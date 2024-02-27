Daha geçen yıl biri söylese kimse inanmazdı... Kraliyet Camilla'ya kaldı... Ne babası vardı ne oğlu

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Avrupa'nın ve İngiltere'nin önde gelen kraliyet ailesi üyeleri Windsor Şatosu'nda buluştu. Bu toplanmanın amacı ise bir süre önce hayata veda eden, Yunanistan'ın tacını ve tahtını yıllar önce kaybeden kralı Konstantin anısına düzenlenen anma töreniydi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in kökenleri nedeniyle İngiliz kraliyet ailesiyle bağlantısı bulunan Yunanistan Kralı Konstantin anısına düzenlenen bu anma töreninde Kral Charles da yoktu, oğlu William da.

WILLIAM SON ANDA GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Charles, kanser tedavisi devam ettiği için törene katılamadı. Prens William'ın ise son anda "kişisel sebepler" ileri sürerek anmaya katılmadığı belirtildi.

Bu durumda İngiliz kraliyet ailesini en üst düzeyde temsil etme görevi ise Kral Charles'ın karısı Camilla'ya kaldı. Siyahlar içinde Camilla, kraliyet ailesindeki kariyeri boyunca ilk kez bu kadar önemli bir etkinlikte kocasını temsil etti.

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O DA ESKİ KARISIYLA BİRLİKTE GİTTİ

Diğer yandan Charles'ın ortanca kardeşi Prens Andrew da eski karısı Sarah Ferguson ile birlikte törende yer aldı. Ama gözlerin asıl aradığı kişi Prens William'ın törene katılmaması da dikkat çekti.

Törende Kral Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne ve kocası Sir Tim Laurence de katılımcılar arasındaydı. Sarah Ferguson ile Prens Andrew'nun büyük kızı Prenses Beatrice, kocası Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden törene katılmayanların boşluğunu doldurmaya çalıştı.

Kraliçe'nin torunu, Prenses Anne'in kızı Zara Tindall ve kocası Mike Tindall da siyah kıyafetleri içinde törende hazır bulundu.

Kral Konstantin'in çocukları Pavlos, Philippos, Alexia, Theodora ve Nikolaos da katıldı.

İSPANYANIN ESKİ VE YENİ KRALI DA EŞLERİYLE BİRLİKTE TÖRENDEYDİ

Kral Konstantin'in kız kardeşi, İspanya'nın eski kraliçesi Sofia, kocası eski kral Juan Carlos, ülkenin şimdiki kralı Felipe ile karısı Kraliçe Letizia da törende yer aldı.

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Bu arada Kensington Sarayı da Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre Middleton'ın evde tedavisi sürüyor ve iyileşme sürecinde de her şey yolunda.

Bu arada Kensington Sarayı da Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak iyileşmesinin sürdüğünü bildirdi.





HERKES YAKIN GELECEKTE NELER OLACAĞINI MERAK EDİYOR

İngiliz kraliyet ailesi son bir buçuk aydır hiç hesapta olmayan bir değişimden geçiyor. Üstelik bütün bu olanlar, belki de yakın zamanda yaşanacak başka değişimlere de hazırlık anlamında. Bir başka deyişle dünyanın dört bir yanındaki meraklılar, bir olasılık çok da uzun süre beklemeden bu ailede bazı yeniliklere tanıklık edebilir.

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Bunun en önemli nedeni de Kral 3. Charles'ın kansere yakalanması. Bazı kraliyet uzmanlarına göre 75 yaşındaki Charles, hastalığı nedeniyle tahtı büyük oğlu William'a devretme planlarını öne çekti.

Hatta bu konuda kapalı kapılar ardında ciddi ciddi planlar yapıyor. Üstelik de iddialara göre bu planlarını da arasının açık olduğu küçük oğlu Harry'den köşe bucak gizliyor.

ARTIK SOMUT BİR PLAN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Yıllardır aileyi yakından takip eden kraliyet uzmanı yazar Tom Quinn'e göre Charles'ın bozulan sağlığı, onu tahtını Prens William'a devretme zamanının belki de sandığından daha yakın olduğunu düşünerek somut bir plan üzerinde çalışmaya yöneltti.

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Tom Quinn, İngiliz Daily Mirror gazetesine verdiği demeçte " Bu veraset planlaması son derece gizli bir şekilde yapılıyor. Hiç kimse Harry'nin bu konu hakkında en küçük bir bilgisi olmasını bile istemiyor. Çünkü Harry, eğer küçümsendiğini ya da geri plana itildiğini düşünürse hemen medyaya koşacak" dedi.

Quinn'in yorumuna göre doğal olarak Charles'ın tahtı devir ve veraset planlarının tam kalbinde ilk sıradaki veliahtı William yer alıyor.

PLANLAR 80'Lİ YAŞLARIN ORTALARINA GÖRE YAPILMIŞTI... AMA ARTIK DEĞİŞTİ

Tom Quinn'in anlattığına göre tahtın William'a devri ile ilgili planlar elbette çok daha önceden de hazırlanmıştı. O süreçte Charles'ın, 80'li yaşlarının ortasına kadar sağlıklı olacağı varsayılmıştı.

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Fakat şimdi durum farklı. Quinn'in eklediği bir başka ayrıntı daha var: Veraset planı üzerinde bunca yoğun çalışılması belki de Charles'ın hastalığının kamuoyuna açıklandığı gibi basit olmadığı...

Ona göre "Bu hazırlıklar, Charles'ın kanserinin belki de insanların inandırılmaya çalışıldığından daha tehlikeli" olduğunu gösteriyor.

Her ne kadar Kral Charles, zaman zaman kamera karşısına geçse de hatta gayet iyi bir görüntü sergilese de yine de yaşananların dışarıdan göründüğü gibi olmayabileceği uzun zamandır konuşuluyor.

MESAJLARI GÖZLERİ DOLARAK OKUDU

Tabii ki Kral Charles, geçtiğimiz ocak ayının ortalarında karın bölgesinden ameliyat geçirdiği açıklanan ve sonra da bir daha halkın karşısına çıkmayan gelini Kate gibi kayıplara karışmış değil.

Geçen hafta sonu Kral'ın kendisine gönderilen geçmiş olsun mesajlarını okurken çekilen bir videosu yayınlandı. Orada Charles'ın mesajları okurken zaman zaman duygulandığı ve hatta kimi zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

Buckingham Sarayı'nın açıklamasına göre Kral Charles'e dünyanın dört bir yanından 7 binin üzerinde mektup ve kart geldi. Hepsi de ona geçmiş olsun dileklerini sunup bir an önce iyileşmesi için dua ettiklerini yazdı.

Kral Charles, kanser olduğu açıklanmasına rağmen en azından kamuoyunun gözlerinden uzakta değil.

İngiliz kraliyet ailesinden asıl merak edilen kişi ise geçen yılın aralık ayında Noel ayinine katıldıktan sonra bir daha ortaya çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton.

Karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate'in önümüzdeki nisan ayında Paskalya'ya kadar resmi görevlerine dönmeyeceği resmi ağızlar tarafından duyurulmuştu.

Fakat iki hafta hastanede kaldıktan sonra taburcu olduğu ve evinde dinleneceği söylenen Kate'e ne olduğu, sağlık durumunun nasıl olduğu ilk elden net bir şekilde açıklanmıyor.

Bu durum da Kate'in sağlığı hakkında inanılmayacak kadar çok söylentiye neden oldu. İşin ilginci Kensington Sarayı da ne bir görüntüyle ne de yazılı bir açıklamayla Prenses'in durumu hakkında bir açıklama yaptı. Onun durumu tam bir muamma.

YAPAY KOMA İDDİASI

Tabii ortam böyle olunca da Kate Middleton ile ilgili iddialar da alıp başını gidiyor. Bunların en ilginçlerinden biri de İspanyol bir gazeteciden geldi.

Kraliyet muhabiri Concha Calleja "Kaynaklarıma güveniyorum" diyerek Middleton'ın operasyondan sonra enfeksiyon yüzünden yapay komaya sokulduğunu ileri sürdü.

Sonunda Buckingham Sarayı "Bu saçmalık" diye isyan etse de Calleja ısrarlı bir şekilde "Ben haber aldığım kaynaklara güveniyorum. Yanılmaları mümkün değil" diyerek iddiasının arkasında durdu.

SUSKUNLUK SÜRDÜKÇE SÖYLENTİLER BİTMEYECEK

Kate Middleton ile ilgili son günlerde duyulan bir başka haber de özel sekreterini değiştirdiğiydi. Fakat bu durum da farklı yorumlara neden oldu.

Yine bir kraliyet gazetecisi olan Aurelio Manzano'ya göre bu haber, Kate'in sağlık durumu hakkında hiçbir bilgi sızdırmayan Kensington tarafından bilerek yayıldı. Böylece herkesin, Kate'in gerçekten de evinde olduğu, iyileşmeye başladığı ve hatta çalışmakta olduğu izlenimi yaratmak için yayıldı.

Manzano'ya göre "Kate özel sekreterini değiştirdi, çalışmaya başladı. Bir yandan böyle düşünebiliriz. Ama diğer yandan Kate ile ilgili hiçbir görüntü yok. Durum böyle olunca da söylentiler asla bitmeyecek."