Kate müjdeyi verdi... Yarın, aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıkacak

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Britanya'nın gelecekteki kralı Prens William'ın eşi olan Kate Middleton kendisini merakla bekleyenlere bir de müjdeli haber gönderdi.

Üç çocuk annesi Kate Middleton, yarın gerçekleşecek olan Trooping The Colour etkinliğine katılacağını açıkladı.

Galler çiftinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda Middleton'ın yeşillikler içinde çekilen bir pozuna yer verildi.

YARIN AYLAR SONRA İLK KEZ HALKIN KARŞISINA ÇIKACAK

Middleton, fotoğrafını uzun ve samimi bir mesaj eşliğinde paylaştı. O mesajda en çok heyecan veren ayrıntı ise yarın düzenlenecek olan Trooping the Colours etkinliğine katılacağını açıklaması oldu.

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Prenses, yarın yapılacak olan etkinlikte çocuklarıyla birlikte bir atlı arabada yer alacak. Büyük olasılıkla bütün ailesiyle birlikten balkona çıkıp halka el sallayacak.

Bu durum, Middleton'ın eskisi gibi görevlerine döneceği anlamına gelmiyor. Fakat kendisini iyi hissettiği zamanlarda bazı etkinliklerde yer alacak.

TEDAVİ SIRASINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

42 yaşındaki Galler Prensesi, resmi Instagram sayfasında yaptığı paylaşımında takipçilerine içini döktü.

Tedavi sırasında iyi günleri ve kötü günleri olduğunu belirten Middleton, eskisi gibi görevlerine dönmeyeceğini belirtti. Sadece önümüzdeki aylarda belirli bazı etkinliklerde yer alacağı müjdesini de verdi.

Kate Middleton bu duyurusunu Matt Porteous tarafından çekilen bir fotoğraf eşliğinde yaptı. Üzerinde bir kot pantolon, beyaz tişört ve bir ceket bulunan Middleton, bir ağacın hemen yanında gökyüzüne bakarken görülüyor.

Middleton paylaşımında tedavisi sırasında kendisine gösterilen destek için teşekkür etti. Ayrıca bu iyi dileklerin kendisini cesaretlendirdiğini de ekledi satırlarına.

Bütün bu mesajların hem kendisine hem de kocası William'a çok yardımcı olduğunu ve fark yarattığını yazdı Middleton.

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'İYİ GÜNLERİM VAR, KÖTÜ GÜNLERİM VAR'

Galler Prensesi tedavisinde iyi bir ilerleme kaydettiğini belirtti ve hemen ardından şu satırlara yer verdi:

"Ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günlerim var, kötü günlerim var. O kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. Bedeninizin dinlenme isteğine teslim olmak zorunda kalıyorsunuz. İyi günlerde de kendinizi güçlü hissedip bunun tadını çıkarmak istiyorsunuz."

AYLARDIR BEKLENEN HABERİ KENDİSİ VERDİ

Tedavisinin birkaç ay daha süreceğini belirten Kate Middleton, kendini iyi hissettiği günlerde çocuklarının okul hayatıyla ilgilendiğini ve evden çalışmanın keyfini çıkardığını satırlarına ekledi.

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Bunun hemen ardından da yarın düzenlenecek olan Trooping the Colours etkinliğine katılacağının müjdesini verdi Galler Prensesi. Hatta yaz boyunca belirli bazı etkinliklerde görüneceğini de vurguladı.

Middleton bu arada tedavi sırasında günlerinin nasıl geçtiğine dair ipuçları da verdi. Karşı karşıya olduğu belirsizliğin kendisine sabırlı olmayı öğrettiğini belirten Kate, her günü geldiği gibi değerlendirdiğini yazdı. "Bedenimi dinliyorum, iyileşmek için ihtiyacım olan zamanı kendime tanıyorum" diye anlattı bu durumu.

Middleton, takipçilerine bir kez daha destekleri ve anlayışları için teşekkür ederek satırlarını tamamladı.

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Aylardır hakkındaki söylentiler dinleyen Middleton'ın bu yeni paylaşımı da sosyal medyada bir kesimin benzer tepkilerine neden oldu. Bazı kişiler bu görüntüdeki kişinin Middleton olmadığını ileri sürdü.

Middleton, geçen yılki Trooping the Colours etkinliğine yeşil kıyafetiyle damgasını vurmuştu.

Bu yılın ocak ayında karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate aylarca ortada görünmedi. Sonunda geçen 22 Mart günü yayınlanan videoda önleyici kanser tedavisi göreceğini duyurdu.

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Middleton en son geçen yılın 25 Aralık günü ailesiyle birlikte Sandringham'da düzenlenen Noel ayinine katıldı. Herkes Galler ailesinin tatile çıktığını düşünürken, bu yılın ocak ayının ikinci yarısında karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı.