gezintide sergiledi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMutlu evliliğin bir tek sırrı var, onu da açıkladı.... Bir yemin ettik, geri dönemeyizMutlu evliliğin bir tek sırrı var, onu da açıkladı.... Bir yemin ettik, geri dönemeyizHaberi görüntüle

Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi

AŞK ATEŞİ HİÇ SÖNMEDİ
2000'li yılların ilk yarısında yaşanan ve iki yuvanın dağılmasına neden olan bu skandalın kahramanları müzik ve TV dünyasının iki ünlüsü LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian.

41 yaşındaki Rimes ile 50 yaşındaki Cibrian, bir süredir Avustralya'da bulunuyor. Ünlü çift, geçen hafta sonu çıktıkları bir gezintide 13 yıllık evlilikleri süresince aşklarının azalmadığını hatta tam tersine ateşin hala gürül gürül yandığını gözler önüne serdi.

LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian, o günlük gezinti sırasında bir ara sokak ortasında durdular. Bir yandan sohbet ederken bir yandan da birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdular. Onların sıcak öpücüklerle aralanan romantik anları da objektiflere yansıdı.

LeAnnn Rimes ile Eddie Cibrian, hafızası iyi olanların hatırlayacağı gibi daha bundan 14 yıl önce o dönemin en çok konuşulan aşk ve ihanet skandallarından birinin kahramanı olmuştu.

Haberin Devamı

Ama görünüşe göre gereken her bedeli ödemeye razı olan çift, bunun karşılığını da aldı. Evlilikleri gayet mutlu bir şekilde sürüyor.

Gözden KaçmasınKocası ikna edince hamile kalmıştı.. Yeni bebeği de doğurduKocası ikna edince hamile kalmıştı.. Yeni bebeği de doğurduHaberi görüntüle

Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi

İLİŞKİLERİ 'YASAK AŞK' OLARAK BAŞLADI
LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian, şimdi gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor. Ama onların ilişkisi 2000'lerin ilk yarısında olaylı bir şekilde başlamıştı.

Rimes ve Cibrian, 2008 yılında birlikte rol aldıkları Northern Lights adlı yapımın setinde tanıştılar. O sırada Rimes, Dean Sheremet ile Cibrian da Brandi Glanville ile evliydi.

Ama LeAnn ve Eddie, o sette karşı karşıya geldikleri ilk anda "birbirlerine doğru aktılar" kelimenin tam anlamıyla.

Haberin Devamı

Elbette ortada başkalarıyla sürdürdükleri evlilikleri olduğu için LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın ilişkisi ilk duyulduğunda bir tür skandal yarattı. Onlar başlarda aralarındaki ilişkiyi yalanlasalar da sonradan kabul ettiler.

Gözden KaçmasınDüğüne üç gün kala ayrılmışlardı... İşte bu yüzden balayı hiç bitmiyorDüğüne üç gün kala ayrılmışlardı... İşte bu yüzden balayı hiç bitmiyorHaberi görüntüle

Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi

VE MUTLU SON
Sette tanışmalarından bir yıl sonra eşlerinden boşanıp bu kez ilişkilerini açık açık yaşamaya başladılar. Sonunda 2011 yılının nisan ayında da "ölüm onları ayırıncaya kadar" hayatlarını birleştirdiler. Yani evlendiler.

Aslında hem ilişkilerinin hem de evliliklerinin ilk dönemlerinde başka ilişkiler üzerine yeni bir yuva kurdukları için magazin gazetelerinin eleştiri oklarını üzerlerine çektiler ve bu yüzden bazı duygusal dalgalanmalar yaşadılar. Sonradan bunları da büyük bir açık yüreklilikle itiraf ettiler zaten.

Haberin Devamı

Yine de etraflarında olup bitenler onların evliliğini yıkmadı ve 2021'de büyük yıl dönümünü yani 10'uncu yılı kutladılar.

Gözden KaçmasınDaha geçen yıl biri söylese kimse inanmazdı... Kraliyet Camillaya kaldı... Ne babası vardı ne oğluDaha geçen yıl biri söylese kimse inanmazdı... Kraliyet Camilla'ya kaldı... Ne babası vardı ne oğluHaberi görüntüle

Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi

'HERKESİN SEÇİMLERİ FARKLIDIR'
LeAnn Rimes, ünlü TV'ci Ellen DeGeneres'in programına konuk olduğunda bu konuda şunları söylemişti: "Hepimiz, bizi farklı yollara yönelten seçimler yaparız. Sonra da bütün bunlardan bir şeyler öğreniriz ya da öğrenmeyiz."

Aynı programda Eddie Cibrian ile ilişkisine değinerek "Bizim seçimlerimiz de bizi şimdi bulunduğumuz yere getirdi. Biz evliyiz ve mutluyuz. Bence ikimiz de hayatlarımızda gerçekten mutlu noktalara geldik. Ve şu anda gerçekten de huzur içindeyim" diyerek sözlerini sürdürmüştü.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBir zamanların uslanmaz çapkınıydı... Şimdi bahçesini sulayıp traktörle tarla sürüyorBir zamanların uslanmaz çapkınıydı... Şimdi bahçesini sulayıp traktörle tarla sürüyorHaberi görüntüle

Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi

AŞK SENARYODA YAZILIYDI, GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ
Özetlemek gerekirse, 2008 yılında rol aldıkları o yapımda LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian, birbirlerine aşık olan bir kadın ile erkeği canlandırıyordu.

Senaryo gereği "yazılan" bu aşk onlar için gerçeğe dönüştü. Şimdi 13 yıllık evli bir çift olarak hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürüyorlar.

Bu arada hatırlatalım...Cibrian'ın kendisi de bir TV yıldızı olan eski eşi Brandi Glanville'den şu anda 20 yaşında olan Mason Edward ve 16 yaşında olan Jake Austin adında bir oğlu bulunuyor.

LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın evliliklerinde ise çocuk sahibi olmadılar.

Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi

Tanıştıklarında LeAnn Rimes, Dean Sheremet ile evliydi...

Zincirleme ihanet iki yuvayı yıkmıştı... Kalpleri birbirlerine aktı... O ateş hiç sönmedi

Eddie Cibrian ise Brandi Glanville ile. Ama sette birbirlerine aşık olduktan sonra eşleriyle yollarını ayırdı ikisi de.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Leann Rimes#Eddie Cibrian#Hollywood

BAKMADAN GEÇME!