William çantasını topladı gidiyor... Kate'in hayranları heyecanlandı

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Önce Galler Prensesi Kate'in gizemli operasyonu, ardından Kral Charles'ın kansere yakalandığı açıklaması. Derken Kate'in ortada görünmemesiyle başlayan ve iddiaların ardı ardına geldiği çalkantılı süreç.
Ama tabii olaylar bununla sınırlı kalmadı. Sonunda Kate de kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Böylece bütün dünya ailenin ne tür zorluklarla boğuştuğunu öğrenmiş oldu.
Özetle İngiliz kraliyet ailesinin attığı hatta atmadığı her adım kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.
İşte şimdi de ailenin en gözde üyelerinden Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili herkesin özellikle de hayranlarının dikkatini çeken bir haber geldi.
Bu da Kate Middleton'ı eskisi gibi en bakımlı haliyle yeniden görmek için sabırsızlananların kalp atışlarını hızlandırdı.
Gelelim bu habere...
'CEHENNEMİN İÇİNDEN GEÇİYORLAR' SÖZLERİ TEDİRGİN ETTİ
Fakat geçtiğimiz hafta herkesin yüreğini ağzına getiren bir açıklama geldi Galler çiftiyle ilgili. Bu açıklamayı yapan da Kate ile William'ın çocuklarının giyimi kuşamı konusunda zaman zaman onlarla çalışan modacı Amaia Arrieta.
The Telegraph Gazetesi'ne konuşan Arrieta, Kate ile William hakkında "Bir cehennemin içinden geçiyorlar. Umarım geri dönecekler. Bu gerçekten kişisel bir durum" diye konuştu.
Onun bu açıklaması da Kate'in durumunun sanıldığından daha kötü olduğu yorumlarına neden oldu.
BÜYÜK OLASILIKLA EN AZ BİR YIL ORTADA OLMAYACAK
Özetle Kate Middleton'ın 22 Mart'ta yayınlanan videosunun ardından aile Prenses'in durumuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
Durum böyle olunca da dünyanın dört bir yanındaki hayranları ailenin geri kalan üyelerinin durumlarını gözlemleyerek Galler Prensesi Kate Middleton'ın durumu hakkında ipucu elde etmeye çalışır hale geldi.
Görünüşe göre bu durum daha uzun bir süre devam edecek. Bazı söylentilere göre Kate Middleton bu yılın sonuna kadar görevlerine dönmeyecek. Hayranları onu uzun süre bekleyecek.