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O gÃ¼n aile iÃ§in aynÄ± zamanda yeni bir sayfanÄ±n da aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ydÄ±. Ama onca gÃ¶steriÅŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kimse ailenin sadece bir yÄ±l sonra bugÃ¼nkÃ¼ gibi zorluklarla mÃ¼cadele edeceÄŸini bilmiyordu.

Durum Ã¶yle bir hale geldi ki belki de Ä°ngiliz kraliyet ailesi Charles'Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ilk yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ daha gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde kutlayacaÄŸÄ± sÄ±ralarda bambaÅŸka sorunlarla uÄŸraÅŸÄ±yor.

Ã–ncelikle Kral 3. Charles, tahta oturdu ama uzun sÃ¼redir beklediÄŸi bu dÃ¶nemin keyfini bile yeterince Ã§Ä±karamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu yÄ±lÄ±n ilk dÃ¶neminde Kral'Ä±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Bunun ÅŸoku atlatÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ± ki bu kez de oÄŸlu ve ilk sÄ±radaki veliahtÄ± Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n kanser olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. KÄ±sacasÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in aÃ§Ä±lan yeni sayfaya ÅŸu ana kadar Ã§ok da gÃ¼zel anÄ±lar yazÄ±lmadÄ±.

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CHARLOTTE'UN VÄ°DEOSU SOSYAL MEDYADA VÄ°RAL OLDU

BÃ¼tÃ¼n bunlar olurken aile belki de her zamankinden Ã§ok daha fazla ilgi odaÄŸÄ± ve gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde.

Bu arada geÃ§tiÄŸimiz hafta ailenin Ã¼zerindeki kara bulutlarÄ± biraz da olsa daÄŸÄ±tan iki mutlu olay da yaÅŸandÄ±.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n ek kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis altÄ± yaÅŸÄ±na girdi. Ondan bir hafta sonra da kÄ±zlarÄ± Prenses Charlotte 9'uncu yaÅŸÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.

KardeÅŸleri arasÄ±ndaki baskÄ±n karakteri ile dikkat Ã§eken Charlotte, yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±ktan birkaÃ§ gÃ¼n sonra bu kez sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndemine oturdu.

Bunun nedeni de nasÄ±l sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± net olarak anlaÅŸÄ±lamayan bir videosu. Bu video sosyal medyada Ã¶ylesine hÄ±zla yayÄ±ldÄ± ki kÃ¼Ã§Ã¼k Charlotte, ailesinin Ã§ok konuÅŸulan diÄŸer Ã¼yelerini bile geride bÄ±raktÄ±.

GÃ–RÃœNTÃœLER, KUZENÄ°YLE OYNARKEN Ã‡EKÄ°LDÄ°

SÃ¶z konusu videoda Prenses Charlotte, Charles'Ä±n yeÄŸeni Zara Tindall ile Mike Tindall'Ä±n Ã§ocuklarÄ±ndan biri olan kuzeni Lena ile oynarken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Windsor'da Ã§ekildiÄŸi belirtilen bu video bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n eline geÃ§ti ve Tiktok'ta dolaÅŸÄ±ma girdi.

Sonra da kÄ±sa sÃ¼rede milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±. Son dÃ¶nemin moda deyiÅŸiyle Prenses Charlotte'un kuzeni Lena ile oynarken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ o video viral oldu. Zaten bu noktadan sonra da tartÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±.

Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle ilgili birÃ§ok geliÅŸmeyi zaman geÃ§irmeden paylaÅŸan sosyal medya sayfalarÄ± video konusunda kendilerine oto sansÃ¼r uyguladÄ±.

Ä°ki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n oynarken Ã§ekilen videosunun aileye Ã¶zel kalmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen bu Instagram sayfalarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlamadÄ±.

Hatta tam tersine Charlotte ile Lena'yÄ± oynarken gÃ¶steren videoyu yayÄ±nlamanÄ±n ailenin Ã¶zel hayatÄ±na saygÄ±sÄ±zlÄ±k olduÄŸunu savundular.

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Ã–ZEL HAYATIN GÄ°ZLÄ°LÄ°ÄžÄ° TARTIÅžMA KONUSU OLDU

Bu arada sosyal medyada sÃ¼rÃ¼p giden tartÄ±ÅŸmalarda karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savunanlar da vardÄ±. Bunlar da Charlotte ile kuzeni Lena Tindall'Ä±n oynarken Ã§ekilen ve sosyal medyada viral olan videonun gayet sempatik olduÄŸunu sÃ¶yleyenler de oldu.

Ama genel kanÄ± kim olursa olsun iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun oynarken Ã§ekilen videoyu sosyal medyada yaymanÄ±n Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeydi.

SÃ¶z konusu videonun nasÄ±l olup da sosyal medyaya yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da merak konusu oldu. AynÄ± zamanda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin kimin tarafÄ±ndan Ã§ekildiÄŸi de merak konusu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu iki ayrÄ±ntÄ± net deÄŸil.

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GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° KÄ°MÄ°N Ã‡EKTÄ°ÄžÄ° KONUSUNDA Ä°DDÄ°ALAR VAR

Bir iddiaya gÃ¶re Charlotte ile Lena'yÄ± oynarken gÃ¶steren videoyu Ã§eken kiÅŸi Kral 3. Charles'Ä±n tek kÄ±z kardeÅŸi Anne'in kÄ±zÄ± Zara Tindall. Yani Lena'nÄ±n annesi.

Bir baÅŸka iddiaya gÃ¶re de videoyu, Zara'nÄ±n erkek kardeÅŸi Peter Phillips'in 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Savannah Ã§ekti. Bilmeden sosyal medyada paylaÅŸtÄ± ve bu da ailenin bir hayranÄ±nÄ±n eline geÃ§ti.

Bu arada sÃ¶z konusu videonun iki yÄ±l Ã¶ncesine ait olduÄŸu ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Prens Louis ile Prens George'un da yer aldÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

O da beÄŸendiÄŸi videoyu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bunun sonucunda da Charlotte ile Lena'yÄ± oynarken gÃ¶steren video viral oldu.

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Bu arada sÃ¶z konusu videoyu paylaÅŸan bazÄ± sosyal medya hesaplarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sonradan sayfalarÄ±ndan sildi.





GEÃ‡EN HAFTA YENÄ° YAÅžINA GÄ°RDÄ°

Prenses Charlotte geÃ§tiÄŸimiz hafta 9'uncu doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton resmi sosyal medya sayfalarÄ±nda o Ã¶zel gÃ¼nÃ¼n ÅŸerefine kÃ¼Ã§Ã¼k Prenses'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Charlotte'un fotoÄŸrafÄ±nÄ±n annesi Kate Middleton tarafÄ±ndan Ã§ekildiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Prens William ile halasÄ± Prenses Anne'in kÄ±zÄ± Zara ve eÅŸi Mike Tindall Ã§ok yakÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar. AralarÄ± iyi olan iki ailenin Ã§ocuklarÄ± da birbirleriyle Ã§ok iyi geÃ§iniyor ve yakÄ±n bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼yor.

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