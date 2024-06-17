Göğsünde minik bir kuş uçuyor.. Siyah elbiselerini çıkardı

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İşte bunun bir de tiyatro sanatındaki versiyonu var: Tony Ödülleri...

ABD'de her yıl veriliyor ve sahne sanatlarının en saygın ödüllerinden biri olarak biliniyor Tony Ödülleri... Nasıl Oscar heykelciğini kucaklamak, kamera arkasından kamera karşısına sinema sektörüne emek veren herkesin hayaliyse, Tony Ödülleri de bunun tiyatro sanatındaki versiyonu.

Bu yüzden de en az Oscar kadar görkemli bir şekilde gerçekleşiyor ödül gecesi.

ANGELINA İLE KIZI TÖRENE DAMGA VURDU

ABD'de sahne sanatlarının kalbinin attığı Broadway'in en önemli gecesi dün New York'taki Lincoln Center'da gerçekleşti.

Bu törene damgasını vuran kişi ise Angelina Jolie oldu... Elbette yanında bu ödüle ulaşmasına destek olan 15 yaşındaki kızı Vivienne Marcheline ile birlikte.

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Bir süre önce oyunculuktan biraz uzaklaşıp yönetmenliğe yoğunlaşacağını açıklayan 49 yaşındaki Angelina Jolie bu sezon Broadway'de perde açan The Outsiders adlı oyunun yapımcılığını üstlendi.

Biri kız diğeri erkek ikizlerinden 15 yaşındaki Vivienne de müzikalde yapım asistanı olarak görev aldı.

Anne- kız dün gece de Tony Ödülleri törenine katıldı. Küçük Vivienne, gösteri dünyasındaki bu ilk çalışmasında dört tane ödülü kucaklamanın mutluluğunu da yaşadı.

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GENÇ YAŞTA ÖDÜL SEVİNCİNİ DE TATTI

The Outsiders adlı müzikal, toplam 12 dalda Tony Ödülleri'ne aday olmuştu. Bunlardan dört tanesini de koleksiyonuna kattı.

Jolie ile kızının ilk ortak çalışması olan oyun, en iyi müzikal, en iyi müzikal yönetimi dahil dört tane ödül kazandı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt ile evliliğinden dünyaya gelen üç biyolojik çocuğundan biri olan Vivienne, gecenin kırmızı halısına damga vurdu.

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ELBİSESİ ŞAKA KONUSU OLDU

Jolie, çok sevdiği Atelier Versace'nin imzasını taşıyan yeşil bir kıyafet giydi. Kızı Vivienne de ona uygun renkte pantolon, ceket takımını beyaz gömleği ile tamamladı. Genç kız, gece için rahat spor ayakkabılar tercih etti.

Jolie ve Vivienne, kırmızı halıda uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi. Bu arada günlük hayatında genellikle siyah giyinen Angelina Jolie'nin bu kez farklı bir renk tercih etmesi dikkat çekti.

Güzel yıldızın kusursuz bir şekilde taşıdığı elbisesi görünümü nedeniyle sosyal medyada şaka konusu olmaktan kurtulamadı.

Bazı kullanıcılar Jolie'nin çok şık olduğunu savunurken bir sosyal medya kullanıcısı da "Evinin yemek odasındaki perdeleri sarıp gitmiş" diye ilginç bir değerlendirmede bulundu.

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Jolie'nin yanındaki kızı Vivienne'in ise fotoğrafçılara poz verirken epey utandığı ve sıkılgan davranışlar sergilediği görüldü. O anlarda da annesi Angelina onunla konuşarak rahatlattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Angelina Jolie'yi "Çocuklarını babaları Brad Pitt'e göster" diye seslenen yorumlar yaptı.

Dövme tutkusu yıllardır bilinen Jolie, törende yeni dövmesini de gözler önüne serdi. Güzel yıldızın göğsündeki minik kuş dövmesi de dikkatlerden kaçmadı.

BABASININ SOYADINI İSTEMEMİŞTİ

The Outsiders, başka bir nedenle de bir süre önce gündeme gelmişti. Müzikalde yapım asistanı olarak çalışan Vivienne, emek verenler listesine adını Vivienne Jolie Pitt olarak değil sadece Vivienne Jolie olarak yazdırdı.

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Ondan önce ablası Zahara, okuduğu okuldaki bir gösteride babasının soyadını kullanmadan kendini "Zahara Jolie" olarak tanıtmıştı.

Bir süre önce de Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh, soyadını sadece "Jolie" olarak kullanmak için yasal yollara başvurdu.

ÜNLÜ ESERİN SİNEMA UYARLAMASI DA VAR

Angelina Jolie ile kızı Vivienne'in, önce işbirliği sonra da ödül gecesinde gövde gösterisi yaptığı The Outsiders'a kısaca bakmak gerekirse...

Broadway'de müzikal olarak perde açan The Ousiders, S.E. Hinton'ın romanının bir uyarlaması. Bu eser daha önce 1983 yılında usta yönetmen Francis Ford Coppola tarafından sinemaya uyarlanmıştı.

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Filmde Ralph Macchio, Patrick Swayze, Emilio Estevez, Rob Lowe, Matt Dillon, Tom Cruise, Diane Lane gibi dönemin genç yıldızları kamera karşısına geçmişti.