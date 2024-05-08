William çantasını topladı gidiyor... Kate'in hayranları heyecanlandı

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Önce Galler Prensesi Kate'in gizemli operasyonu, ardından Kral Charles'ın kansere yakalandığı açıklaması. Derken Kate'in ortada görünmemesiyle başlayan ve iddiaların ardı ardına geldiği çalkantılı süreç.

Ama tabii olaylar bununla sınırlı kalmadı. Sonunda Kate de kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Böylece bütün dünya ailenin ne tür zorluklarla boğuştuğunu öğrenmiş oldu.

Özetle İngiliz kraliyet ailesinin attığı hatta atmadığı her adım kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

İşte şimdi de ailenin en gözde üyelerinden Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili herkesin özellikle de hayranlarının dikkatini çeken bir haber geldi.

Bu da Kate Middleton'ı eskisi gibi en bakımlı haliyle yeniden görmek için sabırsızlananların kalp atışlarını hızlandırdı.

Gelelim bu habere...

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens William , karısı Kate'in hastalığının duyulmasından bu yana ilk kez onu evde bırakıp kısa bir seyahate çıkacak.Kate'in ameliyatı ve sonrasında tedavisi sırasında şehir içi görevlerini bile bir kenara koyan Prens William, çantasını topladı ve Cornwall Dükalığı'na yapacağı ziyarete hazırlandı.Bir başka deyişle William, karısı Kate'in hastalığının başından bu yana ilk kez ondan uzak kalacak.Bu gelişme de Kate Middleton'ın hayranları arasında bir sevinç dalgası yarattı.Çünkü onların yorumuna göre eğer karısının sağlığı kötü durumda olsaydı William onu bırakıp bir geceliğine bile olsa seyahate gitmezdi. William, evinden uzak kalmayı göze aldığına göre demek ki Kate'in sağlığı da giderek düzeliyor.Bu çiftle ilgili umut veren bir gelişme.

'CEHENNEMİN İÇİNDEN GEÇİYORLAR' SÖZLERİ TEDİRGİN ETTİ

Fakat geçtiğimiz hafta herkesin yüreğini ağzına getiren bir açıklama geldi Galler çiftiyle ilgili. Bu açıklamayı yapan da Kate ile William'ın çocuklarının giyimi kuşamı konusunda zaman zaman onlarla çalışan modacı Amaia Arrieta.



The Telegraph Gazetesi'ne konuşan Arrieta, Kate ile William hakkında "Bir cehennemin içinden geçiyorlar. Umarım geri dönecekler. Bu gerçekten kişisel bir durum" diye konuştu.

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Onun bu açıklaması da Kate'in durumunun sanıldığından daha kötü olduğu yorumlarına neden oldu.

BÜYÜK OLASILIKLA EN AZ BİR YIL ORTADA OLMAYACAK

Özetle Kate Middleton'ın 22 Mart'ta yayınlanan videosunun ardından aile Prenses'in durumuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.



Durum böyle olunca da dünyanın dört bir yanındaki hayranları ailenin geri kalan üyelerinin durumlarını gözlemleyerek Galler Prensesi Kate Middleton'ın durumu hakkında ipucu elde etmeye çalışır hale geldi.



Görünüşe göre bu durum daha uzun bir süre devam edecek. Bazı söylentilere göre Kate Middleton bu yılın sonuna kadar görevlerine dönmeyecek. Hayranları onu uzun süre bekleyecek.