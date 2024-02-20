ÃœnlÃ¼ de olsa baba yÃ¼reÄŸi... KÄ±zlarÄ±na yaklaÅŸmak isteyen bir deÄŸil iki kez dÃ¼ÅŸÃ¼necek... Askeri eÄŸitimden geÃ§irmiÅŸ

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Ä°nsan ister Ã¼nlÃ¼ olsun ister sÄ±radan, bÃ¶yle bir durumda Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit endiÅŸe iÃ§ini kemirir. Hele bir de sÃ¶z konusu olan birbirinden gÃ¼zel genÃ§ kÄ±z evlatlar olduÄŸunda.Â

Belki ilk anda size tuhaf gelecek ama beyazperdede Rocky ve Rambo karakterleriyle tanÄ±nan Sylvester Stallone de Jennifer Flavin ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±Â iÃ§in bu tÃ¼rden bir endiÅŸe hissetmiÅŸ.

Ä°KÄ° BÃœYÃœK KIZINA ASKERÄ° EÄžÄ°TÄ°MÂ

Ä°ki bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± New York'a taÅŸÄ±nmadan Ã¶nce onlarÄ±n bu bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirde kalabalÄ±klar iÃ§inde gÃ¼vende kalmasÄ± iÃ§in onlarÄ± Ã¶zel bir ÅŸekilde eÄŸitmiÅŸ.

Ama hemen ÅŸunu belirtelim ki Stallone'nin kÄ±zlarÄ±na verdiÄŸi eÄŸitim Ã¶yle her anne ve babanÄ±n aklÄ±na gelecek tÃ¼rden deÄŸil. Kelimenin tam anlamÄ±yla askeri bir eÄŸitim sÃ¶z konusu olun.Â

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New York Post'a konuÅŸan 27 yaÅŸÄ±ndaki Sophia Rose Stallone ile 25 yaÅŸÄ±ndaki Sistine Rose Stallone, bu konuda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â Â

Ä°ki genÃ§ kÄ±zÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Sylvester Stallone, onlarÄ±n New York'ta gÃ¼vende kalmasÄ± iÃ§in ABD donanmasÄ±nÄ±n Ã¶zel bir birimine mensup (Navy SEALS) uzmanlardan eÄŸitim aldÄ±rmÄ±ÅŸ. BÃ¶ylece bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirde kendilerini tehlikelerden korumalarÄ±nÄ± amaÃ§lamÄ±ÅŸ.Â

KÃœÃ‡ÃœK YAÅžTAN BU YANA FÄ°ZÄ°K GÃœÃ‡LERÄ°NÄ° YÃœKSELTMEYE Ã‡ALIÅžIYOR

Sistine Stallone'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu aslÄ±nda zor bir eÄŸitim olmuÅŸ. Ama yine de iki kardeÅŸ bu tÃ¼r olaylara Ã§ok da yabancÄ± deÄŸil.

SÃ¶ylediklerine gÃ¶re daha kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan itibaren babalarÄ± onlarÄ± bu tÃ¼r Ã¶zel bir eÄŸitimle yetiÅŸtirmiÅŸ. Hatta Ã¶zel bir beslenme programÄ± bile varmÄ±ÅŸ Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n.

Stallone kÄ±zlarÄ±nÄ± sabah 6'da kaldÄ±rÄ±rmÄ±ÅŸ. Onlara ketÃ§aplÄ± yumurta yedirdikten sonra da eÄŸitim baÅŸlarmÄ±ÅŸ.

Ä°ki Stallone kardeÅŸin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re babalarÄ± onlarÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla erkek Ã§ocuklarÄ± gibi yetiÅŸtirmiÅŸ. KÄ±zlar mekik Ã§eker, kaslarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek egzersizler yaparlarmÄ±ÅŸ.

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TAVUK YAKALAMA OYUNUÂ

Sylvester Stallone'nÄ±n uyguladÄ±ÄŸÄ± bu ilginÃ§ eÄŸitimlerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ailece kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tikleri reality ÅŸovda da yer aldÄ±.

Orada gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re iki kÄ±z kardeÅŸ "Tavuk yakalama" oyunu oynuyorlar. Bu da sÃ¶ylediklerine gÃ¶re hiÃ§ kolay bir egzersiz deÄŸil. KoÅŸan bir tavuÄŸun peÅŸinden onu yakalamak iÃ§in koÅŸan iki kÄ±z kardeÅŸ, bu ÅŸekilde fiziksel becerilerini artÄ±rÄ±yorlar babalarÄ±na gÃ¶re.Â

Sistine, tavuk yakalamanÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok kolay gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama aslÄ±nda hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â

AslÄ±nda Rocky filmlerini izleyenler "tavuk yakalama" oyununu bilir... Stallone'nin canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Rocky, bacak kaslarÄ±nÄ± ve reflekslerini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in bu ilginÃ§ oyunu oynuyordu.

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EN KÃœÃ‡ÃœK KARDEÅž BUNLARIN DIÅžINDA:Â Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin'in kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Scarlet Rose (en saÄŸda) ise 21 yaÅŸÄ±nda ve bu tÃ¼r eÄŸitimlere katÄ±lmÄ±yor. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu durumdan da gayet memnun.





SÃœREKLÄ° Ä°LETÄ°ÅžÄ°M HALÄ°NDELER

Bu arada hatÄ±rlatalÄ±m ki Stallone ailesinin ana yaÅŸam merkezi Los Angeles. Ama bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Sophia ile Sistine, yaÅŸamlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ New York'ta geÃ§iriyor.Â

Buna raÄŸmen kÄ±zlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Stallone, aÅŸÄ±rÄ± korumacÄ± bir baba. SÄ±k sÄ±k Los Angeles'ta yaÅŸayan aileleriyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸmalar yapÄ±yorlar. Sophia ve Sistine aileleriyle sÃ¼rekli mesajlaÅŸÄ±yor. Hatta onlara akÅŸam yemeÄŸinde ne yediklerini fotoÄŸraf gÃ¶ndererek gÃ¶steriyorlar.Â Â

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Bu arada Stallone ailesinin evlerinde kalan Ã¼yeleri Sylvester, Jennifer ve Sistine de onlara sÄ±k sÄ±k kendi fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶nderiyorlar.

Sylvester Stallone'nin Sophia ve Sistine'e eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel askeri birime de bakalÄ±m isterseniz.

Navy Seal, az Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸimiz gibi Ã¶zel bir birim. Ä°smindeki SEAL kelimesi Sea (deniz) Air (hava) ve Land (yeryÃ¼zÃ¼) anlamÄ±na geliyor. Bu Ã¶zel kuvvetler direkt saldÄ±rÄ± ve Ã¶zel keÅŸif gÃ¶revlerinde kullanÄ±lÄ±yor. BirÃ§ok Ã¼lkede de bahriye komandosu olarak biliniyor.





TEK ERKEK EVLADINI GENÃ‡ YAÅžTA KAYBETTÄ°

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Sylvester Stallone, ÅŸu anda evli olduÄŸu Jennifer Flavin'den Ã¼Ã§ tane kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu. Sophie Rose, Sistine Rose ve Scarlett Rose.

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Fakat bundan yÄ±llar Ã¶nce 2011'de bir de evlat acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±. Ä°lk eÅŸi Sasha Czack'tan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Sage, 36 yaÅŸÄ±nda Los Angeles'taki evinde Ã¶lÃ¼ bulundu. Stallone, oÄŸlunun genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan periÅŸan oldu.

BabasÄ± gibi sinema dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapan Sage Stallone, 1990 tarihli Rocky V filminde Stallone ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. 1996'da da Daylight adlÄ± filmde rol almÄ±ÅŸtÄ±.

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Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin'in bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Sophia Rose 27 yaÅŸÄ±nda.

Ortanca kÄ±zlarÄ± Sistine Rose ise 25 yaÅŸÄ±nda.

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Scarlet Rose ise 21 yaÅŸÄ±nda.





EVLÄ°LÄ°K SARSILDI, SONRA TOPARLANDILAR

Ä°lk evliliÄŸiniÂ 1974 ile 1985 arasÄ±nda Sasha Czak ile yapan Stallone, ondan bir erkek evlat sahibi oldu. Fakat oÄŸlu Sage genÃ§ yaÅŸta hayata veda etti. Ä°kinci evliliÄŸini 1985 ile 1987 arasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Brigitte Nielsen'den hiÃ§ Ã§ocuk sahibi olmadÄ±.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini ise 1997 yÄ±lÄ±nda Jennifer Flavin ile yaptÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Ä°ki yÄ±l Ã¶nce evlilikleri sarsÄ±lsa da toparladÄ±lar. Hatta hemen ardÄ±ndan bir TV ÅŸovu yapmalarÄ± "BoÅŸanma reklam iÃ§in miydi?" sorularÄ±na neden oldu.Â







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