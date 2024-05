Kemoterapi göreceğini kendisi açıklamıştı... O ipek gibi saçlarına ne olacak?

Haberin Devamı

O gün William'a 'ölüm onları ayırıncaya kadar' birlikte kalma sözü verdiği andan itibaren de artık dünyanın en çok göz önünde kraliyet ailesinin en çok ilgi gören üyesi oldu.

Aradan geçen zaman içinde William ile Kate'in üç tane çocuğu oldu. Aile içindeki konumları da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra bir adım daha yükseldi. Buna bağlı olarak sorumlulukları arttı. Özetle tahta biraz daha yaklaştılar.

Kate Middleton da giyimi kuşamıyla, toplum içindeki davranışlarıyla halkın büyük çoğunluğunun sevgisini toplamaya devam etti.

O GÜN DE HER ZAMANKİ GİBİ GÖRÜNÜYORDU

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini Kate, son olarak geçen yılın 25 Aralık günü kelimenin tam anlamıyla "çoluk çocuk" Noel kutlamalarında halkın karşısına çıktı.

Yine her zamanki gibi şıktı, yine yüzünden gamzeli gülümsemesini eksik etmemişti. Elbette her zamanki gibi çok zayıftı ama zaten bu onun yıllardır değişmeyen özelliğiydi. Her şeyin eskisi gibi sürüp gideceği sanılıyordu.

Üstelik o dönemde Kate ile William'ın bir İtalya gezisine çıkacağı bile konuşuluyordu. Herkes Kate Middleton'ın o gezide neler giyeceğini merak ederken yeni yılın ilk ayının ortalarında beklenmedik bir haber geldi.

Kate karın bölgesinden büyük bir operasyon geçirmişti. İyileşmesi zaman alacaktı ve bu duruma bağlı olarak da Paskalya sürecine kadar görevlerine katılamayacaktı.

Elbette bu gelişme ve daha çok da sonrasında yaşananlar büyük merak uyandırdı. Kate, kelimenin tam anlamıyla sırra kadem bastı. Hakkındaki iddialar aldı başını gitti.

KATE, KIRILGAN GÖRÜNTÜSÜYLE ÜZÜCÜ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Sonunda geçtiğimiz 22 Mart'ta akşam saatlerinde daha önce çekilen bir videosu yayınlandı. O videoda Kate; kırılgan görüntüsüyle, geçirdiği operasyonun ardından kanser tedavisi görmeye başlayacağını duyurdu.

Görüntülerde Kate, her zamankinden daha solgundu. Bunu birçok kişi makyajsız olmasına bağladı.

Bu arada o görüntülerin de yapay zeka ürünü olduğunu söyleyenler bile çıktı. Bu konudaki tartışmalar da bitmiş değil.

Her ne olursa olsun, Prenses Diana'nın ölümünden 23 yıl sonra Galler Prensesi unvanını resmi olarak kullanan Kate Middleton bir kez daha ve belli ki uzun süreliğine ortadan kayboldu.

O açıklamasında Kate, sağlık ekibinin önerisiyle koruyucu kemoterapi göreceğini belirtti. O noktadan sonra da herkes Kate'in dış görünüşünün bu tedaviye bağlı olarak değişip değişmeyeceğini sorgulamaya başladı.

Elbette Kate'in gelecekte kraliçesi olacağı İngiltere'de de uzmanlar bu konudaki görüşlerini açıklamaya başladı.

ONUNLA İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLEN AYRINTI

Kanserin tedavisi olarak uygulanan kemoterapinin en bilinen yan etkisi hastanın saçlarını kaybetmesi...

İşte bu durum uzun, bakımlı ve sağlıklı saçlarıyla bilinen Kate'in hayranlarını da meraklandırdı. Acaba Kate o güzelim saçlarını kaybedecek miydi? Bu yüzden mi "kanser tedavisi görüyorum" açıklamasını yaptıktan sonra iyice gözlerden uzaklaşmıştı?

Uzmanlara bakılırsa kemoterapinin insanı fiziksel ve ruhsal olarak etkileyen bazı ciddi yan etkileri var elbette. Bunlardan en çok bilineni de saçların ve kaşların kaybı. Fakat tedavi bittikten sonra her ikisi de tekrar uzuyor.

İngiltere Kanser Araştırmaları Merkezi'ne göre saçların seyrelmesi ya da dökülmesi kemoterapinin en yaygın yan etkilerinden biri.

Ama bu durum her kemoterapi gören hasta için geçerli değil. Bazı tedavilerde böyle bir yan etki görülmüyor.

Kate'in ne tür bir kansere yakalandığı ve nasıl bir tedavi gördüğü resmi olarak açıklanmadığından Prenses için böyle bir durumun söz konusu olup olmadığı da bilinmiyor.

Yine uzmanlara göre Kate, uygulanan tedaviye bağlı olarak saçlarıyla vedalaşmamış da olabilir.

Kate'in ne tür bir kansere yakalandığı açıklanmadı. Nasıl bir tedavi gördüğü de bilinmiyor. O yüzden de kemoterapinin en yaygın yan etkisinin Prenses'te görülüp görülmediği de şimdilik bir muamma.

KRAL DA KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Bu arada İngiliz kraliyet ailesinde kanser tedavisi gören tek kişi Kate değil. Kral Charles da gelininden önce kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Kral, sağlığı el verdiğince resmi görevlerine de devam ediyor.

Ailenin eski gelini, Prens Andrew'nun boşandığı karısı Sarah Ferguson da önce meme sonra da cilt kanserine yakalandı. Fakat o da kimi zaman kamuoyu karşısına çıkıyor aileyle birlikte.

Her ikisi de kanser tedavisi gördüğü halde fiziksel görünümlerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. Yani tedavinin en yaygın yan etkisi olan saç kaybı ne Kral'da görüldü ne de Sarah Ferguson'da.

Onlar zaman zaman halkın karşısına çıktıkları için durumları bir anlamda göz önünde. Fakat milyonlarca kişinin merak ettiği asıl aile üyesi Kate Middleton.

Görünüşe göre bu konudaki merakın giderilmesi için de daha uzun bir süre geçmesi gerekecek.

Ailenin eski gelini Sarah Ferguson da kanser tedavisinde. Fakat o da saçlarını kaybetmedi.

WILLIAM, MERAK EDENLERİN YÜREĞİNE SU SERPTİ

Bu arada 22 Mart ayında yayınlanan videosundan sonra Kate bir daha görünmedi. Ama kocası Prens William resmi görevlerine döndü.

Prens, önceki gün de bir açılışa katıldı. Orada kendisine karısının durumu sorulduğunda da her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Onun bu sözleri de Kate'i merak edenlerin yüreğine biraz da olsa su serpti.

Çünkü Kate'in tedavisi sırasında William da bir süre ailesinin yanında kalıp çocukların bakımına destek olmuştu. Onun görevlerine dönmesi, Kate'in tedavisi ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını düşündürdü.

Öyle ya da böyle Kate'in sağlığıyla ilgili soru işaretleri kendisi halkın karşısına çıkıncaya kadar bitecek gibi görünmüyor.

SAÇLARINI KANSERLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAMIŞTI

Kate Middleton gençlik yıllarından bu yana uzun saçlarıyla biliniyor. Fakat bundan birkaç yıl önce 2018'de aniden omuzlarına kadar kısalan saçlarıyla dikkat çekti. Bunun nedeni de bir süre sonra ortaya çıktı.

Kate Middleton kestirdiği saçlarını Little Princess Trust isimli bir vakfa bağışlamıştı. Bu kuruluşun amacı ise kanser tedavisi sırasında saçlarını kaybeden çocuklara peruk yaparak morallerini yüksek tutmaktı.