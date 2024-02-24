'Al canım oyna... Nasıl olsa babanın çok parası var'... Milyonluk çantalarını küçük kızına oyuncak etti

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Bu iki dünyanın insanları o kadar çok para kazanıyorlar ki bazen nereye ve nasıl harcayacaklarını bile bilemiyorlar.

Birçok kişinin hayalini kurarken bile zorlandığı giysilere, otomobillere, takılara sahipler. Her biri küçük birer servet değerindeki bu eşyalara kolayca sahip oldukları için de açıkçası her zaman değerini bilmiyorlar.

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN KIZININ PAHALI OYUNCAKLARI

İşte bunun son örneklerinden birini de futbolcu Riyad Mahrez'in karısı Taylor Ward sergiledi. Toplamda 10 bin sterlin değerindeki marka çantalarını, giyinme odasında durdukları raftan aldı ve 19 aylık kızına oynaması için verdi.

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26 yaşındaki Taylor Ward, küçük kızı Mila huysuzlanınca onu oyalamaya çalıştı. Ama bunu başaramayınca, milyonluk giysi ve aksesuarlarının bulunduğu giyinme odasına girdi ve oradan üç tane el çantası aldı.

Her biri ünlü modacıların imzasını taşıyan bu çantaları da Mila'yı oyalamak için oyuncak olarak küçük kızına verdi.

ÇANTALARIN MADDİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Taylor Ward'ın kızına verdiği bu çantalardan biri Chanel, diğer ikisi Louis Vuitton tasarımı. Toplam değerleri ise en az 10 bin sterlinin üzerinde.

Ward kızına çantaları verdikten sonra ona "Sen çantalarla oynamayı seversin. Haydi gel bunları yere koyalım, böylece sen de oynayabilirsin" dedi.

Bütün bunlar, Taylor Ward'ın kamera karşısına geçtiği Married to the Game adlı reality şov'un kameraları karşısında ve izleyicilerin gözleri önünde gerçekleşti.

GEÇEN YIL GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜN YAPTILAR

Riyad Mahrez ile Taylor Ward bir süre önce de düğünleri ile gündeme gelmişti. Mutlu çift, geçen yılın eylül ayında bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Aslında nikahlarını ondan bir buçuk yıl önce kıyar çift, böylece evliliklerini iki kez kutlamış oldu.

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Törene çiftin birlikteliğinden dünyaya gelen küçük kızları ile damadın eski evliliğinden doğan çocukları da özenle hazırlanmış giysileri içinde katıldı.

Damat Riyad Mahrez, koyu renkli klasik bir takım elbise tercih ederken gelin Taylor Ward ise sade ama çok şık bir gelinlik giydi.

Warnd'un, bazı bölümleri şeffaf olan gelinliğinin en çok dikkat çeken ayrıntısı ise sol yanındaki derin yırtmacıydı. Mutlu gelin görünümünü yüksek topuklu ve bilekten bağlamalı ayakkabılarla tamamladı.

Çiftin mutluluğuna ortak olan üç çocuktan ikisi Riyad'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıydı. En küçükleri Mia ise Riyad ile Taylor'ın ortak çocuğu.

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EN İYİ ARKADAŞINIZLA EVLENİN

Taylor Ward, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda "En iyi arkadaşınızla evlenin" mesajıyla takipçilerine seslendi.

Real Housewiwes of Cheshire adlı reality şovla adını duyuran Dawn Ward'ın kızı olan Taylor, düğün gününü "hayatının en mükemmel günü" olarak tanımladı. Gelinin annesi de damat da ünlü olunca, hatta gelin Taylor da model olarak tanınmış bir isim olunca yeni evli çifte gösteri dünyasının ünlülerinden de kutlama mesajları yağdı.

Taylor Ward ile Riyad Mahrez 2022 yılının ocak ayında nikahlarını kıymıştı. Bu şekilde de birlikteliklerini resmileştirmiş oldular. Sonra da sıra önceki gün gerçekleşen düğüne geldi.

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Bu arada gelin Taylor Wood evlilik töreninde Fransa'da dünyaya gelen ama aile kökleri Cezayir ve Fas'a dayanan Mahrez'e bir sürpriz yaptı. Onunla evlenmek isteğiyle ilgili soruya Arapça onay kelimesiyle karşılık verdi.



2021 YILINDA NİŞANLANDILAR: 2021 YILINDA NİŞANLANDILAR: Riyad Mahrez ile Taylor Warnd nişanlarını 2021 yılının temmuz ayında ilan etti. Genç futbolcu sevgilisine evlenme teklif ederken de 400 bin dolarlık bir yüzük verdi.





LÜKS TATİLDE EVLİLİK TEKLİFİ

Evlilik teklifi ise çiftin çıktığı lüks Mykonos tatilinde geldi. O mutlu anlara çiftin aileleri ve arkadaşları da tanıklık etti.

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Bu arada o döneme kadar İngiltere'nin Manchester United takımında top koşturan Mahrez sevgilisine evlilik tekili etmeden bir ay önce Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Bu,Taylor Ward'un ilk, Ryad Mahrez'in isi ikinci evliliği Mahrez daha örce Rita Johal ile evliydi .Bu evlilikten de iki tane çocuk sahibi oldu eski çift.

Mahrez'in eski eşi Rita, futbolcunun Manchester United takımına transfer olmasının evliliklerini olumsuz etkilediğini söylemişti.