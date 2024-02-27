Kocası ikna edince hamile kalmıştı.. Yeni bebeği de doğurdu

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Yeni bebeğini kucağına alan bu ünlü, moda dünyasında Victoria's Secret meleği olarak tanındıktan sonra kariyerinde kendi kanatlarıyla uçmaya başlayan Miranda Kerr...

40 yaşındaki Kerr ile Snapchat'in CEO'su olan 33 yaşındaki kocası Evan Spiegel, ailelerini biraz daha genişlettiler.

'YENİ GÜN IŞIĞIMIZ'

Çift, üçüncü bebeklerinin 18 Şubat'ta dünyaya geldiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda Kerr ile Spigel'in ailesinin aralarına katılan bir erkek bebekle daha genişlediği bilgisi yer aldı. Yeni bebeğin adı ise Pierre Kerr Spiegel.

Ünlü çift, yaptıkları sosyal medya paylaşımında "Yeni gün ışığımız Pierre Kerr Spiegel'in aramıza gelişi nedeniyle büyük bir coşku içindeyiz" denildi. Çift, Pierre'in doğumuyla birlikte kendilerini hiç olmadığı kadar mutlu hissettiklerini de ekledi.

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Bu arada küçük bir hatırlatmak... Yeni doğan bu bebek Miranda Kerr'in dördüncü, Evan Spiegel'in de üçüncü oğlu.

Miranda Kerr, 2010 ile 2013 arasında ünlü oyuncu Orlando Bloom ile yaptığı evlilikten de bir erkek çocuk annesi.

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KAYBETTİĞİ BÜYÜKBABASININ ADINI OĞLUNA VERDİ: Miranda Kerr'in bebeğine koyduğu ismin de aslında dokunaklı bir öyküsü var. Pierre, Miranda Kerr'ın 2021 yılının şubat ayında hayata veda eden büyükbabasının adı. Bir başka deyişle söylersek Miranda Kerr, bundan üç yıl önce bir şubat ayında çok sevdiği dedesini kaybetti. Ama bu yılın şubat ayında da onun adını verdiği bebeğini kucağına aldı.





KOCASI ONU İKNA ETTİ... AMA SONUNDA HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

Miranda Kerr ile Evan Spigel'in yeni dünyaya gelen bebeklerinin ilginç sayılacak bir öyküsü de var aslında.

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İlk evliliğini 2010 ile 2013 arasında ünlü oyuncu Orlando Bloom ile yapan Miranda Kerr, bu evlilikten Flynn adında 12 yaşında bir erkek çocuk sahibi.

İkinci kocası Evan Spiegel ile de 4 yaşında Myles ve 5 yaşında Hart adında iki tane daha erkek çocuk dünyaya getirdi.

Geçen yılın başlarında ise anne ve bebeklerle ilgili bir etkinliğe katılan Kerr'e başka bir bebek isteyip istemediği sorulmuştu. O soruya da Kerr "Kocam beni bu konuda ikna etmeye çalışıyor" die yanıt verdi.

Sonra da aradan fazla zaman geçmeden 2023'ün eylül ayırda bir kez daha hamile kaldığını sosyal medya üzerinden duyurdu Kerr.

Bu yeni bebekle birlikte aslında Miranda Kerr'ın büyük bir hayali de gerçeğe dönmüş oldu. Model daha önce verdiği bir röportajda "Anne olmayı seviyorum. Her zaman üç tane oğlum olsun istemiştim. Bu yüzden de üç oğlum için minnettarım" diye konuşmuştu.

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ANNE OLMAK ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

Kerr; aynı röportajda hayattaki ilk önceliğinin çocukları olduğunu da saklamadı. Sıralamada bunun ardından çalışmak ve sahibi olduğu şirket geliyor söylediğine göre. Model, çocuklarının da hayatı boyunca en büyük önceliği olacağını, bu durumun değişmeyeceğin sözlerine ekledi.

Miranda Kerr, anne olmanın kendisine aslında bazı şeyleri sandığından çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi. Bu konudaki sözleri şöyleydi Miranda Kerr'in "Daha fazla sevgi, daha fazla sabır, daha fazla dayanıklılık" diye sürdürmüştü sözlerini.

Miranda Kerr, aynı zamanda her gün çocuklarından yeni bir şeyler öğrendiğini de belirtmişti.

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MELEK ARTIK KENDİ KANATLARIYLA UÇUYOR

Henüz 14 yaşındayken model olarak keşfedilen Miranda Kerr, bu firmayla uzun süre çalıştı. Sonra da 2013 yılında firmayla yollarını ayırdılar.

O dönemde Kerr'in ayrılığıyla ilgili bazı söylentiler çıkmıştı. Bunlardan biri artık iyice yaş aldığı için firmanın onunla çalışmak istememesiydi. Diğeri de Kerr'ın firmanın çalışmalarına yeteri kadar zaman ayıramaması.

Miranda Kerr, daha sonra bu konuda yaptığı açıklamada bir yandan ailesine diğer yandan kendi kurduğu şirkete ağırlık vermek için Victoria's Secret ile yollarını ayırma kararı verdiklerini söylemişti.

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Miranda Kerr ile Evan Spiegel'i 2014 yılında ünlü modacı Louis Vuitton New York Modern Sanatlar Müzesi'nde bir akşam yemeğinde bir araya getirdi.O gece Kerr ile Spiegel aynı masada yan yana birlikte oturdular. Aslında Spiegel yanındaki bu güzel kadından etkilenmişti, Ama onun kendisinden aynı şekilde etkilendiğinden emin değildi Hatta bu konuda hiç şansı olmadığını düşündü.

Sonra Miranda Kerr'a telefon numarasını verdi. O dönemde evini taşıyacaktı Kerr. Spiegel de snapchat'ın kurucu ortaklarından biri. Yani bir teknoloji deviydi. Kerr'e teknolojik konularda bir sorunu olursa kendisine mesaj atmasını söyledi.

O sırada Miranda Kerr ilk eşi Orlando Bloom'dan yeni boşanmıştı. Söylediğine göre de artık aşka inancı kalmamıştı. İkili önce yakın arkadaş oldular.

Sonra da aralarındaki bu ilişki giderek derinleşti. Miranda Kerr ile Evan Spiegel ilk kez 2015 yılında bir çift olarak kamuoyunun karşısına çıktılar.

KERR, KOCASINDAN YEDİ YAŞ BÜYÜK

Aslında Spiegel, ile Kerr arasında çok da azımsanamayacak bir yaş farkı var. Kerr şu anda 40, Spiegel de 33 yayında. Ama Tabii ki bu duruk onların mutlu aşkını engellemiyor.

Miranda Kerr ile Evan Spiegel'in aşkları o kadar derinleşti ki tanışmalarından üç yıl sonra yani 2017 yılında evlendiler.

Çift şu ana kadar iki erkek çocuk sahibi oldu. Şakında üçüncü b.ebekleri de aralarına katılacakm

Çiftin büyük oğlu Hart, 2018 yılında dünyaya geldi. Küçük oğulları Myles ise ondan bir yıl sonra gözlerini hayata açtı. Şimdi yakında bir erkek bebekleri daha olacak.

Bu arada bu yeni bebek Evan Spiegel'in üçüncü bebeği olsa da Miranda Kerr'in dördüncü oğlu. Güzel model Orlando Bloom ile evliliğinden de 12 yaşında Flynn adında bir erkek çocuk annesi.