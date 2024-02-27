Düğüne üç gün kala ayrılmışlardı... İşte bu yüzden balayı hiç bitmiyor

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Tam 17 yıl sonra tekrar bir araya geldiler... Bu kez birbirlerini sımsıkı sarıldılar. Yeterince zaman kaybetmişlerdi zaten, işi sıkı tuttular. Fazla vakit geçirmeden evlendiler.

Haklarında "ayrılacaklar" ya da "göründüğü gibi değil, geçinemiyorlar bile" söylentileri çıksa da her fırsatta bunları yalanlamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bunun son örneğini de California'da gittikleri bir öğle yemeğinde sergilediler. Durmadan birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdu ünlü çift. Üstelik bu ünlü çift, son dönemde büyük aşkları hakkında hazırlanan bir belgeselle gündemde.

YILLAR ÖNCE FİLM SETİNDE AŞKA DÜŞTÜLER

Anladınız değil mi Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten söz ettiğimizi. 2000'lerin başında birlikte rol aldıkları Gigli adlı filmin setinde başlayan aşklarını o dönemde nişanlılığa kadar taşıdı çift.

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Fakat 2004 yılında yollarını ayırdılar. Aradan geçen zamanda başka evlilikler yaşadılar, o evliliklerden çocuk sahibi oldular. Ama belli ki birbirlerine olan özlemlerini gideremediler.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, tam 17 yıl sonra yeniden bir araya geldiler. 2022 yılında önce sürpriz bir nikah ardından da gösterişli bir düğünle evlendiler.

Ama bu bile içlerindeki aşk ateşini söndüremedi. Hala gittikleri yerlerde sanki ilk kez aşık olmuş liseli gençler gibi romantik görüntüler sergiliyorlar.

Lopez ile Affleck, önceki gün de California'da gittikleri bir öğle yemeğinde yine benzer samimi görüntüleri sergiledi. Onları görenler de "Ne aşkmış" demekten kendilerini alamadı.

BÜYÜK AŞK BELGESEL OLDU

Bu arada Lopez ile Affleck'in aşkı bir de belgesele konu oldu. The Greatest Love Story Never Told (Anlatılmamış En Büyük Aşk Hikayesi) adlı belgeselde Lopez ile Affleck, ilk nişanlandıkları döneme, aşklarına, iptal edilen ilk düğünlerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

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O belgeselde magazin basınında Bennifer adıyla anılan çift, 2003 yılındaki ilk düğünlerini iptal etmeden önce kamuoyu baskısı altında çöktüklerini söyledi.

JLO, o belgeselde Ben Affleck ile düğünden üç gün önce ayrıldıklarını söyledi. Bakalım Lopez'in bu konudaki sözlerine: "Büyük bir düğün planlamıştık. 14 tane nedime ve sağdıç olacaktı. Ama düğüne üç gün kala nişanı bozduğumuzda baskı altında ezilmiştik."

Ben Affleck de bu konuda daha önce verdiği bir röportajda o ilk nişanın bozulmasında ve ardından ayrılığın gelmesinde özel hayatlarının bu kadar büyük ilgi çekmesi olduğunu söylemişti.

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KONUŞURKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: O BENİ SEVDİKÇE BEN DE KENDİMİ SEVDİM

Lopez belgeselde kocası Ben Affleck'ten söz ederken öyle bir aşka geldi ki konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Lopez, belgesel kapsamında yaptığı konuşmada "kendini sevme ve olduğu gibi kabullenme yolculuğuna da" değindi. Bu konuda Ben Affleck'in kendisine yönelik aşkının nasıl da uzun bir yol almasını sağladığını belirtti.

Kocası Ben Affleck'in, özgüvenini artırma konusunda kendisine ne kadar büyük bir destek sağladığını saklamadı Lopez. Sonra da gözyaşları içinde şunları söyledi: "Onun söyledikleri, bende gördükleri ve kendime dair inandırdıkları yalnızca aşktan kaynaklanıyor. Çünkü daha önce hiç kimse kendimi bu şekilde görmemi sağlamamıştı."

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'SADECE HAYATIMIN AŞKINI DEĞİL EN İYİ ARKADAŞIMI DA KAYBETTİM'

2002 yılında birlikte rol aldıkları Gigli filminin setinde tanışıp aşka düşen Lopez ile Affleck, 2003 yılında nişanlandı. Bir yıl sonra da evlenmeyi planlarken düğünden üç gün önce yollarını ayırdılar.

Bu ayrılık sonradan itiraf ettiklerine göre ikisini de çok kötü etkiledi. Lopez bu konuda şunları söylemişti: " Ondan ayrıldığımda sadece hayatımın aşkını kaybetmiş gibi hisetmedim. Ondan ayrıldığımda hayatım boyunca sahip olduğum en iyi arkadaşımı kaybetmiş gibi de hissettim. Ve uzun yıllar bu konuda konuşamadım. İşin en zor kısmı da buydu."

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Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten ayrıldıktan sonra şarkıcı Marc Anthony ile evlendi. Bu evlilikten Max ve Emme adında biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu oldu. Fakat 2014 yılında bu evlilik bitti.

Lopez arada başka aşklar yaşasa da Alex Rodriguez ile uzun süre nişanlı kaldı. Ondan ayrıldıktan hemen sonra da yıllar önce ayrıldığı büyük aşkı Ben Affleck ile ilişkisine ikinci bir şans verdi.

O DA BAŞKASIYLA EVLENDİ AMA YÜRÜMEDİ

Bu arada Ben Affleck de 2005 yılında meslektaşı Jennifer Garner ile evlendi. Ondan ikisi kız biri erkek üç tane çocuk sahibi oldu. Fakat bu evlilik de 2015 yılında bitti.

Ben Affleck de Jennifer Lopez ile yeniden bir araya geldiği 2021 yılına kadar başka aşklar da yaşadı. Ama en sonunda hiç unutamadığı büyük aşkı Jennifer Lopez'e döndü.

Tıpkı yıllar önceki gibi Bennifer olarak anılan ünlü çift, hakkında evlenmelerinden sonra da bir sürü olumsuz iddia ortaya atıldı. Aralarının iyi olmadığı, hatta ayrılığın yakınlaştığı ileri sürüldü. Ama onlar bütün bu söylentilere inat gittikleri her yerde mutluluk tablosu çizmeyi sürdürüyor.

'AŞK DEĞİL GÖSTERİŞ' DİYENLER DE VAR

Bu arada her ne kadar Lopez ile Affleck, ilk kez aşık olmuş gençler gibi görüntüler sergilese de bir grup insan yıllardır onların bu durumlarının gerçek olduğuna bir türlü inanmıyor.

Ünlü çiftin son görüntüleri de sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bunlardan biri Lopez ile Affleck'in aşkının gerçek değil tamamen gösteriş olduğunu ileri sürdü.

Hatta Lopez gibi her zaman kadınsı giyinen birinin, sırf Ben Affleck'in hoşuna gitmek için böyle "70'li yılların evsizleri gibi" giyindiğini belirtip bunu eleştirenler de oldu. Bu gruptakiler Lopez'e bir terapiste gitmesini önerdi.

Lopez ile Affleck'in sokaklarda sergilediği bu aşk gösterilerinden hiç etkilenmediğini belirtenler de oldu.

Bazı kişiler de bütün bu aşk gösterilerinin Jennifer Lopez'in isteğiyle yapıldığını ileri sürdü. Onlara göre "Lopez, Affleck'in kendisini deli gibi sevdiğine herkesin inanmasını istiyor. O yüzden de kameralara böyle gösteriler sergiliyor."