Mutlu evliliğin bir tek sırrı var, onu da açıkladı.... Bir yemin ettik, geri dönemeyiz

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Elbette mutlu evlilikleri her zaman böyle yasak aşklar yıkmaz. Bazen de çiftin meslekleri girer aralarına. Kariyerlerine ağırlık vermeleri, onları birbirlerinden uzaklaştırır. Gün gelir evlilik de yerle bir olur.

Ama gösteri dünyasında ünlü bir çift, bunun başlarına gelebileceğini çok önceden görmüş ve daha flört ettikleri dönemde bu konuda önlemlerini almış.

O KIVILCIM İLK GÜNKÜ GİBİ SÜRÜYOR

Sonuç? Elbette bu önlemler işe yaradı... Onların arasına bırakın yasak aşkları gayet ciddiye aldıkları meslekleri bile giremedi.

Bu ünlü çiftin kim olduğuna bir bakalım mı? Beraberliklerini dört bebekleriyle birlikte gayet uyumlu ve ilk günkü gibi ateşli bir şekilde sürdüren bu ünlü çift, 2012 yılından bu yana evli 36 yaşındaki Lively ile 47 yaşındaki kocası Ryan

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Birlikte görev aldıkları bir projede başlayan aşkları hala ilk günkü ateşiyle sürüp gidiyor çiftin. Üstelik yıllar içinde sahip oldukları dört bebekleri de gayet yoğun çalışma hayatları da buna engel olamıyor.

Bir başka deyişle Lively ile Reynolds arasında yıllar önce çakan o kıvılcım hala ilk günkü hararetiyle sürüyor.

Zaten onları gittikleri herhangi bir yerde ya da kırmızı halıda görenler de bunun böyle olduğunu anlıyorlar. Çünkü aralarındaki uyum ve aşk, sanki elle tutulabilecek kadar yoğun.

O KÜÇÜK AMA ÇOK İŞE YARAYAN SIRRI AÇIKLADI

Elbette herkes de onların bunu nasıl başardığını merak ediyor. Blake Lively de konuk olduğu bir programda bu sırrı açıkladı zaten.

Güzel oyuncu, Travelling Pants adlı yapımda birlikte çalıştığı Amber Tamblyn'in sunduğu Further Ado adlı sohbet programına konuk oldu.

Orada da Ryan Reynolds ile sürdürdükleri mutlu evliliğin tek sırrını açıkladı. Lively'ye bakarsak bunca yıldır hayatı bu kadar uyumlu bir şekilde paylaşmalarının altında yatan neden hem kendisinin hem de Reynolds'ın çalışma hayatlarına getirdikleri düzen.

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Güzel yıldız, yıllar önce ilk kez flört etmeye başladıklarında özel hayatlarını her şeyin önüne koymaya söz vermişler. Bu anlaşma uyarınca da aralarına kariyerlerinin girmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar.

Lively bu konuda şunları söyledi: "Ryan ve ben flört etmeye başladığımızda aynı zamanda iş almama, çalışmama konusunda bir kural koyduk." Böylece birbirlerinden uzun süre ayrı kalmıyor ünlü çift.

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BİRBİRLERİNE YEMİN ETMİŞLER

Lively, Ryan Reynolds ile tanıştığında bu kurala uymanın kendisi için gayet zor olduğunu saklamadı. "Özellikle Gossip Girl döneminde çok fazla çalışıyordum. Bazen üç bölümü aynı anda çekiyorduk" diye konuştu.

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Sonra zaman içinde bu kuralı da rayına oturttular ve bu da evliliklerinin yürümesine çok destek oldu söylediğine göre.

Aslında bu konuda Ryan Reynolds da daha önce bir açıklama yapmış ve aynı anda çalışmama kuralından söz etmişti: " Blake ve ben aynı anda film yapmıyoruz. Eğer o Tayland'da bir film çekerken ben de Vancouver'da bir film yaparsam birbirimizi göremeyiz. Biz tek bir birim gibi çalışıyoruz ve bu gerçekten işe yarıyor."

Blake Lively de konuk olduğu programda "Kariyerlerini özel hayatlarının önüne koymama konusunda yemin ettiklerini" hatırlattı.

Lively ve Reynolds'ın bu kuralı sayesinde birbirlerinden uzun süre ayrı kalmıyorlar. Tabii sadece onlar değil çocukları da... Böylece hep bir aile olarak kalıyorlar. Birbirlerini tamamladıkları için de evlilikleri gayet mutlu bir şekilde sürüyor.

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HER ŞEY TRENDE BİRLİKTE UYUMA TEKLİFİYLE BAŞLADI

Hollywood'un hem en nüfuzlu hem de en mutlu çiftlerinden biri olan Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşkını özetlememiz gerekirse "Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı.. Tam 11 yıldır birlikte uyanıyorlar" diye özetleyebiliriz.

İsterseniz önceki gün New York sokaklarında mutluluk tablosu çizerek yürüyen bu çiftin filmlere ya da romanlara benzer aşk öyküsünü bir kez daha hatırlayalım.

Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. İlk evliliğini 2008 ile 2011 yılları arasında Scarlett Johansson ile yapan Ryan Reynolds, aslında Blake Lively'yi birlikte çalıştıkları bir filmde görür görmez beğenmiş.

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ONU GÖRÜR GÖRMEZ ETKİLENDİ

Aralarındaki aşkın ilk kıvılcımı, 2010 yılında o sırada başkalarıyla birlikte olduklarında rol aldıkları Green Lantern adlı filmin setinde çaktı.

Bu filmin setinde birbirlerine karşı bir yakınlık hissetmişler aslında. Bu durumu Reynolds, konuk olduğu bir sohbet programında anlatmıştı.

Yakışıklı oyuncu, o dönemde Blake Lively ile arkadaş olduklarını ve hayatlarında başkaları bulunduğunu anlattı.

Ama yine de Lively'den etkilendiğini gizlemedi. Hatta o programda ona yaptığı teklifi de anlatmıştı yakışıklı oyuncu: "Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraşya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım."

Hatta Reynolds, o programda çok farklı bir şey daha itiraf etmişti: " Bir hafta sonra onunla birlikte bir ev almamız gerektiği hissine kapıldım."

Aradan geçen zamanda çift, birlikte bir değil birçok ev aldı... Bir yandan kariyerlerini başarıyla yönetirken diğer yandan da hem birbirlerine hem de dört çocuklarına vakit ayırıyorlar. Bu şekilde mutlu evlilikleri de sürüyor.