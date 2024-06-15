Yüzlerce kişi onu görmek için toplandı: Altı ay sonra ilk gülücük!

Haberin Devamı

Sonrada başka örnekleri de olsa da modern çağların külkedisi ya da masal prensesi denildiğinde akla ilk olarak İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton geliyor. Aslında böyle olmaması da mümkün değil. Şu andaki kral Charles'ın büyük oğlu ve dolayısıyla tahtın ilk sıradaki varisi olan Prens William'ın 42 yaşındaki karısı Kate, gelecekt ülkesinin kraliçesi olarak taç giyecek.

Sıradan bir aileden gelen ve üniversitede tanıştığı William ile 2011 yılında evlenen Kate Middleton, aradan geçen zamanda tahta üç tane varis doğurdu.

Zaten çoktan halkın beğenisini kazanmış olan Kate için her şey kusursuza yakın biçimde giderken bu yılın başında herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

Son olarak 25 Aralık 2023'te ailesiyle birlikte Noel ayinine katılan ve halkın karşısına çıkan Kate Middleton, ortadan yok oldu.

Herkes yeni yıl tatiline çıktıklarını düşünürken bu yılın ocak ayında karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı. Bundan üç ay sonra da kanser tedavisi gördüğünü kendisinin açıkladığı bir video yayınlandı.

Öyle ya da böyle Kate Middleton tam altı aydır halkın karşısına çıkmadı. Hakkındaki söylentiler giderek artarken dün sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamayla yine herkesi şaşırttı.

Kimsenin kendisinden beklemediği bir adımı attı Kate ve ailenin en önemli etkinliklerinden biri olan Trooping The Colours'a katılacağını duyurdu. Birçok insan onu daha uzun süre göremeyeceğini düşünürken bu gelişme sürpriz oldu.

ALTI AY SONRA İLK KEZ

Ve sonunda yani tam altı aylık bir aranın ardından Kate Middleton yine "kanlı - canlı" bir şekilde halkın karşısına çıktı... Aynı zamanda hükümdarın doğum günü olarak da kutlanan Trooping The Colours sırasında da hasret sona ermiş oldu.

Kate'in törene katılacağını açıklamasından sonra sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi ailenin tören kapsamında geleceği ve balkona çıkıp el sallayacağı Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı. Törenin internet üzerinden yapılan canlı yayınını da milyonlarca kişi takibe aldı.

Haberin Devamı

O tür platformlarda yapılan yorumlarda da çoğunluk Kate'i görmek için orada bulunduğu yorumunu yaptı.





SÜRPRİZİ DÜN KENDİSİ DUYURDU

Hakkındaki söylentiler bitmek bilmeyen Kate Middleton'ın bugünkü törene katılımı kelimenin tam anlamıyla büyük bir sürpriz oldu.

Galler Prensesi, sürprizi dün akşam saatlerinde kocası Prens William ile kullandığı resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Trooping The Colour etkinliğinde yer alacağını belirten Kate, yaz boşu zaman zaman bazı etkinliklere katılacağını yazdı.

Fakat bu gelişme, Kate'in resmi görevlerine döndüğü anlamına gelmiyor. Prenses, sadece kendini iyi hissettiğinde bazı etkinliklere katılacak.

Haberin Devamı

Middleton, herkese büyük bir sürpriz olan paylaşımında hastalıkla mücadelesini ve bu sürecin kendisini nasıl etkileyip değiştirdiğini de satırlara döktü.

Middleton paylaşımında tedavisi sırasında kendisine gösterilen destek için teşekkür etti. Ayrıca bu iyi dileklerin kendisini cesaretlendirdiğini de ekledi satırlarına.

Bütün bu mesajların hem kendisine hem de kocası William'a çok yardımcı olduğunu ve fark yarattığını yazdı Middleton.





SÜRPRİZİ DÜN KENDİSİ DUYURDU

Hakkındaki söylentiler bitmek bilmeyen Kate Middleton'ın bugünkü törene katılımı kelimenin tam anlamıyla büyük bir sürpriz oldu.

Galler Prensesi, sürprizi dün akşam saatlerinde kocası Prens William ile kullandığı resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Trooping The Colour etkinliğinde yer alacağını belirten Kate, yaz boşu zaman zaman bazı etkinliklere katılacağını yazdı.

Haberin Devamı

Fakat bu gelişme, Kate'in resmi görevlerine döndüğü anlamına gelmiyor. Prenses, sadece kendini iyi hissettiğinde bazı etkinliklere katılacak.

Middleton, herkese büyük bir sürpriz olan paylaşımında hastalıkla mücadelesini ve bu sürecin kendisini nasıl etkileyip değiştirdiğini de satırlara döktü.

Middleton paylaşımında tedavisi sırasında kendisine gösterilen destek için teşekkür etti. Ayrıca bu iyi dileklerin kendisini cesaretlendirdiğini de ekledi satırlarına.

Bütün bu mesajların hem kendisine hem de kocası William'a çok yardımcı olduğunu ve fark yarattığını yazdı Middleton.





'İYİ GÜNLERİM VAR, KÖTÜ GÜNLERİM VAR'

Galler Prensesi tedavisinde iyi bir ilerleme kaydettiğini belirtti ve hemen ardından şu satırlara yer verdi:

Haberin Devamı

"Ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günlerim var, kötü günlerim var. O kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. Bedeninizin dinlenme isteğine teslim olmak zorunda kalıyorsunuz. İyi günlerde de kendinizi güçlü hissedip bunun tadını çıkarmak istiyorsunuz."

AYLARDIR BEKLENEN HABERİ KENDİSİ VERDİ

Tedavisinin birkaç ay daha süreceğini belirten Kate Middleton, kendini iyi hissettiği günlerde çocuklarının okul hayatıyla ilgilendiğini ve evden çalışmanın keyfini çıkardığını satırlarına ekledi.

Bunun hemen ardından da yarın düzenlenecek olan Trooping the Colours etkinliğine katılacağının müjdesini verdi Galler Prensesi. Hatta yaz boyunca belirli bazı etkinliklerde görüneceğini de vurguladı.

Middleton bu arada tedavi sırasında günlerinin nasıl geçtiğine dair ipuçları da verdi. Karşı karşıya olduğu belirsizliğin kendisine sabırlı olmayı öğrettiğini belirten Kate, her günü geldiği gibi değerlendirdiğini yazdı. "Bedenimi dinliyorum, iyileşmek için ihtiyacım olan zamanı kendime tanıyorum" diye anlattı bu durumu.

Middleton, takipçilerine bir kez daha destekleri ve anlayışları için teşekkür ederek satırlarını tamamladı.

Gözden Kaçmasın Kanser tedavisi gören Prenses Kate altı ay sonra ilk kez halkın karşısına çıktı Haberi görüntüle





Kızı Charlotte ile uyumlu giyinen Kate Middleton'ın eskisine oranla biraz daha zayıflamış olması dikkatlerden kaçmadı.





Middleton aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıktığı tören için siyah- beyaz renklerde giyindi.

Zaman zaman da kendisini taşıyan aracın penceresinden bakarak gülümsedi.

Kral Charles'a da bindiği atlı arabada karısı Camilla eşlik etti.





Middleton, zaman zaman yanında oturan küçük oğlu Louis ile şakalaştı.