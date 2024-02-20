Kocasına 'Bu kadar yeter' dedikçe hamile kalıyordu: Dördüncü bebek de geldi

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Hamileliğinin ilk aylarında yaptığı bir paylaşımda "Bu planlı bir hamilelik değildi. Uzun süredir kocamı bu konuda ikna etmeye çalışıyorum. Ama her seferinde de kendimi hamile buluyorum" diye konuşan şarkıcı, yine de yeni bebeğini kollarına almaktan büyük mutluluk duyduğunu saklamadı.

Konunun takipçileri, gösteri dünyasının en çok çocuklu çiftlerinden biri olan Jessie James Decker ile Eric Decker'dan söz ettiğimizi anladı bile. Ünlü çiftin dördüncü bebeği bu ayın ilk yarısında dünyaya geldi.

Evlendiğinden bu yana sürekli hamile kalmaktan yakınan Jessie James Decker, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Decker "Oğlumuz burada" diye yazdı. Sonra da bebeğin doğum tarihi olan 9 Şubat 2024'ü ekledi. Decker çiftinin bebeklerine Dencer Collloway adını verdiği bilgisi de o paylaşımda yer aldı.

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TAKİPÇİLERİYLE DERTLEŞMİŞTİ

Jessie James Decker, dördüncü kez hamile olduğunu geçen ağustos ayında sosyal medya üzerinden yaptığı ilginç bir paylaşımla duyurmuştu.

O sırada üç çocuk annesi olan Jessie James Decker paylaşımında "Sizin de bildiğiniz gibi Eric'i artık üç çocuğun yeterli olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyordum. Ama şimdi Tanrı'nın bizim için başka planları olduğunu hissediyorum. Bu yeni bebek tamamen şaşırtıcı ve beklenmedik. Ama hepimiz mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

Decker "Küçük bir bebeğe daha sahip olmak bu dünyada olabilecek en büyük nimet. Sanki ayaklarımız yerden kesildi" diye sürdürdü sözlerini.

YİNE DE MUTLU OLDULAR

Her ne kadar "Bu planlanmış bir hamilelik değildi" dese de yine de ailenin biraz daha genişleyecek olması hem Jessie'yi hem de Eric'i çok mutlu etti. Öyle ki çiftin ayakları yerden kesildi.

Takipçileriyle dertleştiği o videoda bu durumu da şöyle özetledi Jessie James Decker: " "Sosyal medyadan sizinle de paylaştığım gibi aslında kocama sürekli kısırlaştırma operasyonu geçirmesini söylüyordum. Çünkü bence artık çocuk konusunda biz son noktaya gelmiştik. Ama şimdi Tanrı'nın bizim için başka planları olduğunu hissediyorum."

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Emekli Amerikan futbolu yıldızı Eric Decker, Jessie James'in anlattığına göre karısının hamilelik konusunda kendisine şaka yaptığını sandı. Fakat sonra hamilelik testini onun gözleri önünde yapınca o da gerçeği gördü.

Jessie James, diğer üç çocuğunun da bu mutlu haberi çok hızlı bir şekilde öğrendiklerini çünkü ailelerinde hiçbir şeyin gizli kalmadığını söyledi.

"Çünkü onlara annelerinin neden her zamanki gibi enerjik değil de sürekli yorgun olduğunu anlatmak istedim" diye konuştu.

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ARTIK ÇOCUK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU

Dördüncü kez hamile olduğunu öğrenmeden birkaç ay önce Jessie James Decker, US Weekly'ye verdiği röportajda artık çocuk istemediğini kocasına söylediğini ama onun bu konuda bir önlem almaya yanı bir operasyon geçirmeye yanaşmadığını anlatmıştı.

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Jessie James, 2021 yılından bu yana hemen hemen her röportajında kocasına artık çocuk sahibi olmamaları için gereken önlemleri almasını istediğini anlatıyordu.

Jessie James Decker geçen yıl US Weekly'ye verdiği röportajda "Kocama sürekli doktordan randevu alması gerektiğini söylüyorum. Ama bunu yapmıyor. Bana böyle bir şey yaptığında erkekliği elinden alınmış gibi hissedeceğini söylüyor" demişti.

HİÇBİR ÖNLEM ALMIYORUZ

James'in kocası Eric ise bir röportajında "Eğer bir çocuk daha olursa olur. Bu bir nimettir" diye konuşmuştu. Bunu önlemek için hiçbir şey yapmıyoruz' diye sözlerini sürdürmüştü.

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Eric Decker bu konuda "Hayatın önümüzdeki beş yıl içinde neler getireceğini bilemezsiniz. Harika çocuklarımız var. Yani ben böylesine bir sevgi fırsatının elimden alınmasını istemiyorum" diye konuşmuştu.