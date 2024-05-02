Dünyanın gözü önünde 9 yaşına geldi... Cebinde beş kuruşu yok ama dünyanın en zengin çocuğu...

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Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin yeni kuşak üyelerinden, Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın ortanca çocuğu Prenses Charlotte gibi.

Tam adıyla Charlotte Elizabeth Diana, 2 Mayıs 2015 günü dünyaya gözlerini açtı. Yani ailesiyle birlikte katıldığı bütün etkinliklerde ağabeyi George'u bile yönlendirmesiyle, yaramaz kardeşi Louis'yi kontrolü altında tutmasıyla tanınan Charlotte, bugün yeni yaşına giriyor.

AYRICALIKLARLA DOLU BİR DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

Gelecekte bugün büyük halası Prenses Anne'in konumunda olması beklenen Charlotte, Biritanya tahtı için babası William ve büyük kardeşi George'un ardından üçüncü sırada. Zaten daha dünyaya geldiği günden itibaren birçok ayrıcalıkla donanmış durumdaydı.

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Belki hayatının ilk yıllarında bunun çok farkında olmasa da belli ki ilerleyen dönemde nasıl bir aileye mensup olduğunu çabucak kavradı ve toplum içindeki davranışlarıyla da bunu çoktan kanıtlamış durumda.

Prenses Charlotte, kamuoyu karşısına çıktığı ilk günden bu yana da milyonlarca meraklı bakışı üzerinde topladı.

Mensup olduğu aile nedeniyle de dünyanın en çok izlenen çocuğuna dönüştü. Tabii bu durumda kaçınılmaz olan durum da gerçekleşti: Charlotte bir moda ikonuna dönüştü.

Moda uzmanlarına göre de Charlotte küçücük yaşından itibaren klasik İngiliz modasının temsilcisi haline geldi. Minicik bir bebekken bile giydiği her şey onun yaşıtı olan çocukların anneleri tarafından kapış kapış satın alındı.

MODA ŞİRKETLERİNE PARA KAZANDIRIYOR: CHARLOTTE ETKİSİ

Prenses Charlotte dünyanın en zengin çocuğu olmakla kalmıyor aynı zamanda kazandırıyor da! Kimlere mi?

Belki kendisi şu an için pek farkında değil ama önde gelen moda markaları onun sayesinde kasalarını dolduruyor.

Bir başka deyişle çocuk modasında bir "Charlotte etkisi" var. Tıpkı yetişkin kadın giyimindeki "Kate etkisi" hatta ondan önceki "Diana etkisi" gibi.

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Daha açık söylersek Prenses Charlotte da kendi yaşıtları arasında bir moda ikonu.

HER ANNENİN KIZI KENDİNE PRENSES

Charlotte epey uzun zamandır tüm ailesiyle birlikte bazı etkinliklerde kameralar karşısına çıkıyor. İşte o sırada giydikleri de bir anda trend haline geliyor.

Kendi kız çocuklarını kraliyet ailesinden biri gibi giydirmek isteyen anneler ve babalar, Charlotte'un üzerinde gördükleri giysileri almak için söz konusu markaların mağazalarına ya da internet üzerinden satış yaptıkları sitelere kelimenin tam anlamıyla hücum ediyor.

Moda markalarının bu işten kazancı ise milyonlarca doları buluyor. Yani kasaları Charlotte sayesinde epey doluyor.

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Prenses Charlotte'un iki yaşına girdiği doğum günü paylaşımında giydiği sarı hırka onun küçücük bir moda ikonuna dönüştüğünün de ilk kanıtı oldu. Ünlü bir firmaya ait bu hırka Charlotte'un fotoğrafının yer aldığı paylaşımın ardından kelimenin tam anlamıyla "peynir ekmek gibi" satıldı.



BU GÖRÜNÜMÜ HAFIZALARA KAZINDI: Prenses Charlotte'un en çok hafızalara yerleşen kıyafeti ise dedesi Charles'ın taç giyme töreni için seçtiği bu görünüm oldu. Yine annesi Kate ile uyumlu bir saç aksesuarı kullandı. O gün de Kate Middleton ile birlikte dünyanın meraklı bakışlarını en çok üzerinde toplayan kişi oldu.

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KARDEŞLERİNDEN DAHA ZENGİN

Madem doğum günü nedeniyle Prenses Charlotte'un dikkat çeken özelliklerinden söz ediyoruz, o zaman biraz da farklı bir alana geçelim. İlk bakışta anlaşılmıyor belki ama Charlotte dünyanın en zengin çocuklarından biri. Tabii ki mensup olduğu aile nedeniyle.

Ama nasıl olup da taht için kendisinden önce gelen ağabeyi George'dan bile daha zengin olduğuna bir bakalım.

Dünyanın en zengin ailelerinden gelen çocukların daha şimdiden sahip olduğu serveti daha doğrusu onlara miras yoluyla geçecek olan milyar dolarları gözler önüne seren Electrik Ride On Cars adlı sitenin geçen yılın aralık ayındaki araştırmasına göre İngiliz kraliyet ailesinin en zengin genç kuşak üyesi henüz 8 yaşında olan Prenses Charlotte.

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Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'in ortanca çocuğu Charlotte daha şimdiden 4.4 milyar dolarlık bir servetin tam ortasında oturuyor.

BAKMAYIN SIRADAN BİR ÇOCUK GİBİ GÖRÜNDÜĞÜNE

Bir başka deyişle normal bir çocuk gibi davranmasına, okulda arkadaşlarının onu takma isimlerle çağırmasına, şekerleme gördüğünde dayanamayıp yemesine çok da aldanmamak lazım.

Çünkü Charlotte sadece kendi ailesinin en zengin çocuğu olmakla kalmıyor belki de dünyanın en zengin çocuğu.

Peki Charlotte'un bu zenginliği nereden geliyor?

Tabii ki ailesinin servetinden. Yani ona kalacak olan miras söz konusu. Charlotte zamanı geldiğinde 4 milyar sterlinden fazla bir mirasın sahibi olacak.

Bir takım taşınmazlar bir yana Charlotte biraz daha büyüdüğü zaman ailesinin o paha biçilmez mücevher koleksiyonundaki milyonluk parçalara ulaşabilecek.

EN YÜKSEK UNVAN DA ONUN OLACAK

Bunlar arasında büyük büyükannesinden kalanlar olduğu gibi aile geleneklerine göre babaannesi Prenses Diana'dan miras kalan ve kendisine geçecek mücevherler de var.

Bütün bunlara ek olarak babası William, tahta geçtiğinde Charlotte aile içinde hiyerarşik olarak en yüksek unvanlardan biri olan "kraliyet prensesi olarak anılacak. Yani bugün büyük halası Prenses Anne'in sahip olduğu unvan ona geçecek.

Bu unvanla birlikte yine mirastan kendisine düşen pay yükselecek. Ama bunun için önünde bir engel var: "Kraliyet prensesi" unvanını taşıyan bir önceki kişi hayatta olduğu sürece sonra gelen bu unvanı kullanamıyor.

Bu arada hemen belirtelim ki Charlotte, büyük kardeşi George ve küçük kardeşi Louis'den daha varlıklı... Üstelik şimdiden.

Prenses Charlotte'un doğum günü şerefine anne ve babasının resmi sosyal medya hesaplarından bir de fotoğrafı yayınlandı. Orada belirtildiğine göre Charlotte'un bu pozunu da şu sıralar sağlık sorunlarıyla uğraşan annesi Kate Middleton çekti.