Koskoca kral oldu... Torununa hediye vermek için gelininden onay bekliyor

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Belki de insan çocuklarını büyütürken omuzlarında ağır bir sorumluluk hissettiği, ama sıra torunlara geldiğinde ise işin eğlenceli kısmına biraz daha fazla yöneldiği için bu durum böyledir, kim bilir.



Evladının çocuğu, yani canının canı bir anda insanın tüm dünyası olur. Üstelik insan ünlü de olsa sıradan da bu durum değişmiyor.

Tıpkı asırlardır "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" diye tanımlanan Britanya'nın kralına olduğu gibi.

CHARLES'IN İKİ OĞLUNDAN BEŞ TANE TORUNU BULUNUYOR

Artık herkesin ezbere bildiği gibi Kral 3. Charles'ın iki tane oğlu ve iki oğlundan da toplamda beş tane torunu bulunuyor.

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Prens William ile Kate Middleton'ın üç tane çocuğu var. Aralarının pek iyi olmadığı küçük oğlu Prens Harry ile karısı Meghan Markle'ın da iki tane çocuğu var.



Kral Charles, büyük oğlu ve ailesi hep yanında olduğu için onun üç çocuğunu sık sık görebiliyor. Zaten en büyük torunu George gelecekte ülkenin kralı olacağı için de onun eğitimiyle yakından ilgilenmesi gerek.



Ama aynı durum Prens Harry ile çocukları için geçerli değil. Onlar artık ABD'de yaşıyorlar. Yani aralarında kocaman bir okyanus ve belki ondan da daha derin bir dizi anlaşmazlık var.

İşte bu durum da ileri sürülenlere göre Charles'ı kimi zaman zorluyor.

OĞLUYLA KÜS AMA O DA TORUNLARINI KENDİNCE SEVİYOR

Her ne kadar kanser olduğunu açıkladıktan sonra oğlu Harry soluğu koşup yanında almış olsa da Kral Charles ona görüşmek için fazla zaman ayıramasa da o da çocuklarını ve torunlarını kendince seviyor.



İngiliz kraliyet ailesinden gelen son haberlere göre Kral Charles, oğlu Harry ile Meghan Markle'dan dünyaya gelen torunu Archie'nin doğum günü için ona hediye göndermek istedi.



Ama iddialara göre bunun için gelini Meghan Markle'ın onayını almak zorunda kaldı.

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Gelin bu iddialara şöyle bir bakalım...

Bir süredir kanserle boğuşan 75 yaşındaki Kral Charles, Archie'nin yeni yaşı için ona bir kart ve hediye göndermek istedi.

Kraliyet uzmanı Tom Quinn'e bakılırsa Kral, torunu Archie'ye kendi çizdiği yağlı boya tablolardan birini hediye etmek istedi. Bir de yanında bir kart göndermeyi arzu etti.

Quinn'in Mirror gazetesine yaptığı açıklamaya göre gelini Meghan pahalı hediye sevmediği için kral böyle bir tercihte bulundu.

İDDİAYA GÖRE GELİNİNİ KIZDIRMAK İSTEMEDİ

Fakat yine Tom Quinn'in ileri sürdüğüne göre Charles, her ne kadar araları iyi olmasa da oğlu Harry ile gelini Meghan'ı göndereceği doğum günü hediyesiyle kızdırmak istemedi.

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Quinn bu konuda "Kral Charles ve ekibi gönderecekleri hediyenin Harry ve Meghan tarafından yanlış anlaşılabileceğini düşünüyor ve bundan endişe ediyor" diye konuştu.

İngiliz kraliyet ailesine yakın bir kaynak Charles'ın geçmişte büyük torunu George'a doğum gününde el yapımı oymalı bir salıncak aldığını belirtti.

Fakat Harry'nin böyle bir hediyenin Archie için uygun olmayacağını söylediğini de sözlerine ekledi.

İşte bu örnekten yola çıkan Kral Charles ve ekibi de gönderilecek hediyenin Harry ile Meghan'ın hoşuna gitmeyebileceğinden endişe duyuyor ileri sürülenlere göre.

GELİNİYLE KONUŞMAK ZORUNDA KALMASIN DİYE

Yine kraliyet uzmanı Tom Quinn'in iddiasına göre Kral Charles, doğum günü için torunu Archie ile görüntülü bir konuşma yerine sesli bir telefon görüşmesi tercih ettiğini söyledi.

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Quinn'in bu konudaki sözleri şöyle: "Aslında Charles'a Archie ile görüntülü bir konuşma yapması önerildi. Fakat yardımcıları bunun iyi bir fikir olmadığı konusunda ısrarcı davrandı."

Onun sözlerine göre bu düşüncenin temelinde Charles'ın gelini Meghan ile konuşmak zorunda kalmaması yatıyor.

Eğer Kral, Archie'yi sesli bir görüşmeyle arayıp yeni yaşını kutlarsa oğlu Harry ile de bir iki kelime konuşur. Bu şekilde de gelini Meghan Markle ile konuşmak zorunda kalmaz.

6 MAYIS 2019'DA DÜNYAYA GELDİ

Bu arada gelen haberlere göre Harry ile Meghan, oğulları Archie'nin dğum gününü kendi evlerinde sade bir şekilde kutladı.

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Öyle büyük ve gösterişli bir kutlama yapılmadı. Bunun yerine mutluluk aile içinde ve çok yakın dostlarla paylaşıldı.

