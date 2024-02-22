Yıllanmış aşklarının tek meyvesi mutlu haberi verdi... Hiç evlenmeyen ünlü çifte sekizinci torun

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Aşklar büyük bir alevle başlar ama hemen söner gider, mutluluk biter... Olayın kahramanları hemen başka bir aşka yelken açar.

Evlilikler de aynı şekilde özellikle biterken bir zamanlar birbirleri için deli olan o çiftin arasında yaşananlar büyük bir savaşa dönüşür.

Ama Hollywood'da bir ünlü çift var. Beraberliklerinde 41'inci yıla girdiler. Bu süre içinde hiç evlenmediler... Yine de mutlu, uzun ve sağlıklı bir birliktelik için gerçekten de resmi bir onaya ya da imzaya gerek olmadığını gözler önüne serdiler.

Ünlü çift, imzaya hiç gerek duymadan 41 yıldır mutlu bir beraberlik yaşıyor. Zaten söylediklerine göre bu mutluluğun sırrı da hiç evlenmemek!

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Birbirlerinin eski ilişki ve evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını büyüttüler. Onlara fedakar birer anne ve baba oldular.

Sonra onların aile kurmasına sıra geldi.. Bu sefer de sevgi dolu büyükanne ve dedeye dönüştüler. İşte şimdi bu mutlu çiftin cephesinden bir haber geldi. Ünlü çift, tam sekizinci kez torun sahibi oldu. Üstelik de yıllanmış aşklarının meyvesi olan tek çocukları sayesinde!

SEKİZİNCİ TORUN GELDİ

Goldie Hawn ve Kurt Russell, gösteri dünyasına aşina olanların iyi tanıdığı isimler. Bir dönem sinema dünyasına damgasını vuran ünlü çift, film setinde başlayan aşklarını bugünlere kadar getirdiler. Beraberliklerinde 40 yıl geride kaldı. Aşklarına bir yıl daha eklendi.

78 yaşındaki Goldie Hawn ile 72 yaşındaki Kurt Russell cephesinden de 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hemen öncesinde mutlu bir haber geldi.

Çiftin ilişkisinden dünyaya gelen tek çocukları olan Wyatt ile karısı Meredith Hanger'ın ikinci bebeği de dünyaya gözlerini açtı.

Daha önceki evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklarını birlikte büyüten Hawn ile Russell'ın tek ortak çocuğu olan Wyatt ve karısı mutlu haberi sosyal medya sayfalarından duyurdu.

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Çift, Boone Joseph adını verdikleri bebeklerinin en güzel Sevgililer Günü hediyesi olduğunu belirtti. Böylece aileleri bir kişi daha genişlemiş oldu.

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Goldie Hawn ile Kurt Russell'ın uzun ilişkisinden dünyaya gelen tek ortak çocukları Wyatt ve karısı Meredith, ikinci erkek bebeklerinin doğumunu sosyal medyadan duyurdu.

ESKİ EVLİLİKLERİNDEN OLAN ÇOCUKLARINI BERABER BÜYÜTTÜLER

Goldie Hawn ile Kurt Russell da bu sayede tam sekiz tane torun sahibi oldu. Çiftin geniş ailesine şöyle bir bakarsak...

Goldie'nin eski kocası Bill Hudson'dan Kate adında bir kızı ve Oliver adında bir oğlu bulunuyor. Kurt Russell ise eski eşi Season Hubley'den Boston adında bir çocuk sahibi. İkisinin tek ortak çocuğu ise bir süre önce ikinci kez baba olan Wyatt...

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Ünlü çiftin bu çocuklarından da şu ana kadar yedi torunu vardı. Bu yeni bebek ile birlikte torun sayısı sekize çıktı.

Hawn ile Russell'a en çok torun sevinci yaşatan iki kişi, emektar yıldızın eski evliliklerinden dünyaya gelen kızı Kate ile oğlu Oliver. Kate Hudson'ın üç farklı ilişkisinden üç tane çocuğu bulunuyor. Kardeşi Oliver da üç çocuk sahibi.

Kurt Russell'ın eski eşinden doğan tek oğlu Boston ise henüz çocuk sahibi olmadı.

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BİRLİKTE OYNADIKLARI İKİNCİ FİLMDE AŞKA DÜŞTÜLER

Goldie Hawn ile Kurt Russell'ın yolları 1966 yılında bir film setinde kesişti. Sonra ikinci kez 1983 yılında Swing Shift (Tehlikeli Yakınlaşmalar) filminde yeniden bir araya geldiler.

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İşte o filmin setinde, yıllar sonra tekrar kesişen yolları bir daha ayrılmadı. Hawn ve Russell, bunca uzun süren beraberliklerine rağmen hiç resmi olarak evlenmediler.

Ama hem birbirleriyle hem de eski evliliklerinden olan çocuklarıyla ilişkileri ile birçok kişiye örnek oldular.

'HARİKA HAYATIMI SANA BORÇLUYUM': Kurt Russell, sevgilisi Goldie Hawn'a duyduğu aşkı bir röportajında şu sözlerle anlatmıştı: "Harika hayatımı sana borçluyum. Dünyanın tüm yıldızları bir araya gelse senin yaktığın bir mumun ışından daha parlak olamazlar. Goldie dışında kimsenin yanında olmak istemezdim."





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UZUN İLİŞKİNİN SIRRI EVLENMEMEK!

Goldie Hawn da hayat arkadaşı Kurt Russell'ı görür görmez ondan etkilendiğini hiçbir zaman gizlemedi.

O da bir röportajında Russell'ın en çok eski evliliğinden olan çocuklarına bakışını sevdiğini söylemişti.

Hawn "Çocuklarıma bakışları öyle hoşuma gitti ki. Ayaklarım yerden kesildi" sözleriyle ona olan aşkını ifade etmişti. Hawn ve Russell, uzun ilişkilerinin başarısının sırrını "evlenmemiş olmaya da" bağlıyor.

Bunu ifade eden çift, her gün birlikte yeni kararlar alabilmelerinin de ilişkilerini sağlam tuttuğunu söylemişti katıldıkları bir programda.

BİRİ BİR KEZ EVLENDİ... DİĞERİ İKİ EVLİLİK YAPTI

Goldie Hawn ilk evliliğini 1969 ile 1976 arasında Gus Trikonis ile yaptı. 1976 ile 1980 arasında da Bill Hudson ile evli kaldı. Bu evlilikten çocukları Oliver ve Kate Hudson dünyaya geldi. Kurt Russell ile birlikteliğinden ise Wyat adında bir oğlu bulunuyor.

Kurt Russell ise 1979 ile 1983 arasında Season Hubley ile evliydi. Bu evlilikten Boston adında bir oğlu bulunuyor ünlü oyuncunun.