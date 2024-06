Törene katıldı ama ayakta zor durdu... Prensesler de fedakârlık yapar!

Haberin Devamı

Bu yılın başında karın bölgesinden büyük bir ameliyat geçiren sonra da mart ayında kansere yakalandığını kendisi açıklayan 42 yaşındaki Kate Middleton, altı aylık bir aranın ardından, 15 Haziran'da ilk kez halkın karşısına çıktı.

Prenses, her zamanki zarafetiyle İngiliz kraliyet ailesi için çok önemli olan bir etkinliğe katıldı. Bu kadar çok seveni ve merak edeni olduğu için de aslında o günün yıldızı olması gereken Kral Charles'ı bile gölgede bıraktı.

ERTESİ GÜN BÜTÜN DÜNYANIN MANŞETLERİNDEYDİ

Bu arada küçük bir hatırlatma... Her ne kadar Trooping The Colour, kökleri çok eskilere dayanan bir askeri tören olsa da aynı zamanda tahttaki hükümdarın da doğum günü olarak kutlanıyor.

Yani aslında o günkü tören Charles'ın onuruna gerçekleştirildi. Ama sonuç olarak günün yıldızı, en çok konuşulan ve ertesi gün basının manşetlerini süsleyen kişisi Galler Prensesi Kate Middleton oldu.

Aslında bir süredir bu önemli günde balkona çıkacağı hakkında söylentiler dolaşan Kate Middleton'ın o gün törende yer alacağı kesin değildi. Hatta aylar önce törene katılacaklar listesinden ismi çıkarılmıştı. Törenden birkaç gün önce yayılan söylentilere göre de Kate o törene katılamayacaktı.

Trooping The Colour'dan bir gün önce kocası Prens William ile birlikte kullandığı resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve hayranlarını sevindiren mutlu haberi verdi. Yine de herkes törende Kate'i görünceye kadar kafasındaki soru işaretlerini bir türlü silip atamadı. Çünkü sağlık sorunu ciddiydi ve her an bir aksilik olabilirdi.

Sonuçta Kate sözünü tuttu ve törendeki yerini aldı. Üstelik sadece balkona çıkmakla kalmadı, atlı arabada üç çocuğuyla birlikte Buckingham Sarayı'na ulaştı. Sonra da ailenin önde gelenleriyle birlikte balkondan kendisini görmeye gelenleri selamladı.

KAYINPEDERİNE DESTEK İÇİN FEDAKÂRLIK YAPTI

Aslında Kate'in törenin başından beri çekilen fotoğraflarına bakıldığında yüzünün her zaman gülmediği de dikkat çekti. Mücadele ettiği hastalığın fiziksel ve psikolojik etkileri, gördüğü tedavinin yarattığı yorgunluk kimi zaman dışa yansıyordu çünkü.

Tören boyunca bazen Kate'in gözlerinden bulutlar geçti, bazen gülümsemesi yarıda kesildi. Bir an da Kate ayakta dururken gözlerini uzun süre kapalı tuttu. Fakat yine de aileye katıldığı ilk günden bu yana olduğu gibi görevini eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirdi. Günü de sarayın balkonundan gülümsemeler saçarak tamamladı.

İngiliz basınının bu konudaki yorumlarına bakılırsa Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesi, özellikle de bu yılın başından beri ortak kaderi paylaştığı yani aynı hastalığın farklı türüyle mücadele eden kayınpederi Kral Charles için fedakarlıkta bulundu. Hastalığına ve bunun yarattığı yorgunluğa rağmen görevini yerine getirdi.

AKSİ HALDE TÖREN RENKSİZ GEÇECEKTİ

Bu konuda yapılan yorumlara göre tüm aile bu özel günün kusursuz bir şekilde gerçekleşmesini istiyordu. Bunun için de en çok ilgi çeken üyelerin orada bulunması gerekiyordu.

Bu üyeler de elbette Prens William, karısı Kate ve üç çocukları George, Charlotte ve Louise... Ailenin vitrin yüzleri olmadan bu tören de sıkıcı ve renksiz geçecekti.

Bir dönem Prens William'ın karısı törene katılamasa bile çocuklarıyla birlikte gideceği konuşuldu. Elbette öyle bir durumda da yine renkli görüntüler sergilenecekti. Yine de bir eksik bir şeyler kalacaktı.

Ayrıca bir de zorlu bir durum ortaya çıkacaktı. Galler çiftinin büyük çocukları George ve Charlotte, yaşlarına rağmen kendilerine hakim ve nerede ne yapacaklarını bilen çocuklar.

ÇOCUKLARINI ÖZELLİKLE DE EN KÜÇÜĞÜNÜ KONTROL ALTINDA TUTTU

Ama aynı durum, Louis için geçerli değil. Babaları William, askeri törende olduğu sırada çocukların başkaları tarafından kontrol altına alınmaları da aile içinde çok hoş karşılanmayan bir durum.

İşte Kate Middleton'ın törene katılmasının nedenlerinden biri bu. Galler Prensesi Kate, önce otomobilde kocası William ve çocuklarıyla birlikte seyahat etti.

William atı üzerinde askeri geçide katıldığı sırada Kate de bu kez atlı araba ile Buckingham Sarayı'na doğru yola çıktı. Tabii ki o sırada yanında çocukları da vardı.

Yapılan yorumlara göre Kate Middleton'ın törene katılmasının tek nedeni bu değil. Daha önemli bir ayrıntı daha var: Kayınpederi Kral Charles'a destek olmak ve bunu gözler önüne sermek.

Bilindiği gibi İngiliz kraliyet ailesi özellikle de Kral Charles , artık ABD'de yaşayan küçük oğlu Prens Harry ile gelini Meghan Markle'ın saldırısı altında. Her ne kadar Harry, babasının kansere yakalandığını öğrenince apar topar yanına koşsa da baba ile oğulun ilişkisi öyle kolay düzelecek bir durumda değil.

Kral'ın bir yandan da tedavisinin sürdüğü düşünüldüğünde gerçekten de desteğe ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyordu.

Ortanca kardeşi Andrew'nun da yarattığı skandallar nedeniyle artık insan içine çıkamadığı düşünülünce küçük kardeşi Edward bile durumu kurtaramayacaktı.

Bütün bunlar toplandığında da Kate Middleton, arasının iyi olduğu kayınpederi ve ailenin birlik mesajı uğruna kendisi için de kolay geçmeyen bu dönemde büyük bir fedakarlık yaptı ve törene katıldı.

Zaten birçok yoruma göre eğer Kate ve çocukları olmasaydı bu yılki Trooping The Colour etkinliği belki de tarihinin en sönük gününü geçirecekti.





KATE BASKI ALTINDA MI KALDI?

Bunlar bir yana başka iddialar da dolaşıyor ortada. Bunlardan biri İngiliz kraliyet ailesinin Kate'e bir tür psikolojik baskı uygulayarak törene katılmasını sağladığı.

Bu yorumun başka bir versiyonu da var: Buna göre de aylardır hakkındaki "Öldü", "William'dan şiddet gördü", "Boşanıyorlar, çünkü aldatıldı", "Evi terk etti" tarzı söylentiler aileyi de Kate'i de orada görünme baskısı altında bıraktı.

Ama Kate'in törende yer alması komplo teorilerini bitirdi sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir.

Çünkü, Kate daha evinden dışarı adımını atıp otomobilde görüntülediği an sosyal medyada o kişinin Kate değil benzeri olduğu söylentileri yayıldı.

KOMPLO TEORİLERİ YİNE BİTMEDİ

Ardından artık görünen kişinin Kate olduğu kesinleşince bu kez de çocukluğunda geçirdiği operasyondan kalma yara izi sosyal medyanın gündemine düştü.

Komplo seven bazı kişiler "İşte William'ın uyguladığı şiddetin izleri" diyerek sosyal medya paylaşımları yaptı.

Kate'in kanserin hangi türüne yakalandığı, hangi bölgesinden ameliyat olduğu, hastalığının hangi evrede bulunduğu gibi ayrıntılar tamamen bir sır... Durum böyle olunca da Kate yine spekülasyonların merkezinde kalmaya devam edecek.

Belli ki ailenin bu konuda da bir planı var. Çünkü Galler Prensesi Kate, Trooping The Colour'a katılacağını açıkladığı paylaşımında yaz boyunca, sağlığı el verdikçe başka bazı etkinliklerde de görüneceğini belirtti.

Öyle ya da böyle İngiliz kraliyet ailesi en önemli günlerinden birini de geride bıraktı. Bu arada herkes Kate'i konuşurken Buckingham'ın önünde kalabalık bir grup da kraliyet ailesini proesto etti. Ama Kate Middleton'ın varlığı sayesinde bu durum da geçiştirildi.