Böyle beslendiği halde kansere yakalanmış... Tacı ve tahtıyla birlikte bu hastalık da ona miras kaldı

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Önce prostat büyümesi nedeniyle tedavi olacağı söylenen Kral'ın kansere yakalandığı ve hastalığının erken teşhis edildiği açıklandıktan sonra bütün gözler de Londra'ya çevrildi.

Aslında bu olup biten ve hastalık açıklaması da herkesi şaşırttı. Çünkü yıllardır bilindiği gibi İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri gayet sağlıklı beslenip yaşlarına göre egzersiz rutinlerini de sürdürüyorlar.

KENDİNE BU KADAR İYİ BAKIYOR AMA HASTALIKTAN KAÇAMADI

Üstelik Kral Charles'ın organik tarıma meraklı olduğu ve bu şekilde beslendiği de biliniyor. Tabii ki kansere yakalanmamanın tek önlemi sağlıklı beslenmek değil ama yine de Kral'ın bunca kendine baktığı halde bu hastalığa yakalanması dikkat çekti.

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Bir süre önce Kral 3. Charles'ın nasıl beslendiği de İngiliz basını tarafından gözler önüne serilmişti. Buna göre Kral Charles ile Kraliçe Camilla; Highgrove House'da kendi tavuklarına sahipler.

Çiftlik ortamında yetişen tavukların doğal yumurtalarıyla besleniyorlar. Bu yumurtalar da çiftin kahvaltı masasında yerini alıyor. Bir başka deyişle Kral gününe protein dolu bir kahvaltıyla başlıyor.

Kraliyet gazetecisi Tina Brown'ın The Palace Papers adlı kitabına göre Kral Charles, kahvaltılarında genellikle yumurta tüketiyor.

ÖĞLE YEMEĞİNİ LÜKS OLARAK GÖRÜYOR

Kral Charles tıpkı annesi gibi öğle yemeği yemiyor. Eski kraliyet gazetecisi Gordon Rayner'e göre Kraliçe 2. Elizabeth öğle yemeğinin bunca iş yoğunluğu içinde bir lüks olduğuna inanıyordu. Kral Charles da bu konuda annesinin izinden gidiyor.

Akşam yemeklerine gelirsek... Charles ile Camilla, akşam yemeklerinde yine kendi yetiştirdikleri taze sebzeleri yemeyi tercih ediyorlar.

Charles akşam yemeklerinde genellikle bitkisel seslenmekten yana.. 2021 yılında BBC'ye verdiği bir röportajda "Yıllardır et ya da balık yemedim. Haftada bir ya da iki gün de süt ve süt ürünleri yemiyorum" demişti.

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Bu arada Charles'ın yemedikleri arasında çikolata, sarımsak gibi yiyecekler de bulunuyor. Kral, kahve de içmiyor. Sevdiği tek içecek çay.

Her öğününde yediği ise salata. Taze sebzelerden hazırlanan salata Charles'ın sofrasından eksik olmuyor.

'BENİM KOCAM DAĞ KEÇİSİ'

Dünyanın en ileri yaşta tahta geçen krallarından biri olan Charles, sağlığını korumak için belli bir egzersiz rutini de izliyordu. Karısı Camilla'nın söylediğine göre Charles kendi yaşı için gayet ideal bir kiloda ve çevik.

Camilla, Kral'ın düzenli olarak kilometrelerce yürüdüğünü anlattı. Hatta kocasına "Dağ keçisi" dediğini de sözlerine ekledi.

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Ayrıca Kral Charles, sadece 11 dakikada tamamlansa da Kraliyet Hava Kuvvetleri'ndeki pilotlar için özel olarak hazırlanan bir egzersiz programını da uyguluyor.

ŞİŞ PARMAKLARI SAĞLIK SORUNU OLDUĞUNU GÖSTERİYORDU

Belirtilenlere göre Kral Charles, yaşına göre egzersiz rutinini de aksatmıyor. Aslında böyle bakıldığında Kral'ın kanser gibi bir hastalığa yakalanması uzak bir ihtimal gibi görünüyordu.

Fakat gelin görün ki özellikle de şiş el parmakları onun kalbiyle ve kan dolaşımıyla ilgili bazı sağlık sorunlarını yıllardır yaşadığını da gözler önüne seriyor.

Ayrıca kanser Charles için bir tür aile mirası. Çünkü ailesinde çeşitli kanserlere yakalanan ya da bu yüzden hayatını kaybeden çok sayıda kişi var.

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AİLESİNDE ÇOK SAYIDA KANSER ÖYKÜSÜ VAR

İngiliz kraliyet ailesi son zamanlarda hastalık haberleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak Kral Charles'ın kanser teşhisi alması bütün dünyayı şoke etti.

Aslında geçen haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede kalan Charles, çıkışta gayet pozitif bir görünüm sergiliyordu. Ama bir süre sonra onun da kansere yakalandığı ortaya çıktı.

Doktorları hastalığın erken teşhis edildiğini, Kral'ın ruh halinin de gayet iyi olduğunu söylese de sonuç olarak kanser hala tam olarak bilinemeyen ve herkesi endişeye yönlendiren bir hastalık. O yüzden başta eşi Camilla olmak üzere bütün aile diken üstünde.

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Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesi için de yabancı bir hastalık değil kanser. Hayatta kaldığı uzun yılların çoğunda yarı yaşındakilere bile taş çıkartan dinç bir görünüm sergileyen Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin nedeni de nadir görülen bir kemik iliği kanseriydi.

Kral 3. Charles, yıllarca bekleyip 74 yaşında tahta çıktı. Geçen yılın mayıs ayında görkemli bir taç giyme töreni yapılan Kral, yeni konumunun keyfini çıkaramadan kansere yakalandı.

AİLEDE KANSER ÖYKÜSÜ YENİ DEĞİL

Bunlar son dönemde bilinenler. Ama İngiliz kraliyet ailesinin birçok üyesinin bu hastalıktan kaçamadığını ve kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini biliyor musunuz?

Yani Kraliçe Elizabeth kanser nedeniyle hayatını yitiren tek aile üyesi değil.

İster misiniz kansere kurban giden İngiliz kraliyet ailesi üyelerini bir hatırlayalım.

PRENSES MEME KANSERİNDEN ÖLDÜ

Önce epeyce gerilere gidelim... İngiliz kraliyet ailesinin kanser tarihine bakıldığında bulunan ilk örnek Prenses Victoria... Daha gerilere uzanıldığında belki de bu hastalık bu kadar çok tanınmadığından kansere kurban giden olup olmadığı bilinmiyor.

Ama Kraliçe Victoria ile Prens Albert'in kızı olan Prenses Victoria, ailenin bilinen ilk kanser kurbanı. 1840 yılında dünyaya gelen Prenses Victoria, meme kanseri nedeniyle 1898 yılında yani sadece 58 yaşında hayata veda etti.

KRAL, CİLT KANSERİNE YAKALANDI

Kral 7'nci Edward da ailenin kanser kurbanı üyelerinden. 1901 ile 1910 arasında ülkesini yöneten Kral, cilt kanserinin bir türü olan bazal hücreli karsinom nedeniyle hayata veda etti.

Bu hastalık, 1907 yılında çok yaygın olarak görülüyordu. Radyum tedavisi gören Kral 8'inci Edward yine de bu hastalıktan kurtulamadı.

ELIZABETH'İN BABASI AKCİĞER KANSERİ KURBANI

Ailenin en çok bilinen kanser kurbanı ise Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral 6'nci George oldu. Ağabeyi Edward'ın aşk uğruna tahtı bırakmasından sonra 1936 yılında tahta çıkan George, akciğer kanserinden öldü.

Aslında eski kral bu yolu da kendisi açtı. Durmadan tütün ürünü kullanan George, kendisine bu konuda yapılan uyarıları da dinlemedi. Sonunda da 1951 yılında akciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti.

ANA KRALİÇE İKİ KANSER ATLATTI

Kraliçe 2. Elizabeth'in aynı adı taşıdığın annesi aileye dışarıdan gelin olarak geldi. Ama o da ailenin bu konudaki kaderinden kaçamadı. Ana Kraliçe olarak bilinen Elizabeth, meme kanseri ve kolon kanserine yakalandı.

Onun kanser öyküsü 1966 yılında kolon kanseriyle başladı. Kötü huylu tümör bir operasyonla alındı. 1984 yılında bu kez meme kanserine yakalandı. Bir kez de bu yüzden ameliyat oldu. Ana Kraliçe her iki kanseri de atlattı.. 2002 yılında hayata veda ettiğinde 101 yaşındaydı.

GIRTLAK KANSERİ HAYATINI SONA ERDİRDİ

Ülkenin tahtında sadece bir yıl oturan ve Amerikalı Wallis Simpson aşkı uğruna makamını bırakan eski adıyla Kral 8. Edward gırtlak kanserinden hayata veda etti.

1936 yılında Wallis Simpson ile evlenen Edward, 1971 yılında gırtlak kanseri teşhisi aldı. Tütün ürünü tiryakisi olan Edward kobalt tedavisi aldı. Fakat 1977 yılında hayata eda etti.

KEMİK İLİĞİ KANSERİNDEN ÖLDÜ

Kraliçe 2. Elizabeth ise 96 yaşında kemik iliği kanseri nedeniyle hayata veda etti. Hastalığı önce hareket yeteneğinin kısıtlanmasıyla ortaya çıktı. Sonradan da Kraliçe'nin çok ciddi bir şekilde kanser olduğu belirlendi. Onca hastalığına rağmen son ana kadar görevlerini sürdüren Kraliçe. 96 yaşında hayata veda etti.

AİLENİN ESKİ GELİNİ BİR KANSERİ ATLATTI, DİĞERİNE YAKALANDI

Bir de ailenin eski gelini Sarah Ferguson var son dönemde iki farklı kansere yakalanmasıyla gündemde. Charles'ın ortanca kardeşi Andrew'unn eski karısı olan York Düşesi Sarah önce meme kanserine yakalandığına açıklandı.

Bu hastalığı atlattı. Fakat kısa bir süre önce de bu kez cilt kanserine yakalandığı açıklandı. Halk arasında Fergie adıyla tanınan Sarah'nın cilt kanserinin saldırgan bir türüne yakalandığı belirtildi.