Bir zamanların uslanmaz çapkınıydı... Şimdi bahçesini sulayıp traktörle tarla sürüyor

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Sonrası da geldi zaten. Rol aldığı diziler, filmler derken yıldızı parladı. Birden kendini spot ışıklarının gözleri kamaştırdığı, sabaha kadar süren partilerin yapıldığı bir dünyada buldu. Gençti, ünlüydü ve artık çok da iyi para kazanıyordu.

Bu süreçte kız arkadaşlarının biri gitti diğeri geldi. Tam 20 yıl boyunca bu şekilde devam etti hayatı. Fakat sonra aniden her şey değişti.

Hayatının aşkıyla tanıştı, neredeyse kimselere göstermeden evlendi. Ardından da bu dünyadaki her şeyden daha çok sevdiğini söylediği bir evlat sahibi oldu. Bir anda da ortadan kayboldu...

Herkes onun nerede olduğunu ne yaptığını merak ederken hayatındaki o büyük değişikliği katıldığı bir TV programında açıkladı: Büyük şehri terk etmiş, doğduğu yere yakın bir yerde kendine doğayla iç içe bir hayat kurmuştu.

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O DA DOĞAYA DÖNEN ÜNLÜLERDEN BİRİ

Böyle uzun uzun anlattığımız, bir dönem Hollywood'un en hızlı çapkınlarından biri olan Adrian Grenier'nin öyküsü.

Bugün 47 yaşında ve bir çocuk babası olan Grenier, 2000'lerin ilk döneminde bir yandan başarılı müzisyenlik ve oyunculuk kariyeri diğer yandan da sürdürdüğü hızlı hayatıyla magazin basınının manşetlerinde yer alıyordu.

1999 yılında Drive Me Crazy adlı yapımda kamera karşısına geçen Grenier, iki yıl sonra Harvard Man ile yıldızını parlattı. Fakat onun kariyerinde zirveye çıktığı yapım ise Entourage oldu. Bu dizideki performansıyla çok sayıda Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

Ardından Anne Hathaway ile birlikte Devil Wears Prada (Şeytan Prada Giyer) adlı filmde oynadı. Artık o kelimenin tam anlamıyla bir yıldızdı.

2015 yılına gelindiğinde de Entourage'in sinema versiyonunda yine dizideki karakterini canlandırdı. Grenier'ye ulaşan rol tekliflerinin ardı arkası gelmedi. Bir yandan da müzisyenliğini sürdürdü.

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EVLENDİ, BABA OLDU, ELİNİ ETEĞİNİ BU DÜNYADAN ÇEKTİ

Bütün bunların üzerine herkes onun Hollywood'da kalıp ileri yaşlarına kadar kariyerini sürdüreceğini düşünürken o bambaşka bir adım attı. Evlendi, bebek sahibi oldu ve elini eteğini bu pırıltılı dünyadan çekip Teksas, Austin'de doğal yaşama döndü.

Bu arada çevreye de duyarlı olan Grenier, Blueland adında çevre dostu bir temizlik şirketinin de kurucularından.

Grenier, geçen hafta içinde Hoda Kotb ile Jenna Bush Hager'in sunuculuğunu üstlendiği Today Show'a konuk oldu. Orada da yaşam tarzındaki değişikliği ve bunun nedenlerini anlattı.

YILLARCA YÜKSEKTEN UÇTU, ŞİMDİ AYAKLARI YERE DEĞİYOR

Oyuncu "Yıllarca, tam 20 yıl boyunca Hollywood'da çok yüksekten uçtum. New York'ta büyürken de böyleydi. Ama şimdi ayakları daha çok yere basan bir hayatım var" dedi.

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Adrian Grenier'nin "ayakları yere basan" dediği sadece daha fazla sorumluluk aldığı bir yaşam tarzı değil. Bu ifadeyle aynı zamanda doğaya daha yakın bir hayat sürdürdüğünü de ifade etti oyuncu.

Grenier bu konuda şunları söyledi: "Karımla, çocuğumla doğaya daha yakın bir hayat sürmek istedim. Ve bunun için kendimi çok heyecanlı hissediyorum."

Adrian Grenier, 2022 yılından bu yana Jordan Roemmele Grenier ile evli. Özel hayatlarını fazla göz önünde yaşamak istemeyen çift, bundan iki yıl önce Fas'a giderek sade ama romantik bir törenle evlendi. Geçen yıl da Seiko Aurelius adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

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Grenier'e göre dünyadaki zihinsel hastalıkların nedeni de insanın doğa ile uyumsuzluğu.

'BEDENİMİN BU KADAR ÇOK SEVGİYİ TAŞIYACAĞINI BİLMİYORDUM'

Hollywood'dan uzaklaşan Grenier'in hayatındaki tek değişiklik doğada yaşaması değil yani. Artık bir karısı ve oğlu var. Omuzlarında daha fazla sorumluluk taşıyor oyuncu.

Özellikle baba olmak onun için bambaşka bir deneyim oldu. Bu konuda da katıldığı programda şunları söyledi Adrian Grenier: "Vücudumun bu kadar büyük bir sevgiyi taşıyabileceğinden haberim yoktu. Bu sevgiden patlayacakmış gibi hissediyorum. Oğlum gerçekten çok güzel. Ben onunla daha şimdiden öyle çok gurur duyuyorum ki."

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DOĞAYI DİNLERSEK, NASIL UYUM SAĞLAYACAĞIMIZI O BİZE SÖYLER

Grenier neden doğaya yöneldiği konusunu da şu sözlerle anlattı: " İnsan olarak nasıl bir işlevimiz olduğuna dair öğrenecek çok şeyimiz var. Biz insanlar olarak doğadan geliyoruz. Dolayısıyla eğer doğayı dinlersek onunla nasıl uyum içinde olabileceğimizi o bize söyleyecektir."

Programda, çiftlikte sürdürdüğü hayat hakkında da konuştu Grenier. Söz gelimi daha o sabah oğlunun toz toprak içinde oynadığını anlattı.

Bunu da karısının ona gönderdiği fotoğraftan görmüş Grenier. Bu şekilde büyüyen oğlunun bağışıklığının da daha güçlü olacağına inancı büyük.

Adrian Grenier insanın doğayla ilişkisi konusunda şu çarpıcı sözleri de sarf etti: " Dünyada pek çok zihinsel sağlık sorunu var. Bu da doğayla bağlantımızın kopuk olmasından kaynaklanıyor."

Adrian Grenier son olarak 2021 yılında Far More adlı projede rol aldıktan sonra Hollywood'dan uzaklaşmıştı.

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Adrian Grenier, kimi zaman traktörüyle tarla da sürüyor. Ona göre insanoğlu doğadan geldi... Eğer doğanın söylediklerini dinlerse de uyum içinde yaşaması mümkün.

Adrian Grenier, Jordan Roemmele Grenier ile 2022 yılında Fas'ta, Atlas Dağları'nda evlendi.





Grenier, çevreci bir ünlü olarak da bulunuyor. Sık sık tatil için gittiği Endonezya, Bali'de sahilde temizlik yaparken de görülüyor.





Grenier, geçen yıl ocak ayında Kapadokya ziyareti sırasında çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, buranın kendisine doğduğu Teksas'ı hatırlattığını da belirtti.