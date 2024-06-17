İyi ki erkenden doğurmuşum seni! Kardeşi değil oğlu

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Bir de diğer yanda çok erken yaşta çocuk sahibi olanlar var. Genellikle de anneler bunlar. Daha çocukluktan çıkar çıkmaz, ilk gençlik yıllarında evlenip çocuklarını kucağına alanlar. Hatta bir başka deyişle çocuklarıyla birlikte büyüyenler...

İşte bunlardan biri geçtiğimiz günlerde henüz 20'li yaşlarının başındayken dünyaya getirdiği en büyük oğluyla görüntülendi.

İlk evliliğini yaptığı eski eşinden dünyaya gelen oğlu ile kardeş gibi görünen bu ünlü elbette herkesin dikkatini çekti.

21 YAŞINDA EVLENDİ, 24 YAŞINDA ANNE OLDU

İlk annelik sevincini henüz 24 yaşındayken yaşayan bu ünlü Kate Hudson.

Sinemanın deli dolu yıldızı Goldie Hawn ile eski eşi Bill Hudson'ın kızı olan Kate, ilk evliliğini henüz 20'li yaşlarının çok başında müzisyen Chris Robinson ile yaptı.

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Şu anda 45 yaşında olan Hudson, evlendikten sonra vakit geçirmeden de anne oldu. Evliliği uzun sürmese de hem eski eşiyle iyi dost olarak kalmayı başardı hem de boyunu geçen bir erkek evlada sahip oldu.

OĞLU DEĞİL KARDEŞİ GİBİ

Hudson ile üç çocuğunun en büyüğü olan Ryder önceki gün İtalya'nın Venedik kentinde görüntülendi.

Bir etkinliğe katılan Hudson'a oğlu Ryder eşlik etti. Anne ile oğul ilk bakışta sanki abla- kardeş gibi bir görüntü sergiledi. Bu durum da herkesin ilgisini çekti.

Kate Hudson Ryder dışında farklı ilişkilerinden iki tane çocuk daha dünyaya getirdi. Güzel yıldız geçtiğimiz ay da sahip olduğu kalabalık ailesiyle ilgili çarpıcı sözleriyle gündem olmuştu.

'BANA AŞK HAKKINDA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ... TUTKULU BİR İLİŞKİ YAŞADIK'

Hudson geçen ay Hudson, Call Her Daddy adlı podcast yayınında, eski eşiyle ilişkisinden, gencecik yaşta evlenmenin etkilerinden ve "yamalı bohça" diye tanımladığı ailesinden söz etti.

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Şu anda 45 yaşında olan Kate Hudson, ilk evliliğini kendisinden 12 yaş büyük olan Chris Robinson ile yaptı.

Aslında o sırada evlenecek kadar hayat tecrübesi yoktu ama belli ki çok aşıktı. Çünkü bu durumu programda "Evliliği bir saniye bile sorgulamadım" diye anlattı Hudson. Bunun nedenini de "Aramızda çok sıkı bir bağ vardı" diye anlattı.

İlk eşi hakkındaki konuşmasını da şöyle sürdürdü Hudson: "Chris bana aşk hakkında çok şey öğretti. Bizim ilişkimiz harika ve çok tutkulu bir ilişkiydi."

Kate Hudson ile müzisyen Chris Robinson, 2000 yılında evlendiler. O sırada Hudson henüz 21 yaşındaydı.

2004 yılında, şu anda 20 yaşına giren oğulları Ryder'ı kucaklarına aldı eski çift. Bundan üç yıl sonra da evliliklerini bitirdiler.

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Kate Hudson'ın, ilk evliliğini yaptığı Chris Robinson'dan şu anda 20 yaşında olan bir oğlu bulunuyor.

HER AŞKINDAN BİR ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Ama Hudson yine de çok genç yaşta yaptığı bu evliliğinin bir hata olmadığını düşünüyor. Yaşadıkları ilişkinin sevgi dolu ve ayakları yere basan bir ilişki olduğunu da sözlerine ekledi Hudson.

Ünlü yıldız, bu ilk evliliğinin bitmesinden sonra Matt Bellamy ile nişanlandı. Bu ilişkisinden de şu anda 12 yaşında olan oğlu Bingham dünyaya geldi.

Kate Hudson son yıllarda çocukluk arkadaşı olan Danny Fujikawa ile nişanlı. Bu ilişkisinden de 5 yaşında Rani adında bir kızı bulunuyor. Bir başka deyişle Kate Hudson, gösteri dünyasının farklı ilişkilerden çocuk sahibi olan ünlülerinden biri.

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Hudson'ın programda anlattığına göre ilişki dinamikleri çok da geleneksel değil. Buna inancı da tam. Yollarını ayırmış olsalar da Hudson ile Robinson arkadaşlık çerçevesinde bir ilişki sürdürüyorlar.

Bu konuda da şunları söyyledi Hudson: "Biriyle birlikte olmamanız onunla güzel bir deneyim yaşamayacağınız anlamına gelmez. bunu nasıl yapabildiğimi bilmiyorum ama hepimiz bunu yapabiliyoruz."

'ÇOCUKLAR DA DAHA FAZLA SEVGİ GÖRÜYOR'

Kate Hudson daha önce de People dergisine verdiği bir röportajda da ailesini "yamalı bohça" olarak tanımlamıştı. Hudson "Birbirimize bağlıyız ve çok yakınız. Aşk şekil değiştirebilir. Ne kadar ilginç ki böyle modern bir aileye sahip olduğunuzda çocuklar da çok fazla sevgi görebiliyor" diye konuştu.

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Kate Hudson'ın anlattığına göre bu şekilde sürdürdükleri hayat çok kendine özgü. Bütün çocukları, eski eşi, eski nişanlısı ve şu andaki nişanlısı bu işin üstesinden gelmeyi başardı.

Üstelik her üç ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğu da kendilerini Hudson'ın "yamalı bohça' diye tanımladığı bu büyük ailenin bir parçası olarak hissediyor.

KENDİSİ DE ÖYLE BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

Aslına bakılırsa Kate Hudson kendisi de bu türden bir ailenin üyesi. Annesi Goldie Hawn, babasından boşandıktan yıllar sonra Kurt Russell ile aşk yaşamaya başladı. Hawn ile Russell, hiç resmi olarak evlenmemelerine rağmen neredeyse yarım asra yakın süredir birlikteler.

Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın bu ilişkiden sadece bir tane ortak çocuğu var. Ama eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını da birlikte ve hala örneklerini sergiledikleri sevgi dolu bir ortamda büyüttüler.

Sonra Matt Bellamy ile nişanlandı. Ondan da bir çocuk sahibi oldu,

Hudson'ın şimdi nişanlı olduğu Danny Fujikawa'dan da bir kızı dünyaya geldi.